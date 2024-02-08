咽后脓肿的主要症状是吞咽困难和疼痛、发烧和颈部淋巴结肿大。声音低沉，儿童可能会流口水。儿童在吸气时可能会发出声响或喘息声（喘鸣）。颈部可能会僵硬，儿童可能会将头保持在某个角度。

脓肿会阻塞气道，导致呼吸困难。儿童身体可以前倾，头部和颈部向后倾斜，下颌向前移动，使呼吸更容易。成年人可能有严重的颈部疼痛，但并不总是有喘鸣。

音频 喘鸣

咽后脓肿的并发症包括气道阻塞、脓肿周围流血、脓肿破溃进入呼吸道（可堵塞呼吸道）和肺炎。喉头可能会发生痉挛，并进一步干扰呼吸。颈静脉可能会形成血栓。感染可能会向下蔓延到胸部。有时会发生广泛炎症和血流感染，可导致器官功能失常（称为感染性休克）。