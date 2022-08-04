含盐滴眼液

降低眼压的药物

有时软性隐形眼镜

有时角膜移植

大泡性角膜病变由眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗—手术和非手术—的医生）治疗。

可用含盐的滴眼液（高渗盐水）和含盐药膏（高渗氯化钠）将角膜内多余的水分除去。

有时给予可降低眼睛压力的药物。

偶尔可短期使用软性隐形眼镜作为角膜的绷带来减轻不适症状。

若视力下降或不适症状明显，持续较长时间仍不消退，常行角膜移植术。