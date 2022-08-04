提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

大泡性角膜病

作者：Melvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
浏览专业版

大泡性角膜病是一种角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）出现水泡样肿胀的眼部疾病。

  • 症状包括强光敏感、视物模糊和间歇性眼内异物感。

  • 医生根据角膜外观诊断为大泡性角膜病。

  • 治疗可能包括吸出角膜内多余液体的滴眼液、降低眼压的药物和角膜移植。

大泡性角膜病多见于老年人。它可能是发生在个人身上的，也可能是家族性的，偶尔也可发生于眼部手术后的，如白内障摘除术后。

大泡性角膜病的症状

肿胀导致角膜表面形成充满液体的水疱。可能导致看强光时敏感和显著的视物模糊。水泡可能破裂，导致剧烈疼痛，通常伴有眼内异物感，可能进一步影响视力。

醒来时症状通常会加重，因为闭眼时水分会积聚。随着一天过去，患眼中的水分蒸发，眼睛变得干燥，症状消退。

大泡性角膜病
隐藏详情
这张照片显示角膜表面的水疱（箭头）（大疱性角膜病变）。
© Springer Science+Business Media

大泡性角膜病的诊断

  • 医师的评估

根据典型的角膜水肿、浑浊外观伴角膜表面出现水泡，可诊断为大泡性角膜病。裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）用于检查角膜。在检查期间，医生可能会使用含一种黄绿色素染料（称为荧光素）的滴眼液。荧光素暂时将角膜中的损伤区域染色，使医生可以看到本来看不见的损伤区域。

大泡性角膜病的治疗

  • 含盐滴眼液

  • 降低眼压的药物

  • 有时软性隐形眼镜

  • 有时角膜移植

大泡性角膜病变由眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗—手术和非手术—的医生）治疗。

可用含盐的滴眼液（高渗盐水）和含盐药膏（高渗氯化钠）将角膜内多余的水分除去。

有时给予可降低眼睛压力的药物。

偶尔可短期使用软性隐形眼镜作为角膜的绷带来减轻不适症状。

若视力下降或不适症状明显，持续较长时间仍不消退，常行角膜移植术

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。