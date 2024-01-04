气压伤是由于环境压力的快速变化引起的一种损伤，如在坐飞机或潜水时发生。气压伤会导致耳部疼痛或损伤鼓膜。
鼓膜分隔外耳和中耳。当外耳道的气压与中耳腔气压迅速变化或不相等时，鼓膜就可能会受损伤。在正常情况下，咽鼓管（连接中耳和鼻后部的管道）能让外界空气进入中耳腔，以保持鼓膜内外的压力平衡。当环境压力突然变化，如飞机起降或潜入深水，这时空气必须通过咽鼓管进入中耳，以平衡中耳气压。（另见气压伤。)
若损伤、肿瘤、感染、普通感冒、或过敏引起咽鼓管部分或完全阻塞，空气就不能进出中耳。形成的压差导致疼痛，并常有听力损失，还可能导致鼓膜瘀伤，或导致撕裂（破裂）和出血。若压力差很大，卵圆窗（中耳到内耳的入口）亦可破裂，导致内耳液体进入中耳。这类破裂称为外淋巴瘘。在深海潜水时若在下潜过程中发生听力损失或眩晕，尤其是在有眩晕的情况下，提示可能发生淋巴液漏入中耳。
咽鼓管：保持气压平衡
外界空气通过咽鼓管进入中耳，以维持耳膜两侧的气压平衡。如果咽鼓管阻塞，空气不能进入中耳，中耳压力降低。中耳压力低于外耳道压力时，耳膜内陷。压差可能引起疼痛、鼓膜血肿或破裂。
耳气压伤的治疗
一些技巧可以缓解压力
当外界气压突然发生改变，产生耳胀满感或疼痛时，可使用一些技巧使中耳腔内压力保持平衡，缓解不适。外界气压下降（如飞机起飞）时，应张口呼吸、打哈欠、咀嚼口香糖或做吞咽动作。任何此类措施都可以打开咽鼓管，并让空气从中耳排出。如果外部压力增加，例如飞机降落或潜水员进入更深的水中时，应捏住鼻子、保持嘴巴紧闭，并尝试轻轻从鼻子出气。这一动作会迫使空气从堵塞的咽鼓管通过。
偶尔，如果患者出现听力损失和剧烈疼痛，鼓膜切开术可能会有所帮助。在该手术中，通过鼓膜形成开口，以让流体从中耳排出（见图鼓膜切开术）
如果患者有外淋巴瘘，可能需要手术关闭瘘口并防止淋巴液泄漏。
耳气压伤的预防
有鼻部和喉部感染或过敏反应的患者在乘坐飞机或潜水时常有耳部不适感。应当避免此类活动，直至感染或过敏反应已被控制。但是，若必须从事这些活动，可在起降前 30 至 60 分钟使用减充血剂（如去氧肾上腺素或羟甲唑啉滴鼻剂或鼻喷剂）减轻充血，帮助咽鼓管开放，以平衡鼓膜内外压力。