低钠血症（血钠水平低）

体内钠含量相对于液量来说太少时，会发生低钠血症。体内液量可能太多、太少或正常。但无论何种情况，钠离子均被稀释。例如，严重呕吐或腹泻的患者可丢失钠。如果只是通过补水来弥补体液流失，钠会被稀释。

肾病（如肾小球肾炎）等疾病和其他疾病（如肝硬化和心力衰竭）会使机体保钠保水。但是往往机体储水多于储钠，故钠离子被稀释。

某些病情可能使人饮水过多（多饮），这会诱发低钠血症。

噻嗪类利尿剂（有时称为水丸）是引起低钠血症的一个常见原因。这些药物可增加钠排泄，从而增加水排泄。噻嗪类利尿剂通常耐受性良好，但在有低钠倾向的人中会引起低钠血症，尤其是老年人。