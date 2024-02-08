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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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咽后脓肿

作者：Alan G. Cheng, MD, Stanford University
已审核/已修订 2月 2024
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咽后脓肿是喉后部的脓包。

  • 咽后脓肿由细菌感染引起。

  • 症状包括在吞咽时出现困难和疼痛、发烧、颈部僵硬和呼吸杂音。

  • 诊断基于症状和X线或颈部计算机断层成像。

  • 及时得到医治的儿童也会非常健康。

  • 通过手术排出脓液，并服用抗生素以消除感染。

当咽喉后部的淋巴结感染、被破坏和化脓时形成咽后脓肿。由于这些淋巴结在4至5岁时开始消失，因此咽后脓肿主要发生在 1至8岁的儿童中，在成年人中很少见。

咽后脓肿通常由细菌感染引起，并会从扁桃体、咽喉、鼻窦、腺样体或鼻扩散。很多感染由多种细菌引起。HIV 感染肺结核在成年人和儿童中正变为更为常见的病因。锋利物体（例如鱼骨）导致的喉咙后部损伤偶尔会引起咽后脓肿。

耳、鼻、咽喉

咽后脓肿的症状

咽后脓肿的主要症状是吞咽困难和疼痛、发烧和颈部淋巴结肿大。声音低沉，儿童可能会流口水。儿童在吸气时可能会发出声响或喘息声（喘鸣）。颈部可能会僵硬，儿童可能会将头保持在某个角度。

脓肿会阻塞气道，导致呼吸困难。儿童身体可以前倾，头部和颈部向后倾斜，下颌向前移动，使呼吸更容易。成年人可能有严重的颈部疼痛，但并不总是有喘鸣。

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咽后脓肿的并发症包括气道阻塞、脓肿周围流血、脓肿破溃进入呼吸道（可堵塞呼吸道）和肺炎。喉头可能会发生痉挛，并进一步干扰呼吸。颈静脉可能会形成血栓。感染可能会向下蔓延到胸部。有时会发生广泛炎症和血流感染，可导致器官功能失常（称为感染性休克）。

咽后脓肿的诊断

  • X 光或 CT 检查

医生会怀疑有严重、原因不明的咽喉痛和颈部僵硬的儿童患有咽后脓肿，特别是那些患有喘鸣的儿童。

对颈部进行X线检查或计算机断层成像（CT）扫描可以确诊。

咽后脓肿的治疗

  • 抗生素

  • 在插入呼吸管后进行手术以引流脓肿

大部分咽后脓肿的患者通过及时治疗恢复良好。

首先，医生会开具抗生素，例如静脉注射头孢曲松或克林霉素。

对于儿童和成年人，医生会将塑料呼吸管通过口腔插入气管，以使呼吸道畅通。然后，医生会切开脓肿，以让脓液排出。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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