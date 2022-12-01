耳鸣的噪音来自耳朵而不是环境。它是一种症状，而不是特定的疾病。耳鸣很常见 - 10%至15%的人会出现某种程度的耳鸣。
耳鸣患者听到的声音可能是嗡嗡声、铃声、吼叫、吹口哨或嘶嘶的声音，经常与听力受损有关。一些人会听到更复杂的声音，每次都不同。这些声音在安静的环境中以及患者没有专注其它事情时会更明显。因此，耳鸣会在患者尝试睡觉时带来最大困扰。然而，耳鸣体验会因人而异。有些人会被这些症状搞得心神不安，而有些人觉得完全可以承受。
主观性耳鸣是迄今为止最常见的类型。它是由大脑中负责处理声音的部分（听觉皮层）的异常活动引起的，通常是耳部相关疾病的症状。医生尚未完全理解这种不正常的活动是如何发展起来的。
客观性耳鸣较为少见。它代表耳朵附近结构产生的实际噪音，例如血液流经动脉或静脉产生的噪音。如果仔细听，有些人有时能听到客观性耳鸣的声音。
耳鸣或嗡嗡声的病因
主观性耳鸣
客观性耳鸣
客观性耳鸣通常涉及来自耳朵附近血管的噪音。在这样的情况下，声音自带每个脉搏（搏动性）的节拍。原因包括
通过颈动脉或颈静脉的湍流
某些血管丰富的中耳肿瘤
覆盖脑部的薄膜上的畸形血管
最常见的噪声是颈部大血管中快速或湍流的血流声音。这种不正常的血液流动可能因为红细胞计数减少（贫血）或动脉阻塞（动脉粥样硬化）而发生，在高血压控制不利（高血压）的人中可能会恶化。中耳的一些小肿瘤称为血管球瘤，含有丰富的血管。虽然这些肿瘤很小，但它们非常接近耳朵的声音接收结构，有时可以听到流经它们的血流（仅有一只耳朵可以听到）。有时候，覆盖脑部的薄膜（硬膜）中会形成涉及动脉和静脉之间连接异常（动静脉畸形）的血管畸形。如果这些畸形在耳朵附近，有时人可以听到流经它们的血液。
不太常见的原因是，腭肌或中耳小肌肉痉挛会导致滴答声。这些声音没有脉搏节拍。这种痉挛通常没有已知的原因，但可能是由于肿瘤、头部损伤或影响神经覆盖的疾病（例如多发性硬化）。
耳鸣或嗡嗡声的评估
并不是所有的耳鸣都需要医生评估。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
某些症状和特征应引起关注。它们包括
仅一只耳朵耳鸣
任何神经症状（除听力损失之外），特别是难以保持平衡或行走，而且还眩晕或视物、说话、吞咽和/或聊天困难
何时就医
有警示症状者应立即就医。没有警示体征但最近出现耳鸣的人和存在搏动性耳鸣的人都应致电医生。大部分耳鸣和无警示体征的人已有很长时间耳鸣，但如果他们没有问过医生则应该去看一下。
医生会怎么做
对于耳鸣的患者，医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们会根据病史及体检中的发现来判断耳鸣的原因以及所要做的检测（见耳鸣的某些原因和特点）。
医生会询问以下关于病史的问题：
耳鸣的性质，包括是单耳还是双耳听到，以及是恒定还是搏动性
是否有任何神经系统症状
是否暴露在噪音中或使用会影响耳朵的药物
在体检中，医生重点检查耳朵（包括听力）和神经系统。他们还会使用听诊器听诊患者耳朵和颈部及其附近区域，寻找客观性耳鸣的声音。医生可能会进行音叉测试以评估听力。
耳鸣的某些原因和特点
病因
临床特征*
诊断方法
主观性耳鸣（通常是持续声音，有时伴有某种程度的听力损失）
听觉损伤（噪声性耳聋）
工作或休闲运动时接触噪声史
听力损失
听力图
衰老（老年性耳聋）
渐进性听力损失，往往有家族史
听力图
气压伤（由于压力突然变化导致的耳损伤）
过去曾明确暴露于升高的气压或水压
听力图
耳鸣常发生在一只耳朵，伴有听力损失
有时会出现其它神经系统异常
听力图
钆增强型MRI
药物（尤其是阿司匹林、氨基糖苷类抗生素、某些利尿剂、某些化疗药物，包括顺铂）
开始用药后不久双耳开始耳鸣
除了阿司匹林外，其它药物还可能导致听力损失
使用氨基糖苷类抗生素，可出现头晕和平衡问题
听力图
咽鼓管功能不全
往往有长期的听力下降和经常感冒，以及搭飞机或其它气压变化导致的耳部问题
可能是单耳或双耳（通常一只耳朵比另一只耳朵问题更多）
鼓室
听力图
此类感染史
听力图
有时进行其他检查（例如，如果怀疑脑膜炎，进行腰椎穿刺）
单耳耳聋、耳鸣和/或肿胀反复发作和重度眩晕
前庭测试
钆增强MRI，以排除前庭神经鞘瘤
听力图
耳道梗阻（因耳垢、异物或外耳炎）
仅一只耳朵受影响
耳朵检查时可见明显异常，包括外耳炎导致的耳溢液
仅进行医生检查
客观性耳鸣（通常为搏动性或间歇性）
硬脑膜动脉和静脉（动静脉）畸形
仅一只耳朵出现持续的搏动性耳鸣
通常没有其它症状
可能在检查过程中在头骨听到嗡嗡声或搏动性噪音
磁共振血管造影（MRA）、CT 血管造影（CTA）或常规血管造影
腭或中耳肌肉痉挛
不规则滴答声或机械性噪音
其它可能的神经症状（当痉挛原因是神经系统疾病时，如多发性硬化）
出现症状时，腭和/或耳膜可能移动
有时 MRI
鼓室
颈动脉或颈静脉中的湍流血流
检查期间可能在颈部听到嗡嗡声或搏动性噪音
当医生在颈静脉上推压和/或患者将头转向一侧时噪音可能会停止
有时，仅进行医生检查
有时行CT静脉造影和CT血管造影
中耳血管肿瘤（如血管球瘤）
仅一只耳朵出现持续的搏动性耳鸣
检查期间，患耳可能听到搏动性噪声
有时医生在借助光线查看耳朵时，能够看到鼓膜后面的肿瘤
CT 扫描
磁共振成像(MRI)
血管造影（通常在术前完成）
听力图
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
耳鸣或嗡嗡声的治疗
尝试识别和治疗引起耳鸣的疾病常常并不成功。然而，矫正任何听力损失（例如，使用助听器）的措施可以缓解一半的耳鸣患者。
治疗压力和其它精神疾病（如抑郁症）可能有帮助。如果得知他们的耳鸣不是由严重疾病引起的，那么很多人就会安心些。咖啡因和其它兴奋剂会加重耳鸣，所以人们应该尽量避免这些。
各种技术可以帮助患者耐受耳鸣，虽然耐受能力因人而异。许多人发现，背景声音有助于掩盖耳鸣并帮助他们入睡。一些人会播放背景音乐。有些人会使用耳鸣屏蔽器，这是一种像助听器的佩戴装置，能够产生恒定的中性声音。
对于全聋患者，耳蜗（听觉器官）植入物可能会减轻耳鸣，但只对严重双耳听力严重或完全损失的患者使用。
如果这些标准方法没有帮助，人们可能需要寻求专门从事耳鸣治疗的诊所进行治疗。
关键点
大多数耳鸣是非危险性原因所导致的，例如，暴露于很大的噪音中、衰老、美尼尔氏病、偏头痛和服用某些药物。
在很多患者中，其病因尚不清楚。
会让人担心的症状包括伴有任何神经系统症状的耳鸣以及仅单耳耳鸣（特别是当伴随听力损失、头晕和/或难以保持平衡时）。
耳鸣很少可以停止，但某些技术可以帮助人们有效地管理他们的症状。