由药物引起的耳部疾病

对于可能会损伤耳朵的药物，患者应服用最低有效剂量，并且应密切监测剂量（例如，在可能的情况下测量血液中的药物水平）。如果可能，在使用耳毒性药物治疗前，患者应测量听力，然后在治疗过程中监测听力，因为症状是该药物已导致伤害的迟发警示标志。

为了避免伤害胎儿，孕妇应避免服用耳毒性抗生素。

老年人和先前存在听力损失的人不应使用耳毒性药物治疗（如果有其它有效药物可用）。