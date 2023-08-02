焦虑是一种紧张、担忧或不安的感觉，是人的正常体验。它也存在于一系列广泛的精神健康疾病之中，包括广泛性焦虑障碍、惊恐障碍和恐惧症。虽然这些疾病各不相同，但是它们都特征性地表现出痛苦和功能障碍，特别是与焦虑和恐惧相关。

在经历焦虑时，患者通常还会出现身体症状，包括呼吸短促、头晕、出汗、心跳加快和/或震颤。

焦虑障碍通常会大大改变人们的日常行为，包括导致他们回避某些事物和情境。

这些疾病根据标准医学标准进行诊断。

药物、心理治疗或两者结合，对大多数焦虑障碍患者有实质性帮助。

焦虑是对威胁和心理应激的正常反应。正常的焦虑有一个恐惧的来源并是一种重要的生存本能。当人面临一个危险的情况，焦虑可触发战斗或逃跑反应。伴随这个反应机体产生一系列生理机能改变，如增加向心脏和肌肉血供，提高机体能量代谢，增强力量以应对威胁生命的情况，如躲避猛兽的侵袭或迎战对手。焦虑可以通过激励患者做好准备、练习和排练来帮助患者适应较普通的压力源。它甚至可以促使患者谨慎地接近有潜在危险的情况。

但是，焦虑在下列情况下被视为一种疾病

在不适当的时间发生

经常发生

过于强烈而持久，以致于干扰人的正常活动（即，导致适应不良的行为）

焦虑障碍比任何其他精神健康疾病更普遍，约三分之一的美国成人在人生的某个时刻受焦虑障碍的影响。严重焦虑可持续数年，并开始使患者本人感到正常。因此（以及其他一些原因），焦虑障碍通常未得到诊断或治疗。它们也可能与自杀念头和自杀企图有关。

焦虑障碍有很多类型：

分离焦虑障碍

选择性缄默症

特定恐惧症（动物、自然环境、血液-注射-损伤、情境、其他情况）

社交焦虑障碍

惊恐障碍

广场恐惧症

广泛性焦虑障碍

物质诱发/药物诱发的焦虑障碍

其他疾病引起的焦虑

其他特定焦虑障碍（当患者有显著症状但不符合任何特定焦虑障碍的标准时适用）

这些疾病大多在成年期发生，但分离焦虑和选择性缄默症通常始于儿童期。医生还会评估因物质诱发/药物诱发焦虑障碍和因其他疾病引起的焦虑而出现严重焦虑的患者。

其他常伴有显著焦虑的疾病包括急性应激障碍、适应障碍和创伤后应激障碍 (PTSD)。这些疾病是由创伤或应激性经历引起的（见创伤和应激相关障碍概述）。

焦虑障碍往往与其他医学疾病和精神健康疾病同时发生：

精神障碍：抑郁症、双相障碍、物质使用障碍、人格障碍和其他焦虑障碍，

医学疾病：冠状动脉疾病、哮喘、偏头痛和关节炎

焦虑如何影响人们的行为表现？

焦虑障碍的原因 焦虑障碍的病因尚不完全清楚，但可能涉及以下内容： 环境（如遇到创伤性事件或压力）

遗传因素（包括焦虑障碍家族史）

身体状况（例如，甲状腺功能亢进、心力衰竭）

药物、非法药物或其他物质（如咖啡因、皮质类固醇、可卡因） 焦虑在心理水平上被看做是一种对外界应激（如重大关系的破裂或暴露于威胁生命的灾难）的反应。然而，许多人在没有可识别的触发因素的情况下会出现焦虑障碍。 当一个人对压力因素反应过度或难以承受某些事件时，焦虑障碍就可能发生。例如，有些人觉得在一群人面前讲话很兴奋。而另一些人却感到害怕，并变得紧张不安，出现诸如出汗、恐惧、心率加快和颤抖等症状。因此，后者即使面对很少的人也可能尽量避免讲话。 焦虑倾向于发生于家庭成员中。医生认为这种趋势有的是遗传性的，但是有的可能是与焦虑的人生活在一起所习得的。 你知道吗……

由疾病或药物引起的焦虑 疾病或药物的使用或停用（戒断）也可导致焦虑。可引起焦虑的疾病包括： 心血管系统疾病，如心力衰竭和心律失常（心律不齐）

激素（内分泌）疾病，如肾上腺过度活跃（肾上腺功能亢进）或甲状腺功能过度活跃（甲状腺功能亢进）或一种称为嗜铬细胞瘤的激素分泌肿瘤

肺部（呼吸系统）疾病，如哮喘和慢性阻塞性肺病 (COPD) 及睡眠呼吸暂停 当患者有一种他们害怕会使他们病重甚至导致死亡的疾病时，他们有某种程度的焦虑是正常的。对于任何个人或疾病来说，焦虑程度多少是合理或过度没有正确的答案。但是，如果它引起痛苦或干扰日常功能，患者可能会患有焦虑障碍并需要治疗。 甚至发热也可以引起焦虑。 能诱发焦虑的药物或其他物质包括： 饮酒

兴奋剂（如安非他命）

咖啡因

在一些人中，大麻制品（大麻）

可卡因

MDMA（摇头丸）

许多处方药，如皮质类固醇

一些非处方药，如抗组胺药和减充血药

一些非处方的减肥药，如那些含有瓜拉那、咖啡因成分或两者兼而有之的成药 酒精或镇静剂戒断会导致焦虑，如苯二氮卓类药物（用于治疗焦虑障碍；参见表格用于治疗焦虑障碍的药物相应条目），也可导致其他症状，如失眠和烦躁。 许多人在 COVID-19 疫情大流行期间出现焦虑、创伤和应激相关障碍，有些人在该时期后继续有与疫情大流行或 COVID-19 感染有关的焦虑。引起恐惧和焦虑或使其加重的因素包括疾病或死亡风险、呼吸短促等症状、皮质类固醇治疗、亲人患病或死亡、需要采取预防措施（口罩、洗手、闭锁）以及许多其他个人或社会因素（如日常事务的重大变化、社交隔离，或学校、工作、家庭或社区的变化）。此外，一些专家认为 COVID-19 感染可诱发宿主免疫反应，导致神经精神症状（例如，焦虑、情绪变化、神经肌肉功能障碍）。这些神经精神反应可能是急性的，也可能是 COVID 长期症状的一部分。 由于对死亡、疼痛和呼吸困难的恐惧，患有危及生命的疾病的人也可能会出现焦虑（参见致死性疾病期间的症状：抑郁和焦虑）。

焦虑障碍的症状 焦虑障碍可以突然发生如惊恐障碍，也可以经过数分钟，数小时或数天逐渐发生。焦虑持续时间长短不一，从几秒到几年。焦虑强度有轻有重，从只表现为难以察觉的不安到出现呼吸困难、晕厥、心跳加快和颤栗（震颤）等反应的惊恐发作。 焦虑障碍可以诱发许多身体症状，包括 恶心、呕吐、腹泻

呼吸短促、窒息

头晕、晕厥、出汗、忽冷忽热

心悸、心动过速

肌肉紧张、胸痛或胸闷 患者可以记录详细的惊恐或担忧日记，以写下症状描述和与症状相关的因素（日期、时间、任何已知的焦虑原因），这可能有用。仅凭记忆记住细节并在事后向医生报告可能有些困难。最成功的治疗策略通常依靠解决具体细节问题。 焦虑障碍使患者痛苦不已并严重影响正常生活，以至于最终导致抑郁。焦虑障碍患者（除去非常特定的恐惧，例如害怕蜘蛛）同时患抑郁症的几率是无焦虑患者的 2 倍以上。有时患者首先出现抑郁，然后出现焦虑障碍。患者可能会尝试通过饮酒或使用毒品来治疗焦虑，而因此出现物质使用障碍。

焦虑障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 确定何时焦虑严重到足以被认为是一种疾病可能会很复杂。每个人耐受焦虑的能力不同，导致什么样的焦虑算异常，有时难以确定。医生通常采用下面这些已经确立的具体诊断标准： 焦虑非常令人痛苦。

焦虑干扰功能。

焦虑持续时间长或反复出现。 医生寻找可能引起焦虑的其他疾病，例如抑郁症或睡眠障碍。医生还会询问亲属是否有类似的症状，因为焦虑障碍往往有家族史。 医生也进行体格检查。为排除可导致焦虑的其他疾病，可能需要做血液化验及其他检查。