交感性眼炎是只眼受伤或手术后、另一只眼发生的葡萄膜发炎（葡萄膜炎）。

交感性眼炎是葡萄膜炎的一种罕见类型，导致形成细胞的小的异常聚集（肉芽肿）。一只（受伤）眼穿透伤（如当铅笔、钢笔或棍棒刺穿眼睛）或手术后，未受伤眼患此病。最终，未受伤眼的葡萄膜发炎。大多数受累患者在受伤或手术后的 2 到 12 周内出现葡萄膜炎。罕见的情况是，在初始受伤或手术的一周或30年后患交感性眼炎。

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交感性眼炎的病因 交感性眼炎的病因并不完全清楚。很多医生认为它是由于身体免疫系统功能异常导致身体攻击未受伤的葡萄膜所引起的。

交感性眼炎的症状 交感性眼炎的症状通常包括飞蚊症和视力减退。

交感性眼炎的诊断 医师的评估 医生基于眼睛检查和患者最近是否有眼部受伤或手术以及双眼是否有炎症来诊断交感性眼炎。