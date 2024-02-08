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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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耳道皮炎

（慢性外耳道炎）

作者：Bradley W. Kesser, MD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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小知识

耳道皮炎可导致耳道及耳道口皮肤瘙痒、结痂、脱屑和肿胀。

耳道皮炎有 2 种类型：

  • 接触性皮炎

  • 湿疹（耳湿疹样皮炎）

耳道皮炎的病因

耳道接触性皮炎是对含镍耳环和众多美容产品（例如发胶、化妆水和染发剂）等触发物的过敏反应。将一些物质放入耳朵（如水或棉签）可能会使病情恶化。

具有某些皮炎样疾病（例如脂溢性皮炎银屑病）的人群可能自发产生耳道的耳部湿疹样皮炎

由皮炎引起的皮肤刺激和皲裂可能使细菌性或真菌性耳道感染（急性外耳炎）进展。

耳道皮炎的症状

这两种类型的皮炎都会引起皮肤瘙痒、红肿、流清水或潮湿、及皮肤的脱皮、色沉和疼痛裂纹。相反，细菌感染的第一症状通常是严重的耳痛。真菌性耳道感染引起的瘙痒比疼痛更严重。

耳道皮炎的诊断

  • 医生的检查

医生通常根据症状和体格检查的结果诊断耳道皮炎。

耳道皮炎的治疗

  • 局部使用（严重的情况下口服）皮质类固醇

  • 对于接触性皮炎，去除过敏源

  • 对于耳部湿疹样皮炎，使用醋酸铝溶液

治疗接触性皮炎，患者应消除过敏诱因，尤其是含镍耳环、发胶、甚至可能是发霉的助听器。可能需要反复试验来确定过敏触发物质。医生为患者提供一种含有皮质类固醇（如氢化可的松或倍他米松）的软膏，以减少肿胀和瘙痒。对于更为严重的发炎，需要口服皮质类固醇（例如强的松）处方药。

要治疗耳部湿疹样皮炎，医生会为患者开稀醋酸铝溶液（Burow 溶液），患者需要时就可滴入耳朵以获得舒适感。可通过含皮质类固醇（如倍他米松）的乳膏缓解瘙痒和肿胀。同样的，避免所有耳道刺激，如棉签和水，也是此病治疗的一个重要部分。

无论患有哪种皮炎，患者应避免将棉签、水和可能刺激耳朵的其它物体放入耳中。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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