大多数吸烟者想要戒烟并尝试过这样做却很少成功。帮助戒烟的有效工具包括咨询、尼古丁替代品和药物。

戒烟虽然常常非常有挑战性，但它却是吸烟者为健康所做的最重要事情之一。

戒烟会带来直接健康获益，并且随着时间推移会增加。

戒烟者可能会变得烦躁、焦虑、悲伤和躁动。这些症状会随着时间而减退。

戒烟还可以为周围的人们带来健康获益。

大多数吸烟者想要戒烟并尝试过这样做却以失败告终。

行为改变的咨询和支持、尼古丁替代品和某些药物使永久戒烟的机会增加一倍。

（另见吸烟和其他烟草使用和蒸汽电子烟。）

吸烟几乎对人体每个器官都有害，而戒烟会带来直接的健康获益，并且随着时间的推移会增加。从吸最后一支香烟起30分钟内，血压和脉搏下降并恢复正常。在8小时内，一氧化碳水平恢复正常。24小时后，心脏病发作的机会下降，并且在3年内，心脏病发作的风险与从未吸烟的人相似。随着时间推移，癌症风险也会降低。

大多数吸烟者戒烟是因为健康或经济原因。70% 左右的美国吸烟者说他们想要戒烟并已经尝试过至少一次。戒断症状是戒烟的主要障碍。

吸烟的费用

戒烟可以改善戒烟者的健康和财务状况，并为暴露于呼出的烟草烟雾和点烟结束时所发出烟雾的人带来直接获益。成功戒烟的人可以成为榜样，并为其他想戒烟的吸烟者提供支持。戒烟可能有挑战性，但有可能并且可以采用循证治疗。

尼古丁 戒断 戒烟会引起强烈对香烟的渴求感，还会出现焦虑、抑郁（多为轻度，但有时甚至很重）、无法集中注意力、烦躁、躁动、饥饿、震颤、出汗、头晕、头痛、腹痛、恶心和睡眠障碍等症状。尼古丁戒断症状在停止吸烟后的前 2 至 3 天内最强烈，然后在 2 至 4 周内消退。可以使用药物来减轻尼古丁戒断症状。 由于尼古丁会抑制食欲并稍微提高卡路里燃烧速度，因此戒烟的人可能会出现体重增加。戒烟后，食物的口味和气味也会变得更好，因为吸烟会减弱嗅觉并损害味蕾。运动有助于防止体重增加，并且可能会降低对尼古丁的渴求。建议使用饮用水以及其他应对口渴的策略（例如，使用牙签或咀嚼麦秆或胡萝卜棒）。使用尼古丁口香糖可能有助于延迟体重增加。肺部自愈后可能会出现暂时性咳嗽。 以下是一些常见的尼古丁戒断症状、​​估计持续时间以及缓解这些症状的行为策略的示例。 表格

戒烟的治疗 改变吸烟者行为的咨询和支持

使用尼古丁替代品

使用某些药物 通过将咨询和药物治疗支持相结合，戒烟最有可能取得成功（特殊情况除外）。七种药物对戒烟有效。 医疗保健从业人员可以推荐改变行为的方式、提供戒烟教育、开具处方药以及提供有用的转诊以使戒烟者获得更多支持。美国所有州都有戒烟热线，这些热线可以给试图戒烟者提供额外的支持。人们可以拨打全国电话号码1-800-QUIT-NOW（1-800-784-8669）与所在州的咨询服务联系。戒烟热线似乎至少与面对面咨询一样有效。美国国家癌症研究所的网站（Smokefree.gov）是一个综合性资源，可通过短信和实时聊天的方式提供戒烟信息、治疗计划以及个性化行为咨询。 催眠、激光、草药治疗和针灸尚未证明对戒烟有效。对于无烟烟草产品使用者，在改变行为方面的咨询和支持似乎有效，而尼古丁替代品和其他药物有效的证据则较弱。 改变行为 建议采取行为策略来戒烟。行为策略专注于 创造无烟环境（例如，扔掉所有香烟、烟灰缸、打火机，并避开买香烟和/或吸烟场所）

识别在日常活动中出现的吸烟暗示（例如电话交谈、咖啡时间、进餐、性活动、无聊、交通问题和其他令人挫败的事件以及睡醒时）

识别出吸烟暗示后，改变触发暗示的行为（例如，散步，而不是咖啡时间）或用另一种行为代替吸烟（例如，吮吸糖果、嚼牙签、握冰、涂鸦、嚼口香糖或做填字游戏之类的谜题）

参加愉快的活动并对保持无烟的努力作出奖励（例如，听音乐、与朋友交谈、将省下的钱放入存钱罐） 其他推荐的策略包括进行体育锻炼、深呼吸和放松技巧，以及喝水和吃低热量零食和富含纤维的食物。人们可能希望避免饮酒或吸大麻，因为这两种物质都会暂时降低人的戒烟决心。 选择戒烟日是非常有帮助的。戒烟的日期可随意选择或设在特殊日子（如节日或纪念日）。让人感到紧张的时间，比如截止日期（例如，纳税的期限）到来，不是尝试戒烟的好时间。如果家中的其他人也吸烟，则使家中无烟很重要。 彻底戒烟（一下子戒掉）优于逐渐减少吸烟数量。吸烟减少的人可能会不自觉地更深地吸烟或将烟一直抽到过滤嘴处，从而获得与以前一样多的尼古丁。 药物支持疗法 尼古丁替代疗法 (NRT)、安非他酮和伐尼克兰都是基于药物的疗法，有助于最大程度地减少尼古丁戒断的不适感，从而使人们能够专注于戒烟的行为方面。 尼古丁替代疗法有多种制剂，包括贴剂、口香糖、锭剂和鼻喷雾剂。所有这些都能为大脑提供尼古丁，但却不会像香烟一样迅速产生刺激效果。药物到达大脑的速度增加了其成瘾潜力。因此，很少有人对尼古丁替代品产生依赖。可以购买非处方贴剂、口香糖和锭剂；在美国，鼻喷雾剂仅可通过处方购买。尼古丁吸入器以前通过处方获得，于 2023 年在美国停用。尼古丁口腔喷雾剂在美国以外的许多国家/地区都有售，但在美国未获批准。 复方尼古丁替代疗法通常是将长效尼古丁贴剂与短效制剂（口香糖、锭剂或鼻喷雾剂）结合使用，是一种特别有效的策略，长远来看，它使戒烟机会增加一倍以上。 尼古丁替代品有一些注意事项： 下颌（颞下颌关节）障碍患者不应使用口香糖。

严重的皮肤敏感症患者不能使用贴片。

这些产品可能对孕妇有害。

在使用其中一种产品之前，最近患心脏病或某些血管疾病的人应该咨询医生。 安非他酮是一种处方类抗抑郁药，被发现有助于患和不患抑郁症的吸烟者戒烟。安非他酮可与尼古丁替代品联合使用。把它们放在一起使用比单独使用成功率更高。这两种药物与行为矫正计划一起使用时效果最好。有癫痫发作风险的人不应使用安非他酮。 另一种处方药伐尼克兰有助于减少尼古丁渴求和戒断症状，​​使吸烟引起的奖励感减少，并从长远来看可增加戒烟成功率。伐尼克兰有两种作用方式： 它可以部分阻断大脑中受尼古丁影响的受体，从而缓解戒断症状。

它可以阻止尼古丁结合受体，因此，在服用伐尼克兰时抽烟的人会发现这种活动的奖励感减小。 一些服用安非他酮 SR 或伐尼克兰的人已经出现严重神经系统或行为副作用，例如敌对、激动、情绪低落、其他行为异常、自杀念头以及自杀企图或完成自杀。出现上述任何一种情况的任何人都应立即停止服药并通知其医疗保健提供者。 在研的戒烟治疗药物包括金雀花碱、溴隐亭和托吡酯。疫苗治疗已经过研究，并发现无效。 尼古丁替代品和其他戒烟药物（安非他酮和伐尼克兰）通常服用 8 至 12 周。有些可能需要服用更长时间，以防止吸烟复发。 目前，对于以下人群，不建议常规使用戒烟药物和尼古丁替代品 孕妇

不是每天吸烟或每天只吸几根烟

青少年（18 岁以下）

使用无烟烟草产品 总的来说，所有人都应该与他们的医疗保健提供者讨论可用于帮助戒烟的不同药物，以确定哪种药物最适合他们。人们还应该确保阅读所有戒烟产品随附的包装说明书。 有时可以考虑在戒烟计划中使用电子烟，尽管其有效性证据尚不充分。还令人担忧的是，由于从某些电子香烟设备吸入的尼古丁与从烟头中吸收的尼古丁一样迅速地输送至大脑，人们可能仍会上瘾。 儿童和青少年戒烟 父母应该保持一个无烟家庭，并对孩子传达儿童不吸烟的期望。 咨询方法与成人相似，但是儿童和青少年通常不服用戒烟药物。