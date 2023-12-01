脊髓损伤的恢复状况根据损伤部位（水平位置）和程度而定。损伤的部位越高，身体功能损害越严重，康复需求越大。胸部水平位置或以下的损伤会造成腿部无力或瘫痪（截瘫）。颈部水平位置损伤会造成四肢无力或瘫痪（四肢瘫痪）。如颈部损伤的位置非常高，呼吸肌可能瘫痪，需呼吸机帮助呼吸。损伤水平位置以下的感觉功能也会受损，膀胱和肠道控制功能常常丧失。

四肢麻痹或下半身麻痹患者的护理有两个最重要的方面：

防止褥疮： 为防止褥疮，患者应经常移动或频繁翻身，并使用特殊的床和床褥材料。当患者坐在轮椅中时，使用含水、空气或羽毛的特殊垫子来减少容易形成褥疮部位的压力。

维持关节的活动性： 为了维持关节活动和预防痉挛发生，患者或护理者必须经常在关节活动范围内移动关节。也可进行热疗法、按摩以及一些药物治疗。

此外采取措施，以防止肌肉缩短（挛缩）。

截瘫患者可独立生活。活动范围锻炼以及手臂和手的强化锻炼使患者可使用轮椅，以及从床移到轮椅、从轮椅移到厕所或移到车座上。截瘫患者可在日常生活的多数活动中表现得独立，许多截瘫患者甚至返回工作岗位。有的截瘫患者还可在辅助设施帮助下开车。

四肢瘫痪的患者可使用机动轮椅进行独立行动，但患者需人工或机械抬进轮椅。有的四肢瘫痪患者可轻微移动他们的手或手指，这样他们就可用一个掌中开关控制机动轮椅。对于手和手臂完全瘫痪的患者，装载机动轮椅上的特殊装置可让患者用下巴的运动、甚至用呼吸来控制它。不过，此方法需要极高强度的训练。大多数四肢瘫痪患者需全天24小时照顾。