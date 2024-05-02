葡萄膜是眼内富含色素的一层结构，葡萄膜任何部分的炎症都统称为葡萄膜炎。

感染、外伤、全身自身免疫类疾病（导致身体攻击其自身的组织）或其他未知因素都可导致葡萄膜发炎。

症状包括眼痛、眼红、眼前黑影飘动、视力下降等。

治疗常用皮质类固醇（滴眼液、口服、或注射至眼中或眼周）、扩张和松弛受累眼睛瞳孔的滴眼液，有时候使用抑制免疫系统的药物。

葡萄膜由三个结构组成：

虹膜

睫状体

脉络膜

虹膜为围绕瞳孔的环形彩色结构，像照相机的快门一样，瞳孔的开大和缩小决定着进入眼内光线的多少。

睫状体是一组肌肉，收缩时，可使晶状体变厚，从而看清近处的物体。肌肉舒张时，睫状体使晶状体变薄，从而看清远处的物体。这一过程称为调节。

脉络膜衬于眼球内面，前方起始于睫状肌，向后延伸至眼底后极部的视神经。脉络膜位于内层视网膜和外层巩膜之间。脉络膜含有丰富的血管，营养眼球的内层，尤其是视网膜。

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炎症可发生于部分或全部葡萄膜。局限于葡萄膜部分的炎症根据其位置进行命名：

前葡萄膜炎 是葡萄膜前端的炎症，包括虹膜。

中间葡萄膜炎 是葡萄膜中部的炎症，通常也包含填充眼球的胶状物质（称为玻璃体）。

后葡萄膜炎 是葡萄膜后端的炎症，包含视网膜和脉络膜。

全葡萄膜炎是指影响整个葡萄膜的炎症。

有时，按照发炎的特定部位的名称指代葡萄膜炎。例如，虹膜炎是指虹膜的炎症，脉络膜炎是脉络膜的炎症，脉络膜视网膜炎是指涉及脉络膜及上覆盖的视网膜的炎症。在很多葡萄膜炎患者中，葡萄膜炎多单眼发病，但也可双眼发病。

葡萄膜炎的病因 该炎症有很多可能的病因。一些病因局限于眼睛本身，其他病因则是影响全身的疾病。在大部分患者中，病因未确定，被称为患有特发性葡萄膜炎（或病因未知的葡萄膜炎）。 许多葡萄膜炎患者同时患有影响身体其他器官的疾病。这些疾病包括炎性疾病，如白塞综合征、强直性脊柱炎、青少年特发性关节炎、肉状瘤病、反应性关节炎、炎症性肠病（克罗恩氏病和溃疡性结肠炎）、肾小管间质性肾炎-葡萄膜炎综合征 (TINU)，以及发生在亚裔、亚洲印第安裔、美洲印第安裔和西班牙裔中的小柳原田病。有些患者出现广泛感染，如结核病、梅毒或莱姆病。 其他可能的原因包括可能仅累及眼的感染，如疱疹（由单纯疱疹病毒导致）感染、带状疱疹（由水痘-带状疱疹病毒导致）、弓形虫病、巨细胞病毒感染等。巨细胞病毒主要发生在免疫系统受损的人中，如感染人类免疫缺陷病毒 (HIV) 或服用抑制免疫系统药物的患者。 眼睛损伤是前葡萄膜炎的常见病因。 虽然罕见，但一些药物（如帕米磷酸钠、利福布汀、磺胺类抗生素和西多福韦以及免疫疗法和化疗药物）会引起葡萄膜炎。

葡萄膜炎的症状 根据炎症累及的部位及炎症的严重程度，葡萄膜炎的早期症状可轻可重。 前葡萄膜炎 的症状通常最为明显。前葡萄膜炎的症状最为明显，表现为剧烈的眼痛、结膜充血、畏光、和视力下降。医生可以在靠近角膜边缘的眼球表面上看到突出的血管，填充眼球前部的液体（房水）中漂浮着白细胞，以及白细胞沉积在角膜内侧表面。较少情况下，前葡萄膜炎是慢性的，可能没有症状或仅引起刺激或视力下降。

中间葡萄膜炎 通常无痛。视力可能减退，患者可能会看到越来越多的不规则的漂浮黑点（飞蚊症）。

后葡萄膜炎 通常也会引起视力减退和飞蚊症。视神经可能发炎（见视神经炎）。炎症的症状包括视力下降，表现为小暗点或全盲）。

全葡萄膜炎可引起这些症状自由组合出现。 有时会没有症状。 葡萄膜炎可迅速损害眼睛。可引起长期性威胁视力的并发症，如黄斑水肿、视网膜损伤、青光眼和白内障等。许多患者的葡萄膜炎只发作一次。也有人在若干月至若干年中周期性复发，或有需要长期治疗的慢性炎症。

葡萄膜炎的诊断 医师的评估 医生根据症状和体检结果得出诊断。检查过程中，医生使用裂隙灯。裂隙灯是一种让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器。如果医生怀疑是也影响其他器官的疾病，可进行相应检查。