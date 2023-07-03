血栓闭塞性脉管炎是指下肢或上肢的中小动脉发炎且随后发生阻塞。

血栓闭塞性脉管炎常见于吸烟者。

症状是肢端血流量减少的表现：发凉、麻木、刺痛感或烧灼感。

常用超声检测患肢血流减少。

戒烟是最重要的治疗方法。

患者可能需要药物治疗。

血栓闭塞性脉管炎是一类罕见的闭塞性外周动脉疾病，往往与吸烟有关，最常见于 20～40 岁的男性。血栓闭塞性脉管炎曾一度被认为是以一种男性疾病，但现在吸烟女性的发病率逐渐增加。

吸烟与血栓闭塞性脉管炎之间的联系尚不清楚，具体病因尚未可知。一种理论认为吸烟会引发动脉炎症和狭窄（缩窄）。然而，只有少数吸烟者会出现血栓闭塞性脉管炎。可能是因为这些人比其他人更敏感，原因还不清楚。不过，继续吸烟会加重疾病，往往需要截肢。相反，如戒烟，则很少截肢。

血栓闭塞性脉管炎的症状 通常，上肢或下肢逐渐出现血供减少的症状。症状包括 发凉

麻木

刺痛或烧灼感

疼痛 这些异常感觉从指尖或脚趾开始，渐渐向近端发展到上肢或下肢。下肢受累较上肢更常见。在医师看到提示缺血的皮肤改变或坏疽之前，伯格病患者往往只有感觉异常。可能出现雷诺综合征和劳累时肌肉不适（间歇性跛行）。如下肢受累，可出现小腿肌肉或足部痉挛，如上肢受累，则表现在手或前臂痉挛。 随着疾病进展，痉挛加重并持续时间延长。至疾病晚期，可有皮肤溃疡、坏疽或两者都出现，往往累及一个或多个手指（或脚趾）。很可能是由于血流明显减少，脚或手会发凉，肤色可变青（发绀）。 有些血栓闭塞性脉管炎患者也可出现静脉炎症（迁移性静脉炎），通常累及浅静脉。

血栓闭塞性脉管炎的诊断 医生评估症状

血管造影术 血栓闭塞性脉管炎的诊断要基于患者症状和体格检查。大多数患者有一支或多支足或腕部动脉的搏动减弱或消失。将患肢抬高至高于心脏平面时，受累的手、脚、手指、脚趾颜色变白，而低于心脏平面时，受累肢体变红。超声检查可发现病变手、手指、脚、脚趾血流减少。进行血液检查和影像学检查，排除其他导致血流减少的病因（如血管炎 [血管炎症] 和来自心脏的血栓）。 血管造影可显示血管狭窄的特殊形态，从而有助于疾病的确诊。 有时需对受累动脉进行活检（取一份组织样本在显微镜下观察）或转诊至专科医生以明确对血栓闭塞性脉管炎的诊断。