有两种类型的手术：

穿透性角膜成形术

后弹力层剥离内皮角膜成形术或后弹力膜内皮角膜成形术

对于这两种手术，医生均使用手术显微镜进行，用时约 1 到 2 小时。使用全麻（让患者入眠）或局麻（麻醉眼睛）以及静脉注射让患者非常困倦（称为镇静）的药物。

在穿透性角膜成形术中，捐赠的角膜被切割至适当大小，摘除整个损坏的角膜，将整个捐赠角膜缝到合适的位置。

有些角膜疾病只影响内层。对于这些疾病，医生通过称为后弹力层剥离内皮角膜成形术 (DSEK) 或后弹力膜内皮角膜成形术 (DMEK) 的手术进行局部移植。他们仅切除并替换角膜的内层，而非整个角膜。与替换整个角膜相比，切口更小，需要的缝合更少，愈合更快，视力改善更快。但是，手术技术比穿透性角膜成形术更困难，可能需要在术前进行激光治疗并进行额外的诊所手术以获得最好的结果。

有些角膜疾病只影响外层和中层。对于这类疾病，医生可能在有些情况下会实施一种称为深层前板层角膜移植术 (DALK) 的手术，替换角膜的中层和外层。比起其他角膜移植方法，该术式需要更长时间，在技术上也更为困难。对于患有特定类型遗传性大泡性角膜病变的患者，可对其实施一种称为单纯后弹力层剥除术 (DSO) 的手术。DSO 不需要使用他人的组织。

在所有这些类型的角膜移植中，受者通常当日回家。移植后，人们必须使用几周抗生素眼药水、几个月皮质类固醇眼药水。必须戴眼罩、眼镜或太阳镜。在穿透性角膜成形术后大约 18 个月内和在局部移植后 2 到 6 个月内，视力尚不能完全改善。