大多数褥疮患者都有痛感和痒感。但感觉迟钝的患者即便有严重的褥疮，疼痛感可能也不明显。

根据软组织损伤的严重的程度，褥疮可以分为个阶段 (1-4)。褥疮并不总是由轻度发展至重度。有时，首发体征就是 3 期或 4 期溃疡。

第一阶段： 浅肤色患者损伤皮肤呈红色或粉色。深肤色患者损伤皮肤颜色可能没有变化。

损伤皮肤可能比周围正常皮肤更暖和、凉爽、坚硬、柔软或更细嫩。在该阶段，尚未发生实际溃疡（皮肤未破损）。

第二阶段： 褥疮较浅，具有粉色到红色的底部。部分皮肤可能脱落，并可能出现水疱。无法看到溃疡下更深层的组织。

第三阶段： 褥疮上的皮肤会被磨损。溃疡有时会向下发展到脂肪层，但无法看到溃疡下更深层的结构，如肌肉和骨骼。

第四阶段： 皮肤一直被磨损，使溃疡下的深层结构（如肌肉、肌腱和骨骼）清晰可见。

1-4 期褥疮的示例 1 期褥疮（臀部） 该 1 期褥疮的照片呈现红色，但皮肤没有溃烂。 照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。 2 期褥疮（臀部） 这张照片显示右上臀部上的 2 期褥疮（箭头）。无法看到溃疡下的组织。 BOILERSHOT 照片/科学图片库 3 期褥疮（脚跟） 这张照片显示的是正在缓慢愈合的 3 期足跟部深度褥疮。组织磨损，穿透浅层。较深色的愈合疤痕遮盖了更深层的组织。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 3 期褥疮（脊柱底部） 这张照片显示 3 期褥疮，脊柱底部有一处较深的溃疡。可见溃疡下的组织和脂肪。 DR BARRY SLAVEN/科学图片库 4 期褥疮（膝部） 这张照片显示 4 期褥疮，可见已深入深层结构，如肌腱和关节。 照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。 1 期褥疮（臀部） 该 1 期褥疮的照片呈现红色，但皮肤没有溃烂。 照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。 2 期褥疮（臀部） 这张照片显示右上臀部上的 2 期褥疮（箭头）。无法看到溃疡下的组织。 BOILERSHOT 照片/科学图片库 3 期褥疮（脚跟） 这张照片显示的是正在缓慢愈合的 3 期足跟部深度褥疮。组织磨损，穿透浅层。较深色的愈合疤痕遮盖了更深层的组织。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 3 期褥疮（脊柱底部） 这张照片显示 3 期褥疮，脊柱底部有一处较深的溃疡。可见溃疡下的组织和脂肪。 DR BARRY SLAVEN/科学图片库 4 期褥疮（膝部） 这张照片显示 4 期褥疮，可见已深入深层结构，如肌腱和关节。 照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。

不明确分期： 有时，医生无法判断褥疮是几期。例如，碎屑或厚硬皮面（焦痂）覆盖的褥疮无法确定病期，除非清除碎屑或焦痂。

深部组织压力损伤： 这些损伤是紫色至栗色的皮肤破损或未破损部位，或由于下面的软组织损伤引起的充血水疱。该区域可能会比周围组织更为坚固、柔软、温暖或清凉。

医疗器械相关压力损伤： 这些损伤是设计和用于治疗目的的设备引起的。长期使用医疗器械，特别是放置不当或不合适的医疗器械，可能会损伤皮肤或粘膜（身体某些部位的湿润表面或内膜）。

例如，需吸氧患者用的面罩或管道可能会导致鼻梁、耳朵、头后部或面罩/管道施加压力的任何地方出现褥疮。假牙贴合不当或气管插管固定不当会导致口腔内褥疮。损伤通常符合设备的图案或形状。

医生通常能够确定与医疗器械相关的皮肤（而非粘膜）压力损伤阶段。