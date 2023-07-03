血栓闭塞性脉管炎是指下肢或上肢的中小动脉发炎且随后发生阻塞。
血栓闭塞性脉管炎常见于吸烟者。
症状是肢端血流量减少的表现：发凉、麻木、刺痛感或烧灼感。
常用超声检测患肢血流减少。
戒烟是最重要的治疗方法。
患者可能需要药物治疗。
血栓闭塞性脉管炎是一类罕见的闭塞性外周动脉疾病，往往与吸烟有关，最常见于 20～40 岁的男性。血栓闭塞性脉管炎曾一度被认为是以一种男性疾病，但现在吸烟女性的发病率逐渐增加。
吸烟与血栓闭塞性脉管炎之间的联系尚不清楚，具体病因尚未可知。一种理论认为吸烟会引发动脉炎症和狭窄（缩窄）。然而，只有少数吸烟者会出现血栓闭塞性脉管炎。可能是因为这些人比其他人更敏感，原因还不清楚。不过，继续吸烟会加重疾病，往往需要截肢。相反，如戒烟，则很少截肢。
血栓闭塞性脉管炎的症状
血栓闭塞性脉管炎的诊断
医生评估症状
血管造影术
血栓闭塞性脉管炎的诊断要基于患者症状和体格检查。大多数患者有一支或多支足或腕部动脉的搏动减弱或消失。将患肢抬高至高于心脏平面时，受累的手、脚、手指、脚趾颜色变白，而低于心脏平面时，受累肢体变红。超声检查可发现病变手、手指、脚、脚趾血流减少。进行血液检查和影像学检查，排除其他导致血流减少的病因（如血管炎 [血管炎症] 和来自心脏的血栓）。
血管造影可显示血管狭窄的特殊形态，从而有助于疾病的确诊。
有时需对受累动脉进行活检（取一份组织样本在显微镜下观察）或转诊至专科医生以明确对血栓闭塞性脉管炎的诊断。
血栓闭塞性脉管炎的治疗
戒烟
有时使用药物或做手术
必须立即戒烟，否则症状将不断加重。然后可能需要截肢。
患者应避免受凉，因为受凉会使血管狭窄（收缩）。
避免使用某些药物和毒品也有帮助。需避免使用的药物和毒品包括使血管收缩的药物（如麻黄碱、伪麻黄碱或去氧肾上腺素，这些是某些治疗鼻窦充血和感冒的药物成分）、可卡因和安非他命，以及增加凝血倾向的药物（如避孕药或激素替代疗法中的雌激素）。
预防患腿或患臂损伤很重要。患者应小心避免烧伤以及由于寒冷或小手术（如修剪老茧）造成的损伤。鸡眼和胼胝治疗要在足医指导下进行。鞋要合足，足趾不受挤压，防止脚受伤。
对于戒烟后动脉仍然阻塞的患者，扩张血管的药物（如伊洛前列素）可能有助于愈合溃疡和减轻疼痛。其他药物如己酮可可碱和钙通道阻滞剂可能会有助于开通血管但可能不是特别有效。
也可做手术切断病变附近的某些神经（交感神经切除术），防止血管收缩。但这类手术通常只能短时改善血流，因此很少实施。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心：吸烟和 Buerger 病：关于血栓闭塞性脉管炎的一般信息，包括症状和治疗，以及戒烟的提示和帮助
Vascular Cures：Buerger 病：关于血栓闭塞性脉管炎的症状、危险因素、诊断和治疗的一般信息