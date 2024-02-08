浏览专业版
咽后脓肿是喉后部的脓包。
咽后脓肿由细菌感染引起。
症状包括在吞咽时出现困难和疼痛、发烧、颈部僵硬和呼吸杂音。
诊断基于症状和X线或颈部计算机断层成像。
及时得到医治的儿童也会非常健康。
通过手术排出脓液，并服用抗生素以消除感染。
当咽喉后部的淋巴结感染、被破坏和化脓时形成咽后脓肿。由于这些淋巴结在4至5岁时开始消失，因此咽后脓肿主要发生在 1至8岁的儿童中，在成年人中很少见。
咽后脓肿通常由细菌感染引起，并会从扁桃体、咽喉、鼻窦、腺样体或鼻扩散。很多感染由多种细菌引起。HIV 感染和肺结核在成年人和儿童中正变为更为常见的病因。锋利物体（例如鱼骨）导致的喉咙后部损伤偶尔会引起咽后脓肿。
口、鼻和喉
耳、鼻、咽喉
咽后脓肿的症状
咽后脓肿的诊断
X 光或 CT 检查
医生会怀疑有严重、原因不明的咽喉痛和颈部僵硬的儿童患有咽后脓肿，特别是那些患有喘鸣的儿童。
对颈部进行X线检查或计算机断层成像（CT）扫描可以确诊。
咽后脓肿的治疗
抗生素
在插入呼吸管后进行手术以引流脓肿
大部分咽后脓肿的患者通过及时治疗恢复良好。
首先，医生会开具抗生素，例如静脉注射头孢曲松或克林霉素。
对于儿童和成年人，医生会将塑料呼吸管通过口腔插入气管，以使呼吸道畅通。然后，医生会切开脓肿，以让脓液排出。