抗生素和皮质类固醇

清除异物，尤其是耳廓软骨部位的耳洞饰物

脓肿的热敷、切开和引流

止痛药

医生会使用抗生素（例如环丙沙星等氟喹诺酮类药物），并通常让患者口服皮质类固醇来治疗软骨膜炎。轻度感染可口服抗生素，重度感染应静脉给予抗生素，抗生素的选择取决于感染的程度和细菌的种类。

医生会取出任何异物，例如耳环或碎片。

如果患者有脓肿（脓包），医生会通过切口将脓液排出，从而让血液重新到达软骨，并放置小引流条 24 至 72 小时。抗生素为口服。热敷也会起到帮助作用。医生会缝上（缝合）软骨膜与软骨，以确保正确愈合，从而避免外耳畸形。

也给予止痛药。