生命终结时的法律和与伦理问题

医疗保健预立指示是法律文件，规定本人对没有能力做出医疗决定情况下的医疗措施的选择。预立指示应付诸于书面并遵守州法律的规定。预立指示有 2 种基本形式：生前遗嘱和医疗保健委托书。

此外，越来越多的州计划和地方计划都涵盖是否为晚期疾病患者实施 心肺复苏 （CPR - 寻求恢复心肺功能的急救措施）和其它一系列紧急生命维持治疗措施的内容。这些计划通常被称为生命维持治疗医嘱或 POLST。POLST 适用于所有医疗保健环境。在医疗危急情况下，紧急医学技术人员和其他医务人员应首先遵循 POLST。

POLST（和类似）计划包括一个医生发起的讨论和与晚期或终末期疾病患者共享的决策过程。过程结果是让医生写出一份便携式医嘱，符合病人的治疗目标，将病人的意愿考虑到 CPR、人工营养和水化、住院、辅助呼吸、重症监护和其他可能在紧急医疗情况下使用的措施中。

然而，即使没有书面文件，患者、家属与医务人员之间关于最好护理过程的交谈也可在之后患者无法做出此类决策时为护理决策提供实质性的指导，且进行该交谈比完全没有进行相关问题的讨论要好的多。