水过多是指体内的水分过量。

如果人们患有降低身体排水能力或增加体内水潴留的疾病，就会出现水过多。

喝太多水很少引起水过多，因为正常的肾脏容易排泄多余的水分。

通常情况下，不会出现任何症状，但在严重的水分过多时，人会变得意识模糊或有癫痫发作。

需要限制水的摄入和使用利尿剂。

（另见关于体内的水分。）

体内摄入的水分多于丢失的水分就会出现水过多。

当人们摄入的水量明显多于身体需要量时，会发生水过多。当人们（特别是运动员）喝过多的水来防止脱水时，会发生水过多。一种被称为精神性烦渴的精神病也会使人过多饮水。这会导致水过多，而钠（一种电解质）不足。因此，水过多通常导致血钠水平低（低钠血症），这是非常危险的。然而当垂体腺、肾脏、肝脏和心脏功能正常时，引入大量的水不会引起水过多。一个肾功能正常的年轻成人持续每天饮用超过 6 加仑（约 23 升）的水才会超出机体的排水限度。

水过多更常见于肾脏不能正常排尿者，如有心脏、肾脏、肝脏疾病的患者，或肾脏尚未成熟的早产儿（参见聚焦老龄化：水分平衡）。某些药物（如某些利尿剂和抗抑郁药）也会导致易感人群体内水过多。

抗利尿激素分泌不当综合征也会引起水过多。患有该综合征的患者的垂体分泌过多的加压素（也称为抗利尿激素），刺激肾脏潴留过多的不必要的水分。

你知道吗……

水过多的症状 脑细胞对体内水分过多和血液中钠水平较低敏感。当缓慢出现轻度或中度水过多时，脑细胞有时间去适应，所以只有轻微症状（如果有的话），如注意力涣散和嗜睡。当水过多快速发生时，会出现呕吐和平衡障碍。如果水过多恶化，会出现意识模糊、癫痫发作或昏迷。 当水过多而血容量正常时，通常多余的水分会移到细胞内，组织不出现肿胀（水肿）。当血容量过多时，体液可在肺和小腿积聚。

水过多的诊断 医生的检查

血液和尿液检测 医生会尝试检查患者有无体重增加和水肿征象，并做血液和尿液检查来检测电解质浓度，从而将水过多与血容量增加鉴别开来。