组织是连接在一起的相关细胞。一种组织里的细胞不相同，但它们共同作用来完成某些特定功能。例如，肌肉组织具有肌肉细胞，这些肌肉细胞会收缩以使肌肉运动。肌肉组织也有神经细胞，它们发送信号告诉肌肉何时收缩和松弛。取下一个组织样本在显微镜下进行活体组织检查（活检），即使医生只对其中某种特定细胞感兴趣，仍可见很多种不同的细胞。

结缔组织十分强韧，这类组织一般是将身体结构连接起来并为其提供支持和弹性的纤维组织。结缔组织几乎分布在每一个器官中，并组成大部分皮肤、肌腱、关节、韧带、血管和肌肉。结缔组织的形状和它所包含的细胞种类根据它在机体内的位置而不同。

躯干内部结构

器官是体内可识别的结构（例如心脏、肺、肝脏、眼睛和胃），它们都行使各自特定的功能。一个器官由多种组织构成，也就是由多种细胞构成。例如心脏含有借收缩来泵取血液的肌肉组织和形成瓣膜的纤维组织，以及维持心跳节律的特殊细胞。眼睛包含用于开合瞳孔的肌细胞、组成晶状体和角膜的透明细胞、分泌眼中液体的细胞、感光细胞和将视觉冲动传导到脑的神经细胞。

即使是像胆囊这样一目了然的简单器官也包含不同种类的细胞，如构成防护胆汁刺激的细胞、收缩挤出胆汁的肌细胞和构成容纳胆汁的胆囊纤维外壁细胞。