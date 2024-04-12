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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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淋巴系统疾病概述

作者：James D. Douketis, MD, McMaster University
已审核/已修订 4月 2024
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小知识

    淋巴系统是免疫系统的重要组成部分。它包括胸腺、骨髓、脾脏、扁桃体、阑尾、小肠中的派尔集合淋巴结等器官，可产生并处理抵抗感染和癌症的特化白细胞。

    与静脉系统一样，淋巴系统也是在全身运输液体。淋巴系统包括

    • 薄壁淋巴管

    • 淋巴结

    • 两条集合淋巴导管

    淋巴管分布于全身各处，比毛细血管大（毛细血管是最小的血管，连接动脉与静脉），大多数比最小的静脉要小。大多数的淋巴管和静脉一样也有瓣膜，可以保证会凝集的淋巴液向一个方向流动（向心脏方向）。淋巴管从全身组织中排出称为淋巴液的液体，并通过两条集合管将液体返回静脉系统。

    淋巴最初是通过毛细血管壁扩散至细胞间隙的液体。大多数液体被重吸收到毛细血管中，其余的液体被引流到淋巴管中，最终返回静脉。淋巴还含有其他许多物质，包括

    • 蛋白质、矿物质、营养素和其他物质，可为组织提供营养

    • 可能进入组织液的受损细胞、癌细胞和异物（如细菌和病毒）

    淋巴结是微小的豆状器官，用作淋巴液的收集中心。所有的淋巴液都要通过相应的淋巴结，在此处过滤掉损伤细胞、癌细胞及异物。淋巴结也包含特化白细胞（如淋巴细胞巨噬细胞）来吞噬和破坏受损细胞、癌细胞、传染性病原体和异物。所以淋巴系统的重要功能就是从体内去除受损细胞，并保护机体，控制感染和癌症的扩散。有些淋巴结聚集在皮肤下，尤其是在颈部、腋窝和腹股沟。其他淋巴结在体内深处，例如腹内。

    淋巴管汇入集合淋巴导管，集合淋巴导管又将其内容物排入位于锁骨下方的两条锁骨下静脉。这些静脉汇合成上腔静脉，该静脉收集上半身血液进入心脏。

    淋巴系统：帮助机体抵御感染

    淋巴系统疾病

    淋巴系统可能由于以下原因无法充分发挥其功能

    • 阻塞（闭塞）： 淋巴系统闭塞可导致液体积聚（淋巴水肿）。引起闭塞的可能原因是淋巴管或淋巴结在手术中受损或被切除后、放疗后、损伤后或在热带国家感染一种丝虫（丝虫病）后形成瘢痕组织导致淋巴结阻塞。

    • 感染： 感染可能会使淋巴结发炎，进而导致淋巴结肿大。有时，病原体从原始感染部位扩散至淋巴系统可能会导致淋巴结本身会感染（淋巴结炎）。

    • 癌症：淋巴瘤等白细胞癌症可发生于淋巴结，其他器官的肿瘤也可扩散（转移）至肿瘤附近的淋巴结。淋巴结中的癌症病灶会阻碍淋巴液流过淋巴结。其他部位的癌症病灶会阻塞淋巴管。淋巴管肉瘤是一种非常罕见的肿瘤，可能发生在淋巴系统的细胞中。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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