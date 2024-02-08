耳道皮炎可导致耳道及耳道口皮肤瘙痒、结痂、脱屑和肿胀。
耳道皮炎有 2 种类型：
接触性皮炎
湿疹（耳湿疹样皮炎）
耳道皮炎的病因
耳道皮炎的症状
这两种类型的皮炎都会引起皮肤瘙痒、红肿、流清水或潮湿、及皮肤的脱皮、色沉和疼痛裂纹。相反，细菌感染的第一症状通常是严重的耳痛。真菌性耳道感染引起的瘙痒比疼痛更严重。
耳道皮炎的诊断
医生的检查
医生通常根据症状和体格检查的结果诊断耳道皮炎。
耳道皮炎的治疗
局部使用（严重的情况下口服）皮质类固醇
对于接触性皮炎，去除过敏源
对于耳部湿疹样皮炎，使用醋酸铝溶液
治疗接触性皮炎，患者应消除过敏诱因，尤其是含镍耳环、发胶、甚至可能是发霉的助听器。可能需要反复试验来确定过敏触发物质。医生为患者提供一种含有皮质类固醇（如氢化可的松或倍他米松）的软膏，以减少肿胀和瘙痒。对于更为严重的发炎，需要口服皮质类固醇（例如强的松）处方药。
要治疗耳部湿疹样皮炎，医生会为患者开稀醋酸铝溶液（Burow 溶液），患者需要时就可滴入耳朵以获得舒适感。可通过含皮质类固醇（如倍他米松）的乳膏缓解瘙痒和肿胀。同样的，避免所有耳道刺激，如棉签和水，也是此病治疗的一个重要部分。
无论患有哪种皮炎，患者应避免将棉签、水和可能刺激耳朵的其它物体放入耳中。