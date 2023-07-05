鼻炎是鼻腔黏膜的炎症和肿胀，以流涕和鼻塞为特征，通常由普通感冒或季节性过敏导致。

感冒和过敏是鼻炎的最常见致病原因。

鼻炎的症状包括流鼻涕、打喷嚏和鼻塞。

通常，根据症状进行诊断。

不同类型的鼻炎治疗方法不同，包括抗生素、抗组胺剂、手术、脱敏注射（有时称为过敏注射）和避免刺激物。

鼻炎分为过敏性和非过敏性。尽管非过敏性鼻炎可以由刺激物引起，但病因通常是病毒感染。鼻腔是上呼吸道最易遭受感染的部位。

鼻炎可分为急性和慢性。急性鼻炎常由于病毒感染所致，但也可能是过敏、细菌或其它因素。慢性鼻炎常伴发慢性鼻窦炎（慢性鼻炎鼻窦炎）。

过敏性鼻炎 过敏性鼻炎是机体免疫系统对环境触发因素产生的反应导致的。最常见的致敏原为灰尘、真菌、花粉、草、树和动物。季节性过敏和常年过敏均可导致过敏性鼻炎。 过敏性鼻炎的症状包括发痒、喷嚏、流清涕、鼻塞、鼻痒和易流泪。患者可能会头疼和眼睑浮肿，也可出现咳嗽和喘息。 医生可能会根据患者的症状史，来诊断过敏性鼻炎。通常，患者有过敏家族史。更多详细信息可以从血液检测或皮肤检测获取。 过敏性鼻炎 图片 以下的治疗手段可以避免或者治疗过敏性鼻炎的症状： 避免 接触过敏原可减轻症状，但不太容易做到。

皮质类固醇鼻喷剂 可以减轻由很多原因引起的炎症，而且长期用药也比较安全。

抗组胺药 有助于防止过敏反应，也就会防止症状出现。较早期的抗组胺药会使鼻子黏膜干燥，但其中许多药物还会引起嗜睡和其它问题，尤其在老年人中。一些较新的产品没有这么多的副作用，但需要开处方拿药。

使用挤瓶或球形注射器用 盐水溶液 冲洗鼻子（鼻腔冲洗）或根据需要使用盐水喷雾，也可以帮助缓解这些症状。

含少量触发过敏的物质的脱敏注射液 （称为脱敏免疫治疗，有时也称为过敏注射）有助于建立对特定环境触发因素的长期耐受，但可能需要数月甚至数年的时间才能完全起效。 抗生素对本病无效。

非过敏性鼻炎

急性病毒性鼻炎 急性病毒性鼻炎可能由多种病毒引起，通常是 普通感冒。 流清涕、打喷嚏、鼻充血、鼻后滴流、咳嗽和低热是常见的症状。 通过服用减充血剂（例如喷鼻剂羟甲唑啉或去氧肾上腺素或口服伪麻黄碱），可以减轻充血。这些药物是非处方药，可以使鼻腔黏膜血管变窄（收缩）。鼻腔喷剂应仅使用3天，因为在药效消失后，黏膜肿胀通常会比以前更严重。此现象称为反弹性鼻充血。 口服抗组胺药或其作为鼻腔喷剂有时可以帮助控制流鼻涕，但一些会导致嗜睡，大部分导致其它问题，尤其是在老年人中（见衰老和药物）。其它药物，如肥大细胞稳定剂（其中一些也作为抗组胺药），可以控制过敏性鼻炎的症状。 抗生素对急性病毒性鼻炎无效。

慢性鼻炎 慢性鼻炎通常是炎症或病毒性感染的扩散。然而，它也可能伴随某些疾病出现（罕见）。这些疾病包含梅毒、结核、鼻硬结（一种皮肤病，主要特点为鼻部首发坚硬而扁平的组织）、鼻孢子菌病（以息肉出血为特征的鼻感染）、利什曼病、芽生菌病、组织胞浆菌病和麻风病—这些疾病都是以形成炎症病变（肉芽肿）和破坏软组织、软骨和骨为特征。低湿度和空气中的刺激物也可以导致慢性鼻炎。 慢性鼻炎会导致鼻塞，严重时会出现结痂，经常出血，鼻子排出粘稠的恶臭脓液。 减充血剂可能会缓解症状。任何潜在感染都需要做培养（检查从粘液样本中生长出的微生物，从而确定感染源是细菌还是真菌）以及适当的治疗。如果症状持续，可能需要进行活检（切除一块组织样本来在显微镜下观察）以排除癌症。

萎缩性鼻炎 萎缩性鼻炎是鼻腔黏膜变薄（萎缩）、变硬，使得鼻腔变宽而且干燥的一种慢性鼻炎。通常发生在老年人中。肉芽肿性多血管炎（过去称为韦格纳肉芽肿病）患者也有萎缩性鼻炎的风险。正常情况下，鼻腔黏膜纤毛上皮细胞具有分泌黏液和清除功能，但发生此病时，它会变成鳞状上皮细胞（皮肤细胞）。该疾病也可发生于鼻窦手术期间鼻内大量结构和黏膜被切除的患者身上。长期的鼻内细菌感染也是发病因素之一。 在鼻子内部会形成硬皮，并会形成非常强烈的异味。患者可能会反复严重流鼻血，并会失去嗅觉（嗅觉缺失症）。 治疗主要是减轻结痂和恶臭，减少感染。抗生素，如鼻内使用的莫匹罗星软膏，可杀死细菌。雌激素（喷入鼻腔或口服）和口服维生素A、D可通过促进黏膜分泌而减少结痂。

血管运动性鼻炎 血管运动性鼻炎是慢性鼻炎的一种形式。在没有过敏的情况下，会发生鼻塞、打喷嚏和流鼻涕等常见过敏症状。有些患者对刺激性物体（例如灰尘和花粉）、香水、空气污染或辛辣食物反应剧烈。症状发作短暂，可由干燥空气加剧。肿胀的黏膜的颜色可从鲜红色到紫色不等。有时，患者也会有鼻窦轻微炎症。但不会有充满脓的分泌物或结痂。 血管运动性鼻炎的治疗需要反复试验，并不总是令人满意。鼻窦炎不严重时，治疗主要是缓解症状。不吸烟和避免接触刺激物、使用加湿的中央供暖系统或蒸汽加湿，常有益于治疗。鼻腔皮质类固醇和抗组胺喷雾有时有帮助。不应使用鼻减充血剂喷雾剂。但在症状最严重时，需要口服几天减充血剂。