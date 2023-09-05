褥疮是由于长期压力导致血流缺失而引起的皮肤损伤。
褥疮通常由压力造成，但也可以由皮肤表面的牵拉力或者摩擦力造成，特别容易发生在骨突部位。
体格检查是褥疮的诊断依据。
治疗包括清创、减少受累部位的压力、特殊敷料、（有时）抗生素和/或手术。
经过适当治疗，早期褥疮通常会治愈。
频繁的调整位置和细致的皮肤护理是预防褥疮的最佳方法。
医生通常将这些称为“压力损伤”，因为最轻微的阶段（见症状下所述）没有实际的溃疡。
褥疮通常会发生在受床位、轮椅、石膏、夹板、安装不当的人工（假体）设备或其他硬物体压迫的皮肤上。最常见的褥疮部位是骨骼靠近皮肤的位置，如髋骨、尾骨、脚跟、脚踝和肘部，但可能发生在任何部位。
褥疮会延长住院或疗养院的时间。如果不及时治疗或者潜在健康状况不利其愈合，还可危及生命。
估计美国每年有 250 万人患上褥疮，给患者和医疗系统增加了沉重的财务负担。患病人数呈上升趋势，主要是因为人口老龄化。
在世界范围内，2019 年褥疮导致 24,400 人死亡。
褥疮的常见部位
风险因素
褥疮的危险因素包括：
褥疮最常见于老年人，因为他们的皮肤可能更薄，愈合更慢。通常，患者会因不同的医疗问题住院后出现溃疡，因为这些限制了他们的活动或翻身能力。
褥疮见于卧床不起、坐轮椅或无法调整位置的任何年龄的患者。神经损伤或瘫痪的患者发生褥疮的风险更高。严重神经功能受损，如脊柱裂、脑瘫和脊髓损伤的儿童也会发生褥疮，因为神经功能受损使他们无法移动。
营养不良会增加褥疮发生的几率，也会减缓褥疮愈合进程。营养不良的人没有足够脂肪垫补缓冲骨骼和皮肤之间的接触，也不能使血管免于被压闭。同样，没有摄取足够蛋白、维生素 C 和锌也会阻碍皮肤的修复。
你知道吗……
褥疮的原因
形成褥疮的原因包括
压力
牵拉
摩擦
潮湿
压力
作用于皮肤上的压力，特别是骨突部位，会减少或阻断流经该处的血流。压力可能由床、轮椅、石膏、夹板、安装不当的人工（假体）设备或其他物体引起。如果血流被阻断超过几个小时，皮肤就会从表皮开始坏死。坏死的皮肤组织被分解并形成创面（溃疡）。
大多数人总会不自主变换体位，即便在睡眠中也一样，所以他们不会患褥疮。但是有一些人不能自主变换体位，因而易患褥疮。易患褥疮的人群包括瘫痪、昏迷、镇静状态、非常虚弱或活动受限的患者。瘫痪和昏迷可能使患者丧失活动能力或痛感，而痛感可促使患者变换体位或是唤人帮助变换体位，故瘫痪和昏迷的患者更易患褥疮。
牵拉
牵拉是一种侧向拉伸皮肤的力。它也会减少皮肤的血流。
例如，在患者倾斜时会产生牵拉力（例如患者坐在倾斜的床上），而皮肤也会被拉伸。皮肤上层下的肌肉和组织会因为重力而拉伸，但皮肤上层仍与外部表面接触（例如床上用品）。皮肤被牵拉的效应如同作用于皮肤上的压力。
摩擦
摩擦是指皮肤摩擦衣物或床上用品。它可导致或加重褥疮。反复牵拉会撕脱皮肤上层。如果患者被反复地从床的一边拉至另一边，那么这种皮肤摩擦就可能会导致褥疮。
潮湿
褥疮的症状
大多数褥疮患者都有痛感和痒感。但感觉迟钝的患者即便有严重的褥疮，疼痛感可能也不明显。
根据软组织损伤的严重的程度，褥疮可以分为个阶段 (1-4)。褥疮并不总是由轻度发展至重度。有时，首发体征就是 3 期或 4 期溃疡。
第一阶段： 浅肤色患者损伤皮肤呈红色或粉色。深肤色患者损伤皮肤颜色可能没有变化。
损伤皮肤可能比周围正常皮肤更暖和、凉爽、坚硬、柔软或更细嫩。在该阶段，尚未发生实际溃疡（皮肤未破损）。
第二阶段： 褥疮较浅，具有粉色到红色的底部。部分皮肤可能脱落，并可能出现水疱。无法看到溃疡下更深层的组织。
第三阶段： 褥疮上的皮肤会被磨损。溃疡有时会向下发展到脂肪层，但无法看到溃疡下更深层的结构，如肌肉和骨骼。
第四阶段： 皮肤一直被磨损，使溃疡下的深层结构（如肌肉、肌腱和骨骼）清晰可见。
该 1 期褥疮的照片呈现红色，但皮肤没有溃烂。
照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。
这张照片显示右上臀部上的 2 期褥疮（箭头）。无法看到溃疡下的组织。
BOILERSHOT 照片/科学图片库
这张照片显示的是正在缓慢愈合的 3 期足跟部深度褥疮。组织磨损，穿透浅层。较深色的愈合疤痕遮盖了更深层的组织。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示 3 期褥疮，脊柱底部有一处较深的溃疡。可见溃疡下的组织和脂肪。
DR BARRY SLAVEN/科学图片库
这张照片显示 4 期褥疮，可见已深入深层结构，如肌腱和关节。
照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。
该 1 期褥疮的照片呈现红色，但皮肤没有溃烂。
照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。
这张照片显示右上臀部上的 2 期褥疮（箭头）。无法看到溃疡下的组织。
BOILERSHOT 照片/科学图片库
这张照片显示的是正在缓慢愈合的 3 期足跟部深度褥疮。组织磨损，穿透浅层。较深色的愈合疤痕遮盖了更深层的组织。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示 3 期褥疮，脊柱底部有一处较深的溃疡。可见溃疡下的组织和脂肪。
DR BARRY SLAVEN/科学图片库
这张照片显示 4 期褥疮，可见已深入深层结构，如肌腱和关节。
照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。
不明确分期： 有时，医生无法判断褥疮是几期。例如，碎屑或厚硬皮面（焦痂）覆盖的褥疮无法确定病期，除非清除碎屑或焦痂。
深部组织压力损伤： 这些损伤是紫色至栗色的皮肤破损或未破损部位，或由于下面的软组织损伤引起的充血水疱。该区域可能会比周围组织更为坚固、柔软、温暖或清凉。
医疗器械相关压力损伤： 这些损伤是设计和用于治疗目的的设备引起的。长期使用医疗器械，特别是放置不当或不合适的医疗器械，可能会损伤皮肤或粘膜（身体某些部位的湿润表面或内膜）。
例如，需吸氧患者用的面罩或管道可能会导致鼻梁、耳朵、头后部或面罩/管道施加压力的任何地方出现褥疮。假牙贴合不当或气管插管固定不当会导致口腔内褥疮。损伤通常符合设备的图案或形状。
医生通常能够确定与医疗器械相关的皮肤（而非粘膜）压力损伤阶段。
褥疮的并发症
细菌感染是褥疮最常见的并发症。褥疮感染后会产生异味。疮口及其周围可见脓液。疮口周围的皮肤可能会发红发热，如果感染扩散至周围皮肤和皮下组织，疼痛会加重。有些人可能会发烧。感染可拖延表层创口愈合，深层创口的感染可以致命。
未愈合的褥疮感染还可能导致蜂窝织炎，形成窦道。蜂窝织炎是一种发生在皮肤和紧邻皮肤下组织的扩散性细菌感染。窦道是将皮肤表面感染区域或褥疮区域连接到其他结构的通道，例如身体中的深层通道。例如，在骨盆附近由褥疮形成的窦道可以连接到肠道（这种异常连接称为瘘）。感染甚至可以穿透骨骼（骨髓炎）或关节（感染性关节炎），或者可以迅速扩散，破坏肌肉和其他深层组织（坏死性筋膜炎）。
褥疮的诊断
医师的评估
溃疡分期
营养状况评估
有时进行血液检查和磁共振成像
医生常通过体格检查和观察溃疡外观与位置来诊断褥疮。
因为褥疮的深度和严重度难以判断，因此医生或受过专门训练的医疗保健专业人士会判断病期并为褥疮拍摄照片，以监测进展或治愈。医生使用特定标准来确定褥疮是否愈合。
医生还会通过查体并询问食物摄入和体重变化来评估患者的营养状况。
褥疮患者，特别是 3 或 4 期褥疮患者，有时需要血液检查。有时需要培养血液样本，以观察感染是否已扩散到血流。
营养不良的患者需要进一步评估。
褥疮未治愈时，医生通常会怀疑是并发症（如感染）。如果怀疑是骨髓炎，医生会进行血液检查，而且通常进行磁共振成像(MRI) 影像检查。要确认骨髓炎，医生可能需要采取少量骨骼样本（活检），以查看其中是否生长细菌（栽培）。
褥疮的治疗
卸压
创伤清洁和包扎
疼痛管理
感染控制
良好的营养
有时需要进行手术
褥疮的治疗要比预防难得多。
治疗的主要目标是减轻对溃疡造成的压力，适当包扎伤口，控制感染并提供足够的营养。有时，需要手术缝合大面积伤口。
卸压
要缓解皮肤上的压力，患者需要谨慎移动位置并使用防护装置和支撑表面。在最初阶段，释放压力后褥疮通常会自愈。
频繁调整位置（和选择适当位置）是释放压力的主要方式。卧床不起的人应至少每 1-2 小时翻身一次，并在侧卧时与垫子呈一定角度，以免直接压迫到髋部。应尽量减少床头的抬起高度，以避免牵引的影响。在重新调整患者位置时，要避免不必要的牵引，应使用抬高设备或床垫，而不是拉动患者。医生可以指导看护人遵循书面计划，以指导并记录重新调整位置。坐轮椅的患者应每小时更换一次体位，如果可以的话，鼓励他们每 15 分钟改变一次体位。如无法自行改变，看护者应帮助其改变体位。
防护垫（例如枕头、泡沫楔子和脚后跟保护垫）可在患者平躺或侧躺时放置在膝盖、脚踝和脚跟之间和/或下方。骨性区域（如脚后跟、肘部）可以用软的材料保护起来，如泡沫垫、脚后跟保护垫。需要为能够坐在椅子上的患者提供软坐垫。
更换卧床不起患者下方的支撑表面（如泡沫和其他类型的床垫），以缓解压力。此类支撑表面会在医院、疗养院使用；有时也会在民宅中使用。支撑表面根据是否需要电动操作进行分类。静态表面不需要电力，而动态表面则需要。
静态表面包括空气、泡沫、凝胶、水覆盖和床垫。蛋箱垫对缓解压力没有帮助。通常，静态表面会增加体重分布的区域，因此会降低压力和牵引力。一般使用静态表面防止褥疮，或者治疗 1 期褥疮。
动态表面包括空气交流床垫、低气压损失床垫和空气流化床垫。空气交流床垫拥有通过泵充气和放气的气囊，可在不同部位之间转移支撑性压力。低气压损失床垫是可持续用空气充气的大型透气枕头。气流会使组织干燥。空气流化床垫会使空气循环。这样会减少湿气，并提供冷却。如果褥疮无法在使用静态表面时治愈，则使用动态表面。
创伤清洁和包扎
要治愈，需要清洁褥疮、清除死皮（此过程称为清创），并实施包扎。
在更换包扎时需要清洁创口。医务人员通常用盐水冲洗（浇灌）伤口（特别是深部裂缝），以帮助松脱并清除隐藏的碎屑。
医生可能需要使用手术刀、化学溶液、按摩浴缸（水疗）、特殊敷料或生物外科（使用医用蛆去除死组织）清除坏死组织。清除坏死组织通常无痛，因为坏死组织不会感到疼痛。但仍会因为附近的健康组织而感到一些疼痛。
敷料用于保护伤口，促进愈合。其用于某些 1 期褥疮以及所有其他褥疮。在皮肤破损时，医生或护士在推荐敷料时会考虑褥疮的位置和状况。褥疮中的排出量有助于决定哪类敷料最有效。
透明（干净）胶带或水凝胶有助于保护 1 期褥疮，或引流量少或有干痂（焦痂）的浅褥疮，使其更快速地恢复。透明胶带和水凝胶每 3-7 天需要更换一次。
水胶体（保留氧气和保持湿润）贴片可保护褥疮，并通过少量引流为褥疮提供健康环境。根据引流量，这些贴片可使用长达 1 周。
海藻酸盐（由海藻制成），制成衬垫、绳索、丝带和亲水性纤维敷料，用于治疗引流量大的褥疮和控制外科清创后出血。海藻酸盐最长可使用7天；但如果充满液体，则必须提前更换。
泡沫敷料可用于排液量不同的褥疮。泡沫敷料必须每 3-4 天更换一次。防水版可防止褥疮接触汗液、尿液和粪便。
疼痛管理
感染控制
浅表感染有时可用直接涂抹于皮肤的抗生素治疗。例如，如果患者感染已扩散到更深层的组织、褥疮以外的皮肤、骨骼或血流，医生也会开具口服或静脉注射抗生素。
骨髓炎难以治愈，需要静脉给予数周的抗生素。
营养
手术
治疗深部褥疮有一定的难度。有时它们需要通过皮肤移植和带有皮肤（有时需要肌肉）的皮瓣来闭合。在这些手术中，供血良好的较厚健康组织会通过外科手术重新定位到受损区域。
皮肤移植对大面积浅层褥疮是有效的。带皮肤和肌肉的皮瓣用于闭合大骨区域（通常是脊柱底部、臀部和股骨上端）的褥疮。
对一些患者来说，手术可以改善生活质量。但并不是每个人都适合这种手术，特别是虚弱、营养不良的老年人。
褥疮的预后
如果患者得到及时适当治疗，早期褥疮预后效果会非常好，但治愈通常需要几周时间。治疗 6 个月后，超过 70% 的 2 期褥疮、50% 的 3 期褥疮以及 30% 的 4 期褥疮可以消退。
褥疮通常发生在接受不适当护理、存在有损伤口愈合的疾病（如糖尿病或营养不良）或两者兼有的患者中。如溃疡无持续细致护理且其他疾病与并发症无治疗，则长期预后差，即使褥疮已治愈。
褥疮的预防
频繁更换体位
细致的皮肤卫生和护理
保持活动
预防是处理褥疮的最好措施。大多数情况下，通过护理者（包括护士、护工和家属）的精心护理，褥疮是可以预防的。
经常变换体位是避免褥疮的最佳方式。无法自己移动的患者需要频繁移动。例如，卧床不起的患者应至少每 1-2 小时变换一次体位。坐轮椅的患者应每小时变换一次体位。如果可以，应鼓励他们每 15 分钟自行变换一次体位。
看护者应每天都仔细检查患者皮肤，看看有无发红或变色的早期体征。任何压迫区域皮肤出现发红或异色，都是需要变换体位和避免睡卧、久坐的信号。
你知道吗……
皮肤护理是预防褥疮的关键。因为潮湿可能增加患褥疮的风险，故皮肤一定要保持干燥清洁。干燥的皮肤不易黏附于纤维，也不易造成摩擦和牵拉。在清洗后，轻轻拍打使皮肤干燥（避免摩擦皮肤）。使用稠的乳膏作为屏障来保护下层皮肤免受潮湿的侵袭，有助于预防溃疡。因患者长期卧床，所以床单要经常换洗以保证其干燥清洁。玉米淀粉可能会导致微生物生长，因此不应使用，但普通滑石粉可用于摩擦部位。
骨性区域（如脚后跟、肘部）可以用软的材料保护起来，如泡沫垫、脚后跟保护垫。避免使用环形器械和羊皮，因为他们只是将压力和摩擦由一脆弱区域改至另一区域。使用专门的床、床垫和坐垫可以减缓给久坐轮椅和卧床不起的患者造成的压力，还能额外缓解压力。医生和护士可以推荐合适的床垫和坐垫。请切记，这些器械均不能彻底消除压力，也不能代替经常变换体位。
运动是预防褥疮的重要组成部分。移动困难或不能动的人有发生褥疮的危险，因此应鼓励活动。应减少或避免使用诱导睡眠的药物（镇静剂），因为困倦的人不太可能变换体位。