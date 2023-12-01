职业疗法是康复的组成部分，目的在于提高患者的基本自理、做有效益工作和娱乐活动的能力。这些活动包括基本的日常活动（如进食、穿衣、洗澡、打扮、上厕所、转移——例如，从椅子到厕所或床上）和更复杂的日常活动（如做饭、使用电话或计算机、管理财务或日常的药物治疗、购物和驾驶）。

在职业治疗中，即使是简单的项目都要求很多能力的协调：

充分的感觉和运动能力

产生和实施计划的能力

想要完成活动并坚持到活动结束的能力

这些能力可在很多方面受损。

表格 哪些因素能够影响完成简单活动的能力？ 表格

职业治疗学家可通过直接观察、特殊测试（如平衡试验）和与其他医疗保健专业人员、家庭成员或护理者交流而了解损伤情况。

治疗师通过观察患者在自然环境中完成一项活动来确定他的需要。当然也需要确定社会环境和物质环境。他们评估家中的危害，这可能会影响人的活动能力。然后，可为他们提供推荐的方式，以使其在家中更安全。例如，可建议他们使用明亮的照明系统，移除人行经区域的电线，或将电线固定在地板上。治疗师也会评估家庭成员和他人愿意提供的支持。

受过专门训练的治疗师可评估人的驾驶能力，以确定是否需要进行驾驶再培训（见老年驾驶）。

你知道吗……

患者和治疗师商量来决定和排序干涉目标和选出有意义的治疗项目。例如，使用器具进食困难的患者，治疗包括培养良好活动技巧的动作，如板上钉钉。记忆游戏会改善识别和回忆能力。辅助器械帮助患者使用力量代偿病残功能。例如，上肢瘫痪的患者可学习新的方法穿衣、系鞋带和扣子。当病残功能有所好转时，锻炼会随之难度提高。