气压伤是因气压变化，导致体内各种结构内的气体压缩或膨胀所引起的组织损伤。

（另见潜水损伤概述。）

体外压力增加时，同等的压力可以传递到全身的血液和组织，由于它们主要是由液体组成，因此不能被压缩。如人的下肢在水中时，随着水压增加，并没有受到压迫的感觉。然而气体（如肺、鼻窦、中耳内的空气或面罩、护目镜内的气体）就可以随着外界压力的增减而压缩和膨胀。这种压缩和膨胀可引起疼痛和组织损伤。

气压伤最多发于耳部。但气压伤发生于肺部（肺气压伤）是最严重的。气压伤风险增加见于气体在不同腔室间自由流动受阻的状况，比如鼻窦阻塞或咽鼓管（连接中耳和鼻背面的小通道）堵塞。

肺气压伤 由于在高压下空气被压缩，因此，在深水下呼吸，吸入的分子数量比在水面要多。比如，在水下10米（2个绝对大气压），每次吸入气体所含的分子数量是在水面吸气时的两倍（气瓶内气体消耗的速度也是两倍）。随着压力减小，空气就会膨胀，体积增大。因此，如果潜水者的肺在水下10米时充满了压缩气体，上升时又没有充分排出，肺内气体的体积就会增加一倍，引起肺的过度膨胀。 肺的过度膨胀可导致小肺泡破裂，造成空气逸出。从肺里逸出的空气积存于肺与胸壁间的腔隙，并出现膨胀，导致肺塌陷（气胸）。另外，从肺里挤出的空气可进入心脏周围的组织（纵隔气肿），进入颈部和上胸部皮下（皮下气肿），或进入血管（气体栓塞—见罕见栓子类型）。进入动脉的气体通常会移行到身体的其他部位（动脉气体栓塞），并可能阻断此处的血流。 肺气压伤最常见的原因是，用呼吸器潜水时，在水下空气耗尽，屏气上升。慌乱中，潜水者在上升时可能忘记随着上升，空气在肺里膨胀，应尽量把它呼出。如果潜水者在快速上升时吸入压缩空气并屏住呼吸，只要约1米水深产生的压力就可以引起气体栓塞。当在水面下 3-4 英尺处吸入空气（比如从一个水下倒扣的水桶中吸入空气或在那里测试水肺装置时）且在上浮过程中没有呼气时，即使在泳池中也可能会发生肺气压伤。肺气压伤也可由于肺部疾病区域气体膨胀而发生。 新型冠状病毒 (COVID-19) 感染会导致一些人出现肺部问题，从而增加他们在潜水时发生肺（肺部）气压伤的风险。指南建议，任何有轻微 COVID 相关症状（例如，胸痛、心悸 [心脏快速跳动、扑动或心跳加快]、严重咳嗽或呼吸困难）的人都应接受评估，以确保潜水安全。

气压伤的症状 通常在上升或下降过程中接近水面时开始出现气压伤症状。发病症状主要取决于受累器官情况。潜水者常用“挤压”这个词来描述这类损伤，区别于由气压差引起的肺损伤。 肺气压伤 气胸和纵隔气肿导致胸痛及呼吸短促。肺组织损伤后，一些人出现咳血或从嘴里吐出血性泡沫。颈部组织内的气体（皮下气肿）会压迫支配声带的神经，导致发声异常或嘶哑。触摸皮下气肿累及的皮肤时可有小爆裂声。 面罩气压伤（面罩挤压伤） 在下降时如果潜水者不能很好地平衡面罩内的压力和水的压力，面罩内的压力相对较低，就会使面罩像吸杯那样作用于眼睛和面部。面罩内外的压差，使靠近眼睛表面（或面部）的血管扩张、渗出，破裂和出血。虽然眼睛看起来发红充血，但视力不受影响。极少情况下，可出现眼球后方出血，导致失明。面部血管出血常出现青肿。 耳气压伤（耳挤压伤） 如果下潜过程中耳内的压力低于水压，产生的压力会引起疼痛性鼓膜内凸。当压力差达到一定程度时，可导致鼓膜破裂，冷水冲入中耳，引起严重眩晕（头晕伴有旋转的感觉）、定向力障碍、恶心，有时还会出现呕吐。这些症状是耳气压伤的标志，并可能使潜水者有溺水风险。随着进入中耳水的温度慢慢接近体温，眩晕的症状可逐渐减轻。鼓膜破裂，可损害听力，导致几小时或几天后中耳感染，引起疼痛，产生的分泌物可从耳内流出。内耳也可能受损，导致听力突然丧失、耳内嗡嗡声（耳鸣）和眩晕。 鼻窦气压伤（鼻窦挤压伤） 压力差对鼻窦（鼻骨内充满空气的小腔）也有类似于耳气压伤的影响。在潜水者下降时导致面部疼痛、头痛、面部和鼻部挤压感或鼻出血。偶尔，潜水者会出现面颊皮肤极度敏感或视力受损。 牙齿气压伤（牙齿挤压伤） 压力差作用于牙齿根部或填充物附近，可导致牙疼或损伤牙齿。 眼气压伤（眼挤压伤） 可形成小气泡并在硬质隐形眼镜后方积聚。这些气泡可损伤眼睛并引起酸痛、失明以及遇光出现光环影。 胃肠道气压伤（肠道挤压伤） 潜水时用调节器进行不恰当呼吸，或使用耳及鼻窦压力平衡技巧时可导致潜水者咽下少量空气。这些空气在上升时膨胀，引起腹胀、肠痉挛、腹痛、嗳气及胀气。这些症状通常可自行缓解。极少情况下，出现胃或肠破裂，引起严重腹痛以及重症疾病。

气压伤的诊断 诊断根据症状及潜水史

检查根据气压伤的类型而异 医生辨别气压伤主要依据症状性质和与潜水的相关性。可根据症状、影像学检查进行诊断。比如，肺气压伤患者常需进行胸部X片检查。耳或眼气压伤患者可能需要进行听力或视力检查。

气压伤的治疗 减压治疗

治疗特定组织损伤和并发症 有些气胸患者需要进行治疗，如向胸腔插入一根塑料管使得空气排出以及肺重新膨胀。纵隔气肿和皮下气肿的治疗通常是卧床休息和吸氧。 耳和鼻窦气压伤通过鼻充血抑制剂（如羟甲唑啉鼻喷剂）或口腔充血抑制剂来治疗。恢复较慢时，可给予激素类药物如鼻喷剂或药丸。严重的听力损失、耳内嗡嗡声或眩晕提示内耳损伤，应由医生紧急评估。内耳气压伤可能需要手术，才能防止永久性听力损失。 破裂的鼓膜常可自行愈合，但是，中耳感染需要通过口服或耳部滴入抗生素。中耳和内耳之间的破裂可能需要及早的手术修复，以预防永久性损伤。 胃或小肠破裂需进行手术修复。

气压伤的预防 深水潜水时使用从潜水头盔或空气瓶的压缩空气可以使肺和气道内的压力与外界压力自动平衡。只要鼻窦的开口不狭窄，如出现过敏性炎症或上呼吸道感染，这种压缩空气也可使得鼻窦内压力平衡。 可通过鼻部向面罩里呼气来平衡面罩内的压力。潜水者可进行鼻孔夹闭时打呵欠或吞咽动作，这样可开放连接中耳和喉部后方的通道（咽鼓管），来平衡中耳内的压力。 戴耳塞或穿紧身潜水衣，就会在耳塞和鼓膜之间形成一个压力不能平衡的密闭间隙。护目镜内的压力也不可能相等。因此，不应在潜水时佩戴耳塞和护目镜。紧身潜水衣罩应有恰当的开口，保证不堵塞外耳。 对于鼻充血阻塞鼻道者，应在潜水前应用解充血药（如口服伪麻黄碱或使用鼻喷雾剂，如羟甲唑啉）。这样可使充血缓解，并平衡耳与鼻窦之间的压力，帮助预防鼻窦及耳气压伤。 为预防肺气压伤，潜水者上升过程中应尽力呼出在深水处吸入的空气，即使泳池潜水吸入的空气也应排出。肺部疾病（如哮喘）患者应在潜水前进行评估，以确保适合潜水。