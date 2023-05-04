由药物引起的耳部疾病

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许多药物，包括治疗性药物，都会损伤耳朵。这些药物被称为耳毒性药物。其包括抗生素类的链霉素、妥布霉素、庆大霉素、新霉素和万古霉素，以及某些化疗药物（例如顺铂），呋塞米和阿司匹林。
患者是否发生耳毒性取决于许多因素，其中包括
患者服用了多少药物（剂量）
患者服药的时间长短
患者是否有肾功能下降，使得体内清除药物更困难
患者是否有药物引起耳部疾病的家族史
患者的基因组成是否使其对耳毒性药物的作用更敏感
这个人是否同时服用多种耳毒性药物
除了负责听力外，内耳还负责平衡（也请参见内耳概述）。
药物相关性耳部疾病的症状
药物相关性耳部疾病的治疗
当医生发现耳毒性后，会停止给药（除非被治疗的疾病是威胁生命的，并且没有其它替代药物）。没有治疗可以逆转耳毒性，但是有时听力或平衡损失会部分自行恢复。
药物相关性耳部疾病的预防
对于可能会损伤耳朵的药物，患者应服用最低有效剂量，并且应密切监测剂量（例如，在可能的情况下测量血液中的药物水平）。如果可能，在使用耳毒性药物治疗前，患者应测量听力，然后在治疗过程中监测听力，因为症状是该药物已导致伤害的迟发警示标志。
为了避免伤害胎儿，孕妇应避免服用耳毒性抗生素。
老年人和先前存在听力损失的人不应使用耳毒性药物治疗（如果有其它有效药物可用）。