不施行复苏术（DNR）医嘱

不施行复苏术 (DNR) 的要求由病人的医生注明在他的医疗记录中，告诉医疗工作人员不要行心肺复苏术 (CPR)。由于不进行 CPR，因此也应避免采取其他复苏措施（例如对心脏进行电击和通过插入呼吸导管进行人工呼吸）。此医嘱对于防止在临终进行不必要和不需要的介入治疗有用。临终时 CPR 的成功率非常低。（也可见医疗法律和伦理问题概述。）
作为危重患者护理计划的一部分，这些患者及其医生应根据患者的当前医疗状况讨论心脏骤停（心脏停止搏动和呼吸停止时）的可能性，讨论 CPR 程序和可能的结局，并讨论治疗选择。如果当事人没有能力做出关于 CPR 的决定，授权代理人可做出决定。
DNR 医嘱不等于“不治疗”。更确切地说，它只意味着不会尝试进行 CPR。其他治疗(如抗生素治疗、输血、透析、使用呼吸机等)仍然会在需要的时候提供给患者。根据患者的情况，其他治疗通常可能比 CPR 更成功。应始终给予使患者无痛苦和舒适的治疗（称为姑息治疗）。
所有州还提供院外有效的特殊 DNR 医嘱，无论患者在哪个医院均有效。也叫做院外不要施行复苏术程序，舒适疗法、非心肺复苏疗法或其他名词等。一般来讲，需要有医生和患者(或代理人)的签字，然后，他们会给患者提供一个特殊的、快速的确认形式或腕带、项链，使得紧急医疗人员可以识别并进行治疗。对于那些处于终末疾病的病人，这些治疗显得尤其重要，他们在社区只想过的舒服一点，当心跳呼吸停止时，不求复苏。生前遗嘱和医疗保健委托书在紧急情况下通常无效。此外，现场急救员几乎始终需要启动生命支持，除非有有效的 DNR 医嘱并提交给他们。许多州现在正将 DNR 状态纳入被称为生命维持治疗提供者医嘱的便携式医嘱中。
便携式医嘱
便携式医嘱传达晚期疾病患者的临终关怀决定。在美国，便携式医嘱计划在州一级实施，最常被称为生命维持治疗提供者医嘱或 POLST。此类计划的其他名称包括生命维持治疗医嘱 (MOLST)、治疗范围医生医嘱 (POST)、治疗范围医嘱 (MOST)、生命维持治疗临床医嘱 (COLST) 和基于患者偏好的可转移医生医嘱 (TPOPP)。
这些计划涉及一个专业人士发起的讨论和与晚期或终末期疾病患者共同决策的过程。它产生一套便携式医嘱，符合患者的治疗目标，满足患者使用 CPR 的愿望，达到患者所需的整体医疗干预水平（例如，完全治疗、仅舒适护理或某个中间水平），以及是否寻求或避免住院治疗。大多数便携式医嘱计划还涉及人工营养和补液。一些州提出了其他考虑因素，例如使用可能在医疗危机中使用的呼吸机或抗生素。这些计划适用于所有护理环境。在医疗危急情况下，紧急医学技术人员和其他医疗保健专业人员应首先遵循 POLST 或其他类似医嘱。如果没有必要立即采取措施，则只要患者病情发生重大变化、患者的医疗保健地点发生变化或患者选择改变其意愿，就应与患者一起审查这些医嘱。对于缺少决定能力的人们，他们授权替代人能够代表他们行事。POLST 等便携式医嘱与预立指示的不同之处在于，它仅应用于晚期疾病患者，它以医嘱形式为紧急决定提供治疗计划，着眼于病人的现状而不是未来假设的状况。
每个州都有 POLST 或类似的计划，国家 POLST 组织提供了信息中心 www.polst.org。
预先指示与POLST的区别
特征
预立指示
生命维持治疗医嘱 (POLST)
资格标准
所有成年人，不论目前的健康状况如何
患有严重疾病或虚弱的任何年龄的患者，如果在接下来的一两年内死亡，医疗保健专业人员不会感到惊讶
这由谁书写
患者本人，有或没有代理人
医生或（在某些情况下）执业护士或助理医生，在与患者（或其父母、监护人、托管人、代理人或其他代理决策者）讨论过医疗护理计划后书写
在哪里完成
任何场所
医疗机构
它传达的信息
关于可能的未来治疗方案的首选项（不是医嘱）和指定医疗决策替代者（医疗保健代理人）
由于患者当前的医疗状况而可能出现的重大医疗决定的医生医嘱
代理人（替代决策者）的决定
被委托者不能替委托者提出预立指示
当患者缺乏自主决策的能力时，代理人可以参与并同意 POLST
紧急治疗
一般不适用于紧急治疗
适用于紧急治疗
负责向提供治疗的医疗保健专业人员提供文件
病人和家人的责任
医疗保健专业人员的责任
谁根据需要审阅和修改文档
提出预立指示的人
医疗保健专业人员与患者或代理人一起
同一人使用两份文件
指定人生的所有阶段的一般目标和愿望，并作为讨论 POLST 的起点
通过将个人的总体目标和愿望转化为特定的医嘱来完善预立指示
POLST = 生命维持治疗提供者医嘱。