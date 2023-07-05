提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

鼻息肉

作者：Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
浏览专业版
小知识

鼻息肉是鼻腔黏膜水肿性突起组织。

  • 鼻息肉较常发生于有过敏性鼻炎或哮喘的病人。

  • 鼻息肉引起的症状有鼻阻塞和充血。

  • 诊断鼻息肉通常靠鼻息肉的独特外观。

  • 皮质类固醇激素可以使鼻息肉缩小或消除，但有时需手术治疗。

鼻息肉通常是在窦口周围生长的泪滴状组织。成熟息肉与剥皮无籽葡萄相似。与肠道和膀胱息肉不同的是，鼻息肉不是肿瘤，没有癌变的风险。只是对于炎症的反应，尽管也可能有家族史的影响。

鼻息肉可能是在鼻或鼻窦感染期间产生的，也可能会在感染缓解后消失，或者它们可能慢慢形成且一直存在。鼻息肉同样可以在鼻子中有异物的时候形成。某些对阿司匹林和其它非甾体类消炎药（NSAID）过敏的人可能伴发哮喘、慢性鼻炎和鼻窦阻塞以及鼻息肉。我们还不清楚鼻息肉与过敏症以及其它呼吸道疾病有什么关联。如果息肉阻塞的了鼻窦引流，则鼻息肉患者可能会发生鼻窦感染。罕见情况下，人们会发生鼻孢子菌病（以出血性息肉为特征的一种鼻内感染），该病可导致慢性鼻炎

鼻息肉的症状

许多人并不知道他们有鼻息肉，尽管他们有

  • 打喷嚏

  • 鼻充血

  • 梗阻

  • 液体向下流向喉咙（鼻后滴流）

  • 颜面部疼痛

  • 鼻内大量分泌物

  • 失去嗅觉（嗅觉丧失）

  • 嗅觉能力降低（嗅觉减退）

  • 眼周瘙痒

  • 慢性鼻窦感染

鼻息肉的诊断

  • 医生的评估

  • 有时活组织检查

诊断鼻息肉通常靠鼻息肉的独特外观。

医生也可能通过取活检来排除癌症。

鼻息肉的治疗

  • 皮质类固醇

  • 有时需要进行手术

用含皮质类固醇的鼻腔喷雾剂或者口服剂可使息肉缩小或者消失。如果息肉阻塞气道，或引起频繁鼻窦感染，则需要通过手术切除。

除非潜在的刺激因素、过敏反应或者感染得到控制，否则鼻息肉可能再次生长。皮质类固醇气雾喷剂可预防或延迟息肉复发。医生可能需要定期使用鼻内窥镜检查（使用小的刚性或柔性观测镜来查看鼻腔），评估和治疗持续性或反复出现问题的患者。因复发性息肉引起严重症状的患者可能需要切除或矫正部分鼻窦。大部分外科手术可以使用内窥镜（一根柔性观察管）完成。

如果息肉引起鼻窦炎的反复发作，则可通过dupilumab（一种单克隆抗体（实验室中由活细胞产生的抗体））减少这些发作。Dupilumab可帮助缩小息肉。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。