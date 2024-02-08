细菌可引起耳道皮肤急性感染，有时真菌也会。
耳道感染是由细菌（或不常见情况下由真菌）引起的。
典型症状是疼痛和有分泌物。
医师通过耳镜可观察到外耳道红肿、有脓液。
医生会清除耳内残屑，开具抗生素滴耳液，嘱咐患者不要用水和棉签清理耳朵，并推荐或开具止痛药。
感染可能累及整个耳道，如广泛性或急性外耳炎，也可能仅累及一个小区域，如脓液积聚在疖（涌）或丘疹中。恶性外耳道炎是一种罕见的非常严重的外耳感染，此感染已播散到头颅的颞骨，导致骨骼感染（骨髓炎）。
耳道感染的病因
耳道感染的症状
急性外耳炎的症状包括疼痛、发红和分泌物。分泌物有难闻的气味，是耳内白色或黄色排出物。耳道可能不会肿胀，或只是轻微肿胀。如果肿胀严重，可能导致耳道完全闭合。若外耳道肿胀或者充满了脓液和残屑时，则有听力下降。通常，如果拉或拽外耳（耳廓）或耳道前面皮肤的皱褶和软骨（耳珠）承受压力时，耳道会感觉疼痛并受伤。
如果耳道感染为真菌感染，比起疼痛，患者更容易出现剧烈瘙痒。耳内也有胀满感。由黑曲霉引起的真菌感染通常会在耳道内形成灰黑色或黄色小点，周围环绕着棉状物质。白色念珠菌引起的真菌感染不会导致任何可见的真菌形成，但通常会出现粘稠的乳样白色分泌物。
外耳道疖可引起剧痛。当疖破溃时，耳道内有少量脓血性分泌物。
耳道感染的诊断
医生检查外耳道
有时从耳道取样培养
医生根据症状和对耳道的检查来诊断耳道感染。医生通过耳镜（观察耳道和鼓膜的设备）检查耳道，耳道皮肤会变红和肿胀，并有少许脓液和残屑。此外，医生会根据检查或培养（在实验室中培养脓液和残屑，以识别微生物）结果诊断真菌引起的感染。有时可以在耳道中看到真菌孢子。
耳道感染的治疗
清除外耳道受感染的残屑及保持耳部干燥的预防措施
含有白醋和/或皮质类固醇的滴耳液
有时含有抗生素的滴耳液
罕见情况下使用口服抗生素
在治疗各种原因引起的外耳道感染时，医生首先会使用吸引器或干棉签清除外耳道中感染的残屑。清理耳道后，听力通常会恢复到正常水平。
通常，对轻度耳道感染的患者给予含白醋的滴耳液和含皮质类固醇（如，氢化可的松或地塞米松）的滴液，每天数次，最多用一周。白醋（醋酸）是有帮助的，因为细菌在酸性环境中生长不良。
中度至重度感染需要抗生素滴耳液。如果外耳道肿胀严重，医生可以将小纱条塞入耳道，以使抗生素/皮质类固醇滴耳液渗透。将纱条放置 24 至 72 小时。这段时间过后，肿胀会减轻，使得滴耳液可以直接滴入耳道。
患有严重急性外耳炎（感染延伸到耳道之外）的患者可能需要口服抗生素（例如，头孢氨苄或环丙沙星）。
止痛药（如对乙酰氨基酚或布洛芬）可能有助于缓解起初24～48小时内的疼痛，直到炎症消退。
为了治疗真菌性耳道感染，医生需要彻底清洁耳道并滴入抗真菌滴耳液。可能需要重复清洁和治疗。一些医生认为外用酒精和白醋组合对真菌性耳道感染特别有效。外用酒精使外耳道干燥，白醋可以建立一个不允许真菌生长的酸性环境。
对于细菌和真菌感染，患者应通过练习干耳预防措施（例如戴上浴帽、避免游泳）保持耳朵干燥，直到感染消除。低设置的吹风机也可用于减少耳道中的湿度和湿气。
对于脓疱，可短时间敷用加热垫，并给予止痛剂以帮助止痛。热敷可加速愈合。口服抗生素。将冒头的脓疱切开，以排出脓液。
耳道感染的预防
游泳后，只要在耳内滴入含有一半外用酒精和一半白醋（醋酸）的溶液，即可防止游泳耳。只有当鼓膜完整（即，鼓膜内没有孔洞）时，才应进行这种治疗。酒精有利于水蒸发，醋改变了耳道的酸度。
强烈建议不用棉签或其它物体清洁外耳道，因为这样会干扰外耳道正常的自洁功能，且容易将上皮残屑和耵聍推入外耳道深处。此外，这种行为可能会对外耳道的娇嫩皮肤造成轻微损伤，导致细菌感染。