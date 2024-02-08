各种细菌，例如绿脓杆菌或金黄色葡萄球菌，可感染耳道。通常由黑曲霉或白色念珠菌 引起的真菌性耳道感染（耳霉菌症）较少见。通常，脓疱由金黄色葡萄球菌引起。

某些有过敏史、牛皮癣、湿疹或脂溢性皮炎的人更易患急性外耳炎。

耳道感染的常见风险因素包括

使用棉签

清洁时损伤耳道

耳朵里进水，尤其是游泳（称作游泳耳)时

使用耳塞或助听器（尤其是如果未充分清洁这些器械或贴合不当）

刺激物（例如喷发剂或染发剂）进入耳朵

使用棉签清洁耳朵是耳道感染的一个非常常见的风险因素。不应把棉签放到耳道里。