淋巴系统是免疫系统的重要组成部分。它包括胸腺、骨髓、脾脏、扁桃体、阑尾、小肠中的派尔集合淋巴结等器官，可产生并处理抵抗感染和癌症的特化白细胞。

与静脉系统一样，淋巴系统也是在全身运输液体。淋巴系统包括

薄壁淋巴管

淋巴结

两条集合淋巴导管

淋巴管分布于全身各处，比毛细血管大（毛细血管是最小的血管，连接动脉与静脉），大多数比最小的静脉要小。大多数的淋巴管和静脉一样也有瓣膜，可以保证会凝集的淋巴液向一个方向流动（向心脏方向）。淋巴管从全身组织中排出称为淋巴液的液体，并通过两条集合管将液体返回静脉系统。

淋巴最初是通过毛细血管壁扩散至细胞间隙的液体。大多数液体被重吸收到毛细血管中，其余的液体被引流到淋巴管中，最终返回静脉。淋巴还含有其他许多物质，包括

蛋白质、矿物质、营养素和其他物质，可为组织提供营养

可能进入组织液的受损细胞、癌细胞和异物（如细菌和病毒）

淋巴结是微小的豆状器官，用作淋巴液的收集中心。所有的淋巴液都要通过相应的淋巴结，在此处过滤掉损伤细胞、癌细胞及异物。淋巴结也包含特化白细胞（如淋巴细胞和巨噬细胞）来吞噬和破坏受损细胞、癌细胞、传染性病原体和异物。所以淋巴系统的重要功能就是从体内去除受损细胞，并保护机体，控制感染和癌症的扩散。有些淋巴结聚集在皮肤下，尤其是在颈部、腋窝和腹股沟。其他淋巴结在体内深处，例如腹内。

淋巴管汇入集合淋巴导管，集合淋巴导管又将其内容物排入位于锁骨下方的两条锁骨下静脉。这些静脉汇合成上腔静脉，该静脉收集上半身血液进入心脏。

淋巴系统：帮助机体抵御感染