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脊髓损伤的恢复状况根据损伤部位（水平位置）和程度而定。损伤的部位越高，身体功能损害越严重，康复需求越大。胸部水平位置或以下的损伤会造成腿部无力或瘫痪（截瘫）。颈部水平位置损伤会造成四肢无力或瘫痪（四肢瘫痪）。如颈部损伤的位置非常高，呼吸肌可能瘫痪，需呼吸机帮助呼吸。损伤水平位置以下的感觉功能也会受损，膀胱和肠道控制功能常常丧失。
四肢麻痹或下半身麻痹患者的护理有两个最重要的方面：
防止褥疮： 为防止褥疮，患者应经常移动或频繁翻身，并使用特殊的床和床褥材料。当患者坐在轮椅中时，使用含水、空气或羽毛的特殊垫子来减少容易形成褥疮部位的压力。
维持关节的活动性： 为了维持关节活动和预防痉挛发生，患者或护理者必须经常在关节活动范围内移动关节。也可进行热疗法、按摩以及一些药物治疗。
此外采取措施，以防止肌肉缩短（挛缩）。
截瘫患者可独立生活。活动范围锻炼以及手臂和手的强化锻炼使患者可使用轮椅，以及从床移到轮椅、从轮椅移到厕所或移到车座上。截瘫患者可在日常生活的多数活动中表现得独立，许多截瘫患者甚至返回工作岗位。有的截瘫患者还可在辅助设施帮助下开车。
四肢瘫痪的患者可使用机动轮椅进行独立行动，但患者需人工或机械抬进轮椅。有的四肢瘫痪患者可轻微移动他们的手或手指，这样他们就可用一个掌中开关控制机动轮椅。对于手和手臂完全瘫痪的患者，装载机动轮椅上的特殊装置可让患者用下巴的运动、甚至用呼吸来控制它。不过，此方法需要极高强度的训练。大多数四肢瘫痪患者需全天24小时照顾。
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国家脊髓损伤协会 (NSCIA): 提供产品和服务指南，其中含有专门研究用于支持脊髓损伤或疾病患者的工具的提供商和组织的信息