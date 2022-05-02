心脏和血管构成心血管系统（循环系统）。心脏将血液泵入肺部以吸收氧气，然后再将富氧血泵入全身。在这一系统中循环的血液可将氧气和营养素运送到机体组织，并把组织产生的废物（如二氧化碳）运走。

心脏传导系统 3D 模型

心脏是一个中空的肌性器官，它位于胸腔的中部。心脏有两个侧面——右侧和左侧。左心和右心都有

心房： 上部心腔，可收集血液并将其泵入下部心腔

心室： 下部心腔，可将血液从心脏泵出

为保证血液单向流动，每个心室都有一个“入口”瓣膜及一个“出口”瓣膜。

心血管系统 3D 模型

在左心室，入口瓣膜是二尖瓣，出口瓣膜是主动脉瓣。在右心室，入口瓣膜是三尖瓣，出口瓣膜是肺动脉瓣。

每个瓣膜包括瓣尖和瓣叶，它们类似于单向阀门开关。二尖瓣有两个瓣叶。其他的瓣膜（三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣）有三个瓣叶。二尖瓣和三尖瓣瓣膜较大，还具有连接结构——乳头肌和腱索——它们有牵拉作用，防止心室收缩时瓣膜凸向心房。如果乳头肌受损（例如由于心脏病发作），瓣膜可能会向后摆动并开始漏血（称为反流）。如果瓣膜开口变窄（称为狭窄），则通过该瓣膜的血流会减少。同一瓣膜可能同时出现漏血和狭窄。

心脏和血管概述 视频

心跳表示心脏正在泵血。医生通常将心跳声音描述为扑通声。当医生用听诊器听心跳时，听到的第一心音（扑通的“扑”）是二尖瓣和三尖瓣关闭的声音。第二心音（扑通的“通”）是主动脉瓣和肺动脉瓣关闭的声音。每次心跳有两个部分：

收缩期： 在收缩期，心室收缩并将血液泵出心脏，心房舒张开始再次充盈血液。

舒张期： 在舒张期，心室舒张充盈。接着心房收缩，泵入更多的血到心室。

心脏的功能 心脏的唯一功能是泵血。 右心 ：将血液泵入肺部，血液在此吸收氧气并排出二氧化碳

左心：将血液泵入身体其他部位，氧气和营养素会被运送到组织中，二氧化碳等废物会被转移至血液以便通过肺、肾等其他器官排出体外 心脏内面观 血液循环途径：首先，来自于全身的低氧而富含二氧化碳的血液通过两条最大的静脉（上、下腔静脉，统称为腔静脉）回流到右心房。右心室舒张时，右心房的血液通过三尖瓣流入右心室。右心室充盈时，右心房收缩，将多余的血液注入右心室，然后右心室收缩。然后，右心室通过肺动脉瓣将血液泵入肺动脉进入肺脏。在肺部，血液流经肺泡周围细小的毛细血管。在这里，血液吸收氧气，并放出二氧化碳，然后二氧化碳被呼出体外。 随后，这些富氧血液通过肺静脉流入左心房。左心室舒张时，左心房的血液通过二尖瓣流入左心室。左心室充盈时，左心房收缩，将多余的血液注入左心室，然后左心室收缩。（在老年人中，左心房收缩前左心室尚未充盈，这使得左心房的这次收缩显得尤其重要。） 左心室收缩时关闭二尖瓣并通过主动脉瓣将血液泵入主动脉，它是体内最大的动脉。这些血液将氧气运送到除肺以外的全身各处。 肺循环是由右心、肺和左心房构成的循环路线。 体循环是由左心、全身大部分组织和右心房构成的循环路线。

心脏的供血 与其他器官一样，心脏也需要持续的动脉血供应。即使心腔充满血液，心肌也需要自己的专用血液供应通道，称为 冠脉循环 由动静脉系统构成的冠脉循环为心脏肌肉（心肌）提供富氧血，然后将乏氧血运回右心房。 左右冠状动脉从主动脉根部发出，提供富有氧气的血液到心肌。这两条动脉发出其他分支，这些分支动脉也为心脏供血。心脏静脉血管收集心肌的血液，最后汇入心脏背面浅表的冠状静脉窦，最后回流至右房。由于心肌收缩时产生强大的挤压力，因此大部分血液仅在两次搏动之间心室舒张时（在舒张期）才流经冠脉循环。 心脏供血