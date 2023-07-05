鼻息肉是鼻腔黏膜水肿性突起组织。
鼻息肉较常发生于有过敏性鼻炎或哮喘的病人。
鼻息肉引起的症状有鼻阻塞和充血。
诊断鼻息肉通常靠鼻息肉的独特外观。
皮质类固醇激素可以使鼻息肉缩小或消除，但有时需手术治疗。
鼻息肉通常是在窦口周围生长的泪滴状组织。成熟息肉与剥皮无籽葡萄相似。与肠道和膀胱息肉不同的是，鼻息肉不是肿瘤，没有癌变的风险。只是对于炎症的反应，尽管也可能有家族史的影响。
供图：Bechara Ghorayeb, MD。
鼻息肉可能是在鼻或鼻窦感染期间产生的，也可能会在感染缓解后消失，或者它们可能慢慢形成且一直存在。鼻息肉同样可以在鼻子中有异物的时候形成。某些对阿司匹林和其它非甾体类消炎药（NSAID）过敏的人可能伴发哮喘、慢性鼻炎和鼻窦阻塞以及鼻息肉。我们还不清楚鼻息肉与过敏症以及其它呼吸道疾病有什么关联。如果息肉阻塞的了鼻窦引流，则鼻息肉患者可能会发生鼻窦感染。罕见情况下，人们会发生鼻孢子菌病（以出血性息肉为特征的一种鼻内感染），该病可导致慢性鼻炎。
鼻息肉的症状
许多人并不知道他们有鼻息肉，尽管他们有
打喷嚏
鼻充血
梗阻
液体向下流向喉咙（鼻后滴流）
颜面部疼痛
鼻内大量分泌物
失去嗅觉（嗅觉丧失）
嗅觉能力降低（嗅觉减退）
眼周瘙痒
慢性鼻窦感染
鼻息肉的诊断
医生的评估
有时活组织检查
诊断鼻息肉通常靠鼻息肉的独特外观。
医生也可能通过取活检来排除癌症。
鼻息肉的治疗
皮质类固醇
有时需要进行手术
用含皮质类固醇的鼻腔喷雾剂或者口服剂可使息肉缩小或者消失。如果息肉阻塞气道，或引起频繁鼻窦感染，则需要通过手术切除。
除非潜在的刺激因素、过敏反应或者感染得到控制，否则鼻息肉可能再次生长。皮质类固醇气雾喷剂可预防或延迟息肉复发。医生可能需要定期使用鼻内窥镜检查（使用小的刚性或柔性观测镜来查看鼻腔），评估和治疗持续性或反复出现问题的患者。因复发性息肉引起严重症状的患者可能需要切除或矫正部分鼻窦。大部分外科手术可以使用内窥镜（一根柔性观察管）完成。
如果息肉引起鼻窦炎的反复发作，则可通过dupilumab（一种单克隆抗体（实验室中由活细胞产生的抗体））减少这些发作。Dupilumab可帮助缩小息肉。