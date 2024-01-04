气压伤是由于环境压力的快速变化引起的一种损伤，如在坐飞机或潜水时发生。气压伤会导致耳部疼痛或损伤鼓膜。

鼓膜分隔外耳和中耳。当外耳道的气压与中耳腔气压迅速变化或不相等时，鼓膜就可能会受损伤。在正常情况下，咽鼓管（连接中耳和鼻后部的管道）能让外界空气进入中耳腔，以保持鼓膜内外的压力平衡。当环境压力突然变化，如飞机起降或潜入深水，这时空气必须通过咽鼓管进入中耳，以平衡中耳气压。（另见气压伤。)

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若损伤、肿瘤、感染、普通感冒、或过敏引起咽鼓管部分或完全阻塞，空气就不能进出中耳。形成的压差导致疼痛，并常有听力损失，还可能导致鼓膜瘀伤，或导致撕裂（破裂）和出血。若压力差很大，卵圆窗（中耳到内耳的入口）亦可破裂，导致内耳液体进入中耳。这类破裂称为外淋巴瘘。在深海潜水时若在下潜过程中发生听力损失或眩晕，尤其是在有眩晕的情况下，提示可能发生淋巴液漏入中耳。

咽鼓管：保持气压平衡

耳气压伤的治疗 一些技巧可以缓解压力 当外界气压突然发生改变，产生耳胀满感或疼痛时，可使用一些技巧使中耳腔内压力保持平衡，缓解不适。外界气压下降（如飞机起飞）时，应张口呼吸、打哈欠、咀嚼口香糖或做吞咽动作。任何此类措施都可以打开咽鼓管，并让空气从中耳排出。如果外部压力增加，例如飞机降落或潜水员进入更深的水中时，应捏住鼻子、保持嘴巴紧闭，并尝试轻轻从鼻子出气。这一动作会迫使空气从堵塞的咽鼓管通过。 偶尔，如果患者出现听力损失和剧烈疼痛，鼓膜切开术可能会有所帮助。在该手术中，通过鼓膜形成开口，以让流体从中耳排出（见图鼓膜切开术） 如果患者有外淋巴瘘，可能需要手术关闭瘘口并防止淋巴液泄漏。