耳鸣的噪音来自耳朵而不是环境。它是一种症状，而不是特定的疾病。耳鸣很常见 - 10%至15%的人会出现某种程度的耳鸣。

耳鸣患者听到的声音可能是嗡嗡声、铃声、吼叫、吹口哨或嘶嘶的声音，经常与听力受损有关。一些人会听到更复杂的声音，每次都不同。这些声音在安静的环境中以及患者没有专注其它事情时会更明显。因此，耳鸣会在患者尝试睡觉时带来最大困扰。然而，耳鸣体验会因人而异。有些人会被这些症状搞得心神不安，而有些人觉得完全可以承受。

主观性耳鸣是迄今为止最常见的类型。它是由大脑中负责处理声音的部分（听觉皮层）的异常活动引起的，通常是耳部相关疾病的症状。医生尚未完全理解这种不正常的活动是如何发展起来的。

客观性耳鸣较为少见。它代表耳朵附近结构产生的实际噪音，例如血液流经动脉或静脉产生的噪音。如果仔细听，有些人有时能听到客观性耳鸣的声音。

耳鸣或嗡嗡声的病因 主观性耳鸣 75%以上的耳相关疾病都有耳鸣症状，而有听力损失的病人不管病因是什么，经常伴有耳鸣。这些疾病包括 暴露于巨大的噪音或爆炸声（声损伤）

衰老（老年性耳聋）

损害耳朵的某些药物（耳毒性药物）

美尼尔氏病

偏头疼 耳鸣也可能是中耳感染、阻塞耳道疾病（例如外耳感染[外耳炎]、过多耳垢或异物）、由于过敏或其它阻塞原因导致的咽鼓管（连接中耳和鼻后部）问题、耳硬化症（中耳中骨骼过度生长的病症）和颞下颌关节紊乱患者的症状。一个罕见但严重的原因是前庭神经鞘瘤，这是从内耳出发的部分神经的非癌性（良性）肿瘤。 客观性耳鸣 客观性耳鸣通常涉及来自耳朵附近血管的噪音。在这样的情况下，声音自带每个脉搏（搏动性）的节拍。原因包括 通过颈动脉或颈静脉的湍流

某些血管丰富的中耳肿瘤

覆盖脑部的薄膜上的畸形血管 最常见的噪声是颈部大血管中快速或湍流的血流声音。这种不正常的血液流动可能因为红细胞计数减少（贫血）或动脉阻塞（动脉粥样硬化）而发生，在高血压控制不利（高血压）的人中可能会恶化。中耳的一些小肿瘤称为血管球瘤，含有丰富的血管。虽然这些肿瘤很小，但它们非常接近耳朵的声音接收结构，有时可以听到流经它们的血流（仅有一只耳朵可以听到）。有时候，覆盖脑部的薄膜（硬膜）中会形成涉及动脉和静脉之间连接异常（动静脉畸形）的血管畸形。如果这些畸形在耳朵附近，有时人可以听到流经它们的血液。 不太常见的原因是，腭肌或中耳小肌肉痉挛会导致滴答声。这些声音没有脉搏节拍。这种痉挛通常没有已知的原因，但可能是由于肿瘤、头部损伤或影响神经覆盖的疾病（例如多发性硬化）。

耳鸣或嗡嗡声的评估 并不是所有的耳鸣都需要医生评估。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。 警示体征 某些症状和特征应引起关注。它们包括 仅一只耳朵耳鸣

任何神经症状（除听力损失之外），特别是难以保持平衡或行走，而且还眩晕或视物、说话、吞咽和/或聊天困难 何时就医 有警示症状者应立即就医。没有警示体征但最近出现耳鸣的人和存在搏动性耳鸣的人都应致电医生。大部分耳鸣和无警示体征的人已有很长时间耳鸣，但如果他们没有问过医生则应该去看一下。 医生会怎么做 对于耳鸣的患者，医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们会根据病史及体检中的发现来判断耳鸣的原因以及所要做的检测（见耳鸣的某些原因和特点）。 医生会询问以下关于病史的问题： 耳鸣的性质，包括是单耳还是双耳听到，以及是恒定还是搏动性

是否有任何神经系统症状

是否暴露在噪音中或使用会影响耳朵的药物 在体检中，医生重点检查耳朵（包括听力）和神经系统。他们还会使用听诊器听诊患者耳朵和颈部及其附近区域，寻找客观性耳鸣的声音。医生可能会进行音叉测试以评估听力。 表格 耳鸣的某些原因和特点 表格 检查 大多数人应该接受医生或听力专家（听觉病矫治专家）进行的正式听力测试（包括听力图）。仅单耳耳鸣并且听力损失的患者应接受钆增强型磁共振成像(MRI)检查。有搏动性耳鸣的患者通常需要磁共振血管造影 （MRA）、计算机断层扫描血管造影 （CTA） 或常规血管造影。