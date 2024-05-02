葡萄膜是眼内富含色素的一层结构，葡萄膜任何部分的炎症都统称为葡萄膜炎。
感染、外伤、全身自身免疫类疾病（导致身体攻击其自身的组织）或其他未知因素都可导致葡萄膜发炎。
症状包括眼痛、眼红、眼前黑影飘动、视力下降等。
治疗常用皮质类固醇（滴眼液、口服、或注射至眼中或眼周）、扩张和松弛受累眼睛瞳孔的滴眼液，有时候使用抑制免疫系统的药物。
葡萄膜由三个结构组成：
虹膜
睫状体
脉络膜
虹膜为围绕瞳孔的环形彩色结构，像照相机的快门一样，瞳孔的开大和缩小决定着进入眼内光线的多少。
睫状体是一组肌肉，收缩时，可使晶状体变厚，从而看清近处的物体。肌肉舒张时，睫状体使晶状体变薄，从而看清远处的物体。这一过程称为调节。
脉络膜衬于眼球内面，前方起始于睫状肌，向后延伸至眼底后极部的视神经。脉络膜位于内层视网膜和外层巩膜之间。脉络膜含有丰富的血管，营养眼球的内层，尤其是视网膜。
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葡萄膜由 3 种结构组成：虹膜、睫状体和脉络膜。
炎症可发生于部分或全部葡萄膜。局限于葡萄膜部分的炎症根据其位置进行命名：
前葡萄膜炎是葡萄膜前端的炎症，包括虹膜。
中间葡萄膜炎是葡萄膜中部的炎症，通常也包含填充眼球的胶状物质（称为玻璃体）。
后葡萄膜炎是葡萄膜后端的炎症，包含视网膜和脉络膜。
全葡萄膜炎是指影响整个葡萄膜的炎症。
有时，按照发炎的特定部位的名称指代葡萄膜炎。例如，虹膜炎是指虹膜的炎症，脉络膜炎是脉络膜的炎症，脉络膜视网膜炎是指涉及脉络膜及上覆盖的视网膜的炎症。在很多葡萄膜炎患者中，葡萄膜炎多单眼发病，但也可双眼发病。
葡萄膜炎的病因
该炎症有很多可能的病因。一些病因局限于眼睛本身，其他病因则是影响全身的疾病。在大部分患者中，病因未确定，被称为患有特发性葡萄膜炎（或病因未知的葡萄膜炎）。
许多葡萄膜炎患者同时患有影响身体其他器官的疾病。这些疾病包括炎性疾病，如白塞综合征、强直性脊柱炎、青少年特发性关节炎、肉状瘤病、反应性关节炎、炎症性肠病（克罗恩氏病和溃疡性结肠炎）、肾小管间质性肾炎-葡萄膜炎综合征 (TINU)，以及发生在亚裔、亚洲印第安裔、美洲印第安裔和西班牙裔中的小柳原田病。有些患者出现广泛感染，如结核病、梅毒或莱姆病。
其他可能的原因包括可能仅累及眼的感染，如疱疹（由单纯疱疹病毒导致）感染、带状疱疹（由水痘-带状疱疹病毒导致）、弓形虫病、巨细胞病毒感染等。巨细胞病毒主要发生在免疫系统受损的人中，如感染人类免疫缺陷病毒 (HIV) 或服用抑制免疫系统药物的患者。
眼睛损伤是前葡萄膜炎的常见病因。
虽然罕见，但一些药物（如帕米磷酸钠、利福布汀、磺胺类抗生素和西多福韦以及免疫疗法和化疗药物）会引起葡萄膜炎。
葡萄膜炎的症状
根据炎症累及的部位及炎症的严重程度，葡萄膜炎的早期症状可轻可重。
前葡萄膜炎的症状通常最为明显。前葡萄膜炎的症状最为明显，表现为剧烈的眼痛、结膜充血、畏光、和视力下降。医生可以在靠近角膜边缘的眼球表面上看到突出的血管，填充眼球前部的液体（房水）中漂浮着白细胞，以及白细胞沉积在角膜内侧表面。较少情况下，前葡萄膜炎是慢性的，可能没有症状或仅引起刺激或视力下降。
中间葡萄膜炎通常无痛。视力可能减退，患者可能会看到越来越多的不规则的漂浮黑点（飞蚊症）。
后葡萄膜炎通常也会引起视力减退和飞蚊症。视神经可能发炎（见视神经炎）。炎症的症状包括视力下降，表现为小暗点或全盲）。
全葡萄膜炎可引起这些症状自由组合出现。
有时会没有症状。
葡萄膜炎可迅速损害眼睛。可引起长期性威胁视力的并发症，如黄斑水肿、视网膜损伤、青光眼和白内障等。许多患者的葡萄膜炎只发作一次。也有人在若干月至若干年中周期性复发，或有需要长期治疗的慢性炎症。
葡萄膜炎的诊断
医师的评估
医生根据症状和体检结果得出诊断。检查过程中，医生使用裂隙灯。裂隙灯是一种让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器。如果医生怀疑是也影响其他器官的疾病，可进行相应检查。
葡萄膜炎的治疗
皮质类固醇
扩张瞳孔的药物
有时使用其他药物或治疗
葡萄膜炎应尽早治疗，以防止造成永久性损害。治疗几乎始终包括皮质类固醇，通过以眼药水形式给予。也可口服皮质类固醇，或注射入眼内或眼周。皮质类固醇植入物目前可用于治疗由葡萄膜炎引起的眼部活动性炎症和黄斑（视网膜的最关键部位）肿胀。然而，它们可能会加速白内障的形成并增加患青光眼的风险。
还使用扩张瞳孔的药物，如后马托品或环喷托酯滴眼液，有助于缓解症状。
可使用其他药物治疗特定的葡萄膜炎病因。例如，如果病因是感染，可以使用抗生素来消灭感染生物。
偶尔需要其他治疗方法，例如手术、使用激光、口服或通过静脉注射（静脉内）或皮肤注射抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）。