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大泡性角膜病是一种角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）出现水泡样肿胀的眼部疾病。
症状包括强光敏感、视物模糊和间歇性眼内异物感。
医生根据角膜外观诊断为大泡性角膜病。
治疗可能包括吸出角膜内多余液体的滴眼液、降低眼压的药物和角膜移植。
大泡性角膜病多见于老年人。它可能是发生在个人身上的，也可能是家族性的，偶尔也可发生于眼部手术后的，如白内障摘除术后。
大泡性角膜病的症状
肿胀导致角膜表面形成充满液体的水疱。可能导致看强光时敏感和显著的视物模糊。水泡可能破裂，导致剧烈疼痛，通常伴有眼内异物感，可能进一步影响视力。
醒来时症状通常会加重，因为闭眼时水分会积聚。随着一天过去，患眼中的水分蒸发，眼睛变得干燥，症状消退。
大泡性角膜病
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这张照片显示角膜表面的水疱（箭头）（大疱性角膜病变）。
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大泡性角膜病的诊断
医师的评估
根据典型的角膜水肿、浑浊外观伴角膜表面出现水泡，可诊断为大泡性角膜病。裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）用于检查角膜。在检查期间，医生可能会使用含一种黄绿色素染料（称为荧光素）的滴眼液。荧光素暂时将角膜中的损伤区域染色，使医生可以看到本来看不见的损伤区域。
大泡性角膜病的治疗
含盐滴眼液
降低眼压的药物
有时软性隐形眼镜
有时角膜移植
大泡性角膜病变由眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗—手术和非手术—的医生）治疗。
可用含盐的滴眼液（高渗盐水）和含盐药膏（高渗氯化钠）将角膜内多余的水分除去。
有时给予可降低眼睛压力的药物。
偶尔可短期使用软性隐形眼镜作为角膜的绷带来减轻不适症状。
若视力下降或不适症状明显，持续较长时间仍不消退，常行角膜移植术。