医师的评估

影像学检查

血液和尿液检测

活检

肉芽肿性多血管炎必须早诊断、早治疗才能防止诸如肾脏、肺脏、心脏出现并发症。

如果患者具有肉芽肿性多血管炎特征性的症状表现，医生即可考虑该病。例如，如果患者具有不明原因的呼吸症状（包括成人发生不常见的中耳炎），尤其是伴随其他器官（特别是肾脏）的异常时，医生即可怀疑本病。如果患者存在长期的鼻窦疾病史，且使用抗生素未能治愈或仅部分治愈，医生也会考虑诊断本病。

由于肺部经常受累，所以需要做胸部 X 光检查。但是，症状和胸部 X 光可与其他严重肺疾病有相似之处，导致诊断难度增加。因此，医生还会对胸部进行计算机断层扫描（CT）扫描，以查找胸部 X 射线可能遗漏的东西，例如可能类似癌症或感染的肺部腔或炎症区域。

虽然验血结果是非特异性的，但可作为诊断依据之一。一项这类检查能检测血中抗中性粒细胞抗体 (c-ANCA)。这些抗体发生在几种类型的血管炎中，并触发某些白细胞攻击正常器官。其他特异性抗体可进一步检查，以进行确认。本病患者可出现由肾脏炎症导致的尿血和尿蛋白。由于肾脏炎症在导致损伤的同时可以毫无症状，所以医生经常需要验尿以检测炎症。

医生可取小块组织镜检（活检）确诊本病。组织样本可取自受累区域，如气道或肺。皮肤和肾脏活检偶尔也有助于确诊。有时，会从鼻道采集组织样本，但鼻组织活检很少能提供明确的诊断。