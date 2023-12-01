职业疗法是康复的组成部分，目的在于提高患者的基本自理、做有效益工作和娱乐活动的能力。这些活动包括基本的日常活动（如进食、穿衣、洗澡、打扮、上厕所、转移——例如，从椅子到厕所或床上）和更复杂的日常活动（如做饭、使用电话或计算机、管理财务或日常的药物治疗、购物和驾驶）。
在职业治疗中，即使是简单的项目都要求很多能力的协调：
充分的感觉和运动能力
产生和实施计划的能力
想要完成活动并坚持到活动结束的能力
这些能力可在很多方面受损。
职业治疗学家可通过直接观察、特殊测试（如平衡试验）和与其他医疗保健专业人员、家庭成员或护理者交流而了解损伤情况。
治疗师通过观察患者在自然环境中完成一项活动来确定他的需要。当然也需要确定社会环境和物质环境。他们评估家中的危害，这可能会影响人的活动能力。然后，可为他们提供推荐的方式，以使其在家中更安全。例如，可建议他们使用明亮的照明系统，移除人行经区域的电线，或将电线固定在地板上。治疗师也会评估家庭成员和他人愿意提供的支持。
受过专门训练的治疗师可评估人的驾驶能力，以确定是否需要进行驾驶再培训（见老年驾驶）。
你知道吗……
患者和治疗师商量来决定和排序干涉目标和选出有意义的治疗项目。例如，使用器具进食困难的患者，治疗包括培养良好活动技巧的动作，如板上钉钉。记忆游戏会改善识别和回忆能力。辅助器械帮助患者使用力量代偿病残功能。例如，上肢瘫痪的患者可学习新的方法穿衣、系鞋带和扣子。当病残功能有所好转时，锻炼会随之难度提高。
辅助设备
职业治疗师推荐有助于使患者更独立的设备（辅助设备）。治疗师会训练患者使用设备，并可能构建和安装某些设备。包括以下项：
矫正器械也称为矫形器，是为受损关节、韧带、腱、肌肉和骨骼提供支持的设备。大多数是根据患者的需要和解剖结构定制的。矫正器械常用于鞋中，在此情况下其会将体重转移至足部不同部分，从而弥补丧失的功能、防止出现问题、帮助承担体重或减轻疼痛以及提供支持。治疗师可能会构建以及安装矫正器械。矫正器械通常非常昂贵，且不在保险范围内。
夹板可用于防止屈曲位关节僵硬。当人们无法正常移动肢体时（例如，当他们有关节炎或由于中风而瘫痪时），肢体往往会稍微弯曲并在此位置处僵硬。保持肢体伸直的夹板有助于防止关节僵硬。
助步器包括步行辅助器、拐杖和手杖，有助于人们支撑体重、保持平衡或两者兼顾。每种设备都有优缺点，每种都可提供多种型号。职业治疗师可帮助人们选择最适合他们的辅助设备。
轮椅可使不能行走的人往来于各处。一些自推进型号是非常稳定的，可使人在不平整的地面上穿行，并能够上下路沿。其他型号设计为辅助推动型，其稳定性较低，且速度较慢。
代步车是由电池供电的轮式车，具有方向盘或舵柄。其具有速度控件，可前后移动，代步车可在建筑物内部和外部坚实、平整的表面上使用，但是其不能用于上下楼梯或路沿。其对于能够站立但仅能短距离行走的人极为有用——例如来回代步车。
假体是人工的身体部位，通常是四肢（见截肢）。例如，对于手臂截肢的患者，治疗师可能推荐含有握持器具所需的连接装置的人工臂。多数职业治疗师能够训练截肢患者使用假肢或其他设备，帮助他们从事日常活动。
帮助患者的辅助设备
问题
封堵器
平衡受损、腿部力量减弱或头晕
手杖、助步车、轮椅
淋浴椅
侧面有平衡杆，后面是浴缸或盥洗室
浴缸椅
无力型握杆
在餐具或鞋拔上安装扶手
触及目标或移动受限
从地面或架子上拿起物体的抓帧器
震颤
增重餐具
带盖杯
旋转勺
协调问题
带边和纹理式橡胶底的盘子，以便于抓握表面并防止盘子滑动
手部问题
有扶手或有弹簧或有电子控制的工具
因为后背或髋部问题或腿部力量减弱导致站立困难
可升高的坐便器
可升高的椅子
椅子腿可延长从而使坐位升高
截瘫（包括四肢瘫痪）以及其他严重影响身体功能的疾病
计算机或智能手机辅助设备
视力受损
增大手机上的按钮或语音控制功能
大字体或音频书籍
听力受损
灯光闪烁代替铃声的电话
具有实时语音-文本转录功能的智能手机
记忆力受损
可自动拨叫的电话
便携药盒和服药提醒器
在适当的时间里能够记录和播放信息（提醒器、指令和列表）的口袋设备或智能设备应用程序
可穿戴安全装置，用于跟踪位置
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国职业治疗协会公司：患者及客户：为可能受益于职业治疗的患者及其照护者提供提示和视频