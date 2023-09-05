低钠血症（血钠水平低）

低钠血症指血钠水平过低。
许多原因可引起低钠血症，包括摄入水过多，肾衰竭，心力衰竭，肝硬化，使用利尿剂。
症状是脑功能障碍引起的。
起初，患者出现行动迟缓和意识障碍，如果低钠血症加重，可出现肌肉抽搐和惊厥并且渐进性反应下降。
诊断通过检测血液中钠离子水平。
限制饮水和停止使用利尿剂能有所帮助，但严重低钠血症属于紧急情况，需要使用药物或静脉补液或两者联合。
（另见电解质概述和钠在人体内的作用概述。）
低钠血症的病因
体内钠含量相对于液量来说太少时，会发生低钠血症。体内液量可能太多、太少或正常。但无论何种情况，钠离子均被稀释。例如，严重呕吐或腹泻的患者可丢失钠。如果只是通过补水来弥补体液流失，钠会被稀释。
肾病（如肾小球肾炎）等疾病和其他疾病（如肝硬化和心力衰竭）会使机体保钠保水。但是往往机体储水多于储钠，故钠离子被稀释。
某些病情可能使人饮水过多（多饮），这会诱发低钠血症。
噻嗪类利尿剂（有时称为水丸）是引起低钠血症的一个常见原因。这些药物可增加钠排泄，从而增加水排泄。噻嗪类利尿剂通常耐受性良好，但在有低钠倾向的人中会引起低钠血症，尤其是老年人。
加压素的作用
加压素（也称抗利尿激素）是人体内天然生成的一种物质，可通过控制肾脏排水量来帮助调节体内水量。加压素可减少肾脏排水量，将更多水分截留在体内，并稀释钠。当血容量（血管内的液体量）或血压下降或电解质（例如钠）含量太高时，垂体会生成和释放加压素。
疼痛、应激、锻炼、血糖水平低以及某些心脏、甲状腺、肾脏或肾上腺疾病会刺激垂体释放加压素。以下是其中一些会刺激加压素释放或增强其在肾脏的作用的药物：
抗精神病药物和抗抑郁药
阿司匹林、布洛芬和其他非处方止痛药
卡马西平（抗癫痫药）
氯磺丙脲（可降低血糖水平）
催产素（用于诱导分娩）
加压素（合成型抗利尿激素）
长春新碱（化疗药物）
亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA；也称为摇头丸）是一种引起兴奋和去抑制（放松对行为的控制）的药物，会导致人们喝过多的水或其他饮料，并增加加压素分泌，导致低钠血症。
低钠血症的一个常见病因是抗利尿激素分泌不当综合征 (SIADH)，其中加压素会在各种其他情况（如某些癌症、感染和脑部疾病）下分泌不当。
低钠血症的其他病因包括
低钠血症的症状
脑对于血钠水平的变化特别敏感。因此，首先出现的症状往往是脑功能异常，如思维迟缓和意识障碍。如果血钠水平迅速下降，症状将加速发展并更加严重。老年人容易出现严重症状。
当低钠血症加重时，可出现肌肉抽搐和惊厥。患者可出现反应降低，强烈刺激才能唤醒（昏睡），最终不能唤醒（昏迷）。随后死亡。
低钠血症的诊断
测定血钠水平
低钠血症的诊断是通过测定血液中钠离子的浓度。确定病因通常很难。医生需考虑病人的情况，包括目前的其他疾病和使用的药物或非法药物。血尿检查可以评估体内液体量、血浓度、尿量。
低钠血症的治疗
限制液体摄入
轻度低钠血症只需控制液体摄入即可，每天少于 1 夸脱（約 1 L）。如果原因是利尿剂或其他药物，需减量或停用药物。如果是因疾病引起，应治疗原发病。
有时需静脉补钠，使用利尿剂增加水的排泄，或同时使用持续多日。这些治疗能纠正血钠水平。
有些人，尤其是抗利尿激素分泌不当综合征患者，需要长期治疗低钠血症。仅限制液体通常不足以预防低钠血症的复发。轻度至中度慢性低钠血症患者可使用盐片。根据低钠血症的病因和患者体内的液量，可使用多种药物治疗。
严重的低钠血症是急诊情况。为了治疗，医生会静脉输液，有时给予利尿剂，以此使血钠水平缓慢升高。有时需要称为 vaptan 的药物，其可阻断血管加压素受体并阻止肾脏对血管加压素有反应。钠水平上升过快会导致严重且通常是永久性的脑损伤。