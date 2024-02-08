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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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软骨膜炎

作者：Bradley W. Kesser, MD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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小知识

软骨膜炎是覆盖外耳（耳廓）软骨的组织感染或出现炎症。

软骨膜炎可能由以下原因引起

  • 损伤

  • 烧伤

  • 昆虫叮咬

  • 耳洞饰物穿过软骨

  • 耳部手术

  • 耳部有脓疱

  • 耳廓表面感染扩散

这种感染也容易发生在有炎症性疾病（如肉芽肿伴多发性血管炎）和免疫系统受损的人群中或患有糖尿病的人群中。

软骨膜炎的症状

首发症状是耳廓发红、疼痛和肿胀。患者可能发烧。脓液聚集于软骨与周围结缔组织（软骨膜）之间。有时感染阻断软骨的血液供应，使软骨坏死，最终导致耳廓畸形（称作菜花耳）。软骨膜炎可以是破坏性、复发性的，且持续很久。

软骨膜炎的治疗

  • 抗生素和皮质类固醇

  • 清除异物，尤其是耳廓软骨部位的耳洞饰物

  • 脓肿的热敷、切开和引流

  • 止痛药

医生会使用抗生素（例如环丙沙星等氟喹诺酮类药物），并通常让患者口服皮质类固醇来治疗软骨膜炎。轻度感染可口服抗生素，重度感染应静脉给予抗生素，抗生素的选择取决于感染的程度和细菌的种类。

医生会取出任何异物，例如耳环或碎片。

如果患者有脓肿（脓包），医生会通过切口将脓液排出，从而让血液重新到达软骨，并放置小引流条 24 至 72 小时。抗生素为口服。热敷也会起到帮助作用。医生会缝上（缝合）软骨膜与软骨，以确保正确愈合，从而避免外耳畸形。

也给予止痛药。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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