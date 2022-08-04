角膜移植（角膜移植术）是一种常见的、成功率非常高的移植手术。一个有瘢痕、剧烈疼痛、穿孔、畸形或浑浊的角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）可用一个透明健康的角膜所替代。
眼球内部结构
捐赠的角膜来自新近死亡的人。组织配型并不是常规必行的检查，因为排斥反应相对罕见，且排斥反应通常可予以治疗（参见角膜移植的并发症）。
移植针对大泡性角膜病变、圆锥形角膜和某些角膜瘢痕等疾病进行时最容易成功。当角膜被化学制品或辐射损害时，移植最不成功。
角膜移植手术
有两种类型的手术：
穿透性角膜成形术
后弹力层剥离内皮角膜成形术或后弹力膜内皮角膜成形术
对于这两种手术，医生均使用手术显微镜进行，用时约 1 到 2 小时。使用全麻（让患者入眠）或局麻（麻醉眼睛）以及静脉注射让患者非常困倦（称为镇静）的药物。
在穿透性角膜成形术中，捐赠的角膜被切割至适当大小，摘除整个损坏的角膜，将整个捐赠角膜缝到合适的位置。
有些角膜疾病只影响内层。对于这些疾病，医生通过称为后弹力层剥离内皮角膜成形术 (DSEK) 或后弹力膜内皮角膜成形术 (DMEK) 的手术进行局部移植。他们仅切除并替换角膜的内层，而非整个角膜。与替换整个角膜相比，切口更小，需要的缝合更少，愈合更快，视力改善更快。但是，手术技术比穿透性角膜成形术更困难，可能需要在术前进行激光治疗并进行额外的诊所手术以获得最好的结果。
有些角膜疾病只影响外层和中层。对于这类疾病，医生可能在有些情况下会实施一种称为深层前板层角膜移植术 (DALK) 的手术，替换角膜的中层和外层。比起其他角膜移植方法，该术式需要更长时间，在技术上也更为困难。对于患有特定类型遗传性大泡性角膜病变的患者，可对其实施一种称为单纯后弹力层剥除术 (DSO) 的手术。DSO 不需要使用他人的组织。
在所有这些类型的角膜移植中，受者通常当日回家。移植后，人们必须使用几周抗生素眼药水、几个月皮质类固醇眼药水。必须戴眼罩、眼镜或太阳镜。在穿透性角膜成形术后大约 18 个月内和在局部移植后 2 到 6 个月内，视力尚不能完全改善。
角膜移植的并发症
部分角膜移植并发症包括
移植物排斥
感染
切口问题
移植失败
轻度排斥较常见，在大多数患者中使用皮质类固醇滴眼液很容易成功治疗。严重不可逆排斥（称为移植物衰竭）较罕见。在各种类型角膜移植中，DMEK 的排斥率最低，穿透性角膜成形术的排斥率最高。DSO 不会有排异风险，因为不存在可排斥的异物。
移植的角膜通常不会被不可逆的排斥，因为角膜没有也不需要血供。它从附近的组织和液体接收氧气和其他营养素。免疫系统的组成，在应对血液中的外来物质——特定的白细胞和抗体时开始排斥。因此，这些细胞和抗体不会达到移植角膜处，不会遇到此处的外来组织，也不会引发严重排斥。但是，在异常血管深入而广泛地长入患者角膜的罕见情况下，移植的角膜被严重排斥，失败率增高。血液供给充足的其他体内器官或组织更有可能被排斥。
有时移植物可能失败并且不能很好地起作用（也就是说，它可能变得浑浊而不清晰）。角膜移植可以重复多次。
对于曾有过若干次移植失败的患者，可给予人造角膜（人工角膜）。
角膜缘干细胞移植
眼睛像其他活组织一样，依靠新细胞的不断生成来替代旧细胞。生成新细胞的一个位置是角膜和结膜的连接处（被称为角膜缘）。特定的损伤种类（例如，严重或非常严重的化学烧伤、长时间过度佩戴隐形眼镜）严重损害这些角膜缘干细胞，以至于它们不再能生成足够的新细胞以覆盖角膜。随后感染和瘢痕会影响角膜。角膜移植不能替代角膜缘干细胞，因此无益处。
干细胞可移植自本人健康眼的角膜缘或刚刚去世的人，有时能治愈或缓解此问题。在移植已故捐赠者的干细胞后，患者被给予抑制免疫系统的药物，以便他们的身体不会排斥移植物（见抑制免疫系统）。