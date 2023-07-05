皮质类固醇

有时需要进行手术

用含皮质类固醇的鼻腔喷雾剂或者口服剂可使息肉缩小或者消失。如果息肉阻塞气道，或引起频繁鼻窦感染，则需要通过手术切除。

除非潜在的刺激因素、过敏反应或者感染得到控制，否则鼻息肉可能再次生长。皮质类固醇气雾喷剂可预防或延迟息肉复发。医生可能需要定期使用鼻内窥镜检查（使用小的刚性或柔性观测镜来查看鼻腔），评估和治疗持续性或反复出现问题的患者。因复发性息肉引起严重症状的患者可能需要切除或矫正部分鼻窦。大部分外科手术可以使用内窥镜（一根柔性观察管）完成。

如果息肉引起鼻窦炎的反复发作，则可通过dupilumab（一种单克隆抗体（实验室中由活细胞产生的抗体））减少这些发作。Dupilumab可帮助缩小息肉。