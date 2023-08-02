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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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焦虑障碍概述

作者：John W. Barnhill, MD, New York-Presbyterian Hospital
已审核/已修订 8月 2023
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小知识

焦虑是一种紧张、担忧或不安的感觉，是人的正常体验。它也存在于一系列广泛的精神健康疾病之中，包括广泛性焦虑障碍、惊恐障碍和恐惧症。虽然这些疾病各不相同，但是它们都特征性地表现出痛苦和功能障碍，特别是与焦虑和恐惧相关。

  • 在经历焦虑时，患者通常还会出现身体症状，包括呼吸短促、头晕、出汗、心跳加快和/或震颤。

  • 焦虑障碍通常会大大改变人们的日常行为，包括导致他们回避某些事物和情境。

  • 这些疾病根据标准医学标准进行诊断。

  • 药物、心理治疗或两者结合，对大多数焦虑障碍患者有实质性帮助。

焦虑是对威胁和心理应激的正常反应。正常的焦虑有一个恐惧的来源并是一种重要的生存本能。当人面临一个危险的情况，焦虑可触发战斗或逃跑反应。伴随这个反应机体产生一系列生理机能改变，如增加向心脏和肌肉血供，提高机体能量代谢，增强力量以应对威胁生命的情况，如躲避猛兽的侵袭或迎战对手。焦虑可以通过激励患者做好准备、练习和排练来帮助患者适应较普通的压力源。它甚至可以促使患者谨慎地接近有潜在危险的情况。

但是，焦虑在下列情况下被视为一种疾病

  • 在不适当的时间发生

  • 经常发生

  • 过于强烈而持久，以致于干扰人的正常活动（即，导致适应不良的行为）

焦虑障碍比任何其他精神健康疾病更普遍，约三分之一的美国成人在人生的某个时刻受焦虑障碍的影响。严重焦虑可持续数年，并开始使患者本人感到正常。因此（以及其他一些原因），焦虑障碍通常未得到诊断或治疗。它们也可能与自杀念头和自杀企图有关

焦虑障碍有很多类型：

这些疾病大多在成年期发生，但分离焦虑和选择性缄默症通常始于儿童期。医生还会评估因物质诱发/药物诱发焦虑障碍和因其他疾病引起的焦虑而出现严重焦虑的患者。

其他常伴有显著焦虑的疾病包括急性应激障碍适应障碍创伤后应激障碍 (PTSD)。这些疾病是由创伤或应激性经历引起的（见创伤和应激相关障碍概述）。

焦虑障碍往往与其他医学疾病和精神健康疾病同时发生：

焦虑如何影响人们的行为表现？

焦虑对行为表现的作用可以用一条曲线来表示。随着焦虑水平的增加，运行效率也相应增加，但当达到一个最高点后反而会随着焦虑水平的进一步增加而下降。在曲线最高点之前，焦虑是积极适应性的，它帮助人准备应付危机和提高他们的功能。超过顶峰之后，焦虑被认为是适应不良的，因为它可使人产生痛苦并损伤他们的功能。

焦虑障碍的原因

焦虑障碍的病因尚不完全清楚，但可能涉及以下内容：

  • 环境（如遇到创伤性事件或压力）

  • 遗传因素（包括焦虑障碍家族史）

  • 身体状况（例如，甲状腺功能亢进、心力衰竭）

  • 药物、非法药物或其他物质（如咖啡因、皮质类固醇、可卡因）

焦虑在心理水平上被看做是一种对外界应激（如重大关系的破裂或暴露于威胁生命的灾难）的反应。然而，许多人在没有可识别的触发因素的情况下会出现焦虑障碍。

当一个人对压力因素反应过度或难以承受某些事件时，焦虑障碍就可能发生。例如，有些人觉得在一群人面前讲话很兴奋。而另一些人却感到害怕，并变得紧张不安，出现诸如出汗、恐惧、心率加快和颤抖等症状。因此，后者即使面对很少的人也可能尽量避免讲话。

焦虑倾向于发生于家庭成员中。医生认为这种趋势有的是遗传性的，但是有的可能是与焦虑的人生活在一起所习得的。

你知道吗……

  • 焦虑障碍是最常见的精神健康疾病。

  • 焦虑障碍患者比其他人更易患抑郁症。

由疾病或药物引起的焦虑

疾病或药物的使用或停用（戒断）也可导致焦虑。可引起焦虑的疾病包括：

当患者有一种他们害怕会使他们病重甚至导致死亡的疾病时，他们有某种程度的焦虑是正常的。对于任何个人或疾病来说，焦虑程度多少是合理或过度没有正确的答案。但是，如果它引起痛苦或干扰日常功能，患者可能会患有焦虑障碍并需要治疗。

甚至发热也可以引起焦虑。

能诱发焦虑的药物或其他物质包括：

  • 饮酒

  • 兴奋剂（如安非他命

  • 咖啡因

  • 在一些人中，大麻制品（大麻）

  • 可卡因

  • MDMA（摇头丸）

  • 许多处方药，如皮质类固醇

  • 一些非处方药，如抗组胺药和减充血药

  • 一些非处方的减肥药，如那些含有瓜拉那、咖啡因成分或两者兼而有之的成药

酒精镇静剂戒断会导致焦虑，如苯二氮卓类药物（用于治疗焦虑障碍；参见表格用于治疗焦虑障碍的药物相应条目），也可导致其他症状，如失眠和烦躁。

许多人在 COVID-19 疫情大流行期间出现焦虑、创伤和应激相关障碍，有些人在该时期后继续有与疫情大流行或 COVID-19 感染有关的焦虑。引起恐惧和焦虑或使其加重的因素包括疾病或死亡风险、呼吸短促等症状、皮质类固醇治疗、亲人患病或死亡、需要采取预防措施（口罩、洗手、闭锁）以及许多其他个人或社会因素（如日常事务的重大变化、社交隔离，或学校、工作、家庭或社区的变化）。此外，一些专家认为 COVID-19 感染可诱发宿主免疫反应，导致神经精神症状（例如，焦虑、情绪变化、神经肌肉功能障碍）。这些神经精神反应可能是急性的，也可能是 COVID 长期症状的一部分。

由于对死亡、疼痛和呼吸困难的恐惧，患有危及生命的疾病的人也可能会出现焦虑（参见致死性疾病期间的症状：抑郁和焦虑）。

焦虑障碍的症状

焦虑障碍可以突然发生如惊恐障碍，也可以经过数分钟，数小时或数天逐渐发生。焦虑持续时间长短不一，从几秒到几年。焦虑强度有轻有重，从只表现为难以察觉的不安到出现呼吸困难、晕厥、心跳加快和颤栗（震颤）等反应的惊恐发作

焦虑障碍可以诱发许多身体症状，包括

  • 恶心、呕吐、腹泻

  • 呼吸短促、窒息

  • 头晕、晕厥、出汗、忽冷忽热

  • 心悸、心动过速

  • 肌肉紧张、胸痛或胸闷

患者可以记录详细的惊恐或担忧日记，以写下症状描述和与症状相关的因素（日期、时间、任何已知的焦虑原因），这可能有用。仅凭记忆记住细节并在事后向医生报告可能有些困难。最成功的治疗策略通常依靠解决具体细节问题。

焦虑障碍使患者痛苦不已并严重影响正常生活，以至于最终导致抑郁。焦虑障碍患者（除去非常特定的恐惧，例如害怕蜘蛛）同时患抑郁症的几率是无焦虑患者的 2 倍以上。有时患者首先出现抑郁，然后出现焦虑障碍。患者可能会尝试通过饮酒或使用毒品来治疗焦虑，而因此出现物质使用障碍

焦虑障碍的诊断

  • 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

确定何时焦虑严重到足以被认为是一种疾病可能会很复杂。每个人耐受焦虑的能力不同，导致什么样的焦虑算异常，有时难以确定。医生通常采用下面这些已经确立的具体诊断标准：

  • 焦虑非常令人痛苦。

  • 焦虑干扰功能。

  • 焦虑持续时间长或反复出现。

医生寻找可能引起焦虑的其他疾病，例如抑郁症睡眠障碍。医生还会询问亲属是否有类似的症状，因为焦虑障碍往往有家族史。

医生也进行体格检查。为排除可导致焦虑的其他疾病，可能需要做血液化验及其他检查。

焦虑障碍的治疗

  • 如果发现疾病，则治疗病因

  • 受教育程度

  • 放松技巧

  • 心理治疗

  • 药物

明确诊断十分重要，因为根据不同类型的焦虑障碍采用不同的治疗方法纠正。另外，焦虑障碍必须与其他精神疾病伴发的焦虑状态进行区分，已选择适当的治疗方法。

如果焦虑的病因是另一种疾病或药物，医生将注重于纠正病因。通过治疗躯体疾病或停药时间足够长、药物戒断症状消退后，焦虑障碍常会自行缓解。如果纠正原发因素后焦虑仍持续存在，可使用抗焦虑药物或心理治疗（如行为治疗）。

许多焦虑障碍患者自行使用酒精、大麻和苯二氮卓类药物（抗焦虑药）等物质来治疗焦虑。他们不仅会羞于向医生承认这一点，而且可能不愿意放弃使用这些物质，直到他们的医生找到可行的替代品。以这种方式自我治疗是危险的，并可能导致使用后再次出现焦虑的恶性循环，然后又需要反复自我治疗。

若焦虑障碍诊断成立，药物治疗或心理治疗（如行为治疗）单独治疗或联合治疗，均能减轻大多数患者的痛苦和功能障碍。可使用不同类型的心理治疗，例如认知行为治疗、基于正念的减压、催眠和支持性心理治疗。

苯二氮卓类药物（如地西泮）为常用处方药。对于许多人而言，选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 等抗抑郁药对焦虑障碍的效果和对抑郁症一样好。

所有焦虑障碍都可能与其他精神健康疾病一起发生。医生需要治疗所有与焦虑相关的疾病。例如，焦虑障碍常与酒精使用障碍一同发生。如果治疗酒精使用障碍而不治疗焦虑，很可能不会有效，因为患者可能会使用酒精来减轻焦虑。另一方面，在不解决酒精问题的情况下治疗焦虑可能也不会成功，因为每日的血液酒精含量改变可导致焦虑水平波动。

表格
表格

治疗焦虑障碍的药物

药物

临床应用

一些副作用

注释

苯二氮䓬类药物

阿普唑仑

氯氮卓

氯硝西泮

Clorazepate

安定

劳拉西泮

奥沙西泮

广泛性焦虑障碍

惊恐障碍

恐惧障碍

嗜睡、记忆问题、共济失调、反应迟缓

可能导致药物依赖

最常用的抗焦虑药物

通过减少脑区神经活性而使精神和躯体放松

起效快，有时可在 1 小时内起效

不应与导致嗜睡的其他药物一起使用

Buspirone

广泛性焦虑障碍

晕厥和头痛

不会引起困倦或与酒精产生相互作用

不会引起药物依赖

起效缓慢，可能需要数周

抗抑郁药*

SSRI（如依他普仑）

SNRI（如文拉法辛）

单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)

TCA（如氯丙咪嗪）

广泛性焦虑障碍

惊恐障碍

恐惧障碍

创伤后应激障碍

参见表格用于治疗抑郁症的药物

参见表格用于治疗抑郁症的药物

其他抗焦虑药物

Buspirone

广泛性焦虑障碍

晕厥和头痛

不会引起困倦或与酒精产生相互作用

不会引起药物依赖

起效缓慢，可能需要数周

* 不同抗抑郁药其临床适应症不同。

MAOI = 单胺氧化酶抑制剂；SNRI = 选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRI = 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂；TCA = 三环类抗抑郁药。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家精神卫生研究所，焦虑障碍：所有焦虑障碍各方面的一般信息，包括危机热线和教育计划

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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