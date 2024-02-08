耳道接触性皮炎是对含镍耳环和众多美容产品（例如发胶、化妆水和染发剂）等触发物的过敏反应。将一些物质放入耳朵（如水或棉签）可能会使病情恶化。

具有某些皮炎样疾病（例如脂溢性皮炎和银屑病）的人群可能自发产生耳道的耳部湿疹样皮炎。

由皮炎引起的皮肤刺激和皲裂可能使细菌性或真菌性耳道感染（急性外耳炎）进展。