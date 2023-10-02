不施行复苏术（DNR）医嘱

不施行复苏术 (DNR) 的要求由病人的医生注明在他的医疗记录中，告诉医疗工作人员不要行心肺复苏术 (CPR)。由于不进行 CPR，因此也应避免采取其他复苏措施（例如对心脏进行电击和通过插入呼吸导管进行人工呼吸）。此医嘱对于防止在临终进行不必要和不需要的介入治疗有用。临终时 CPR 的成功率非常低。（也可见医疗法律和伦理问题概述。）

作为危重患者护理计划的一部分，这些患者及其医生应根据患者的当前医疗状况讨论心脏骤停（心脏停止搏动和呼吸停止时）的可能性，讨论 CPR 程序和可能的结局，并讨论治疗选择。如果当事人没有能力做出关于 CPR 的决定，授权代理人可做出决定。

DNR 医嘱不等于“不治疗”。更确切地说，它只意味着不会尝试进行 CPR。其他治疗(如抗生素治疗、输血、透析、使用呼吸机等)仍然会在需要的时候提供给患者。根据患者的情况，其他治疗通常可能比 CPR 更成功。应始终给予使患者无痛苦和舒适的治疗（称为姑息治疗）。

所有州还提供院外有效的特殊 DNR 医嘱，无论患者在哪个医院均有效。也叫做院外不要施行复苏术程序，舒适疗法、非心肺复苏疗法或其他名词等。一般来讲，需要有医生和患者(或代理人)的签字，然后，他们会给患者提供一个特殊的、快速的确认形式或腕带、项链，使得紧急医疗人员可以识别并进行治疗。对于那些处于终末疾病的病人，这些治疗显得尤其重要，他们在社区只想过的舒服一点，当心跳呼吸停止时，不求复苏。生前遗嘱和医疗保健委托书在紧急情况下通常无效。此外，现场急救员几乎始终需要启动生命支持，除非有有效的 DNR 医嘱并提交给他们。许多州现在正将 DNR 状态纳入被称为生命维持治疗提供者医嘱的便携式医嘱中。

有关生命维持治疗的医学名词