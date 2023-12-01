浅静脉血栓形成是指浅静脉发炎并形成血栓，通常在手臂或腿部。

静脉表面的皮肤变红、肿胀和疼痛。

医师检查这一部位，但通常无需检测。

患者可能需要服用镇痛剂以缓解疼痛直至疾病消除。

（也可参见静脉系统概述。）

浅静脉血栓形成最常发生在腿部的浅静脉（位于皮肤正下方的静脉），但也可能累及腹股沟或手臂内的浅静脉。手臂浅静脉血栓形成通常由于静脉输液所致。腿部浅静脉血栓形成通常由于静脉曲张所致。然而，大多数静脉曲张病人不会出现血栓形成。

即便是轻微损伤也会使曲张静脉发炎（静脉炎）。与很少引起炎症的深静脉血栓形成不同，浅静脉血栓形成患者会突然发生炎症反应（急性），导致血栓牢固粘附在静脉壁上，使血栓脱落的可能性降低。与深静脉不同，浅静脉周围没有肌肉的挤压，血栓不容易脱落。因为这些原因，血栓性浅静脉炎很少会引起血栓脱落（栓子）。

游走性静脉炎或游走性血栓性静脉炎是指正常静脉中反复出现浅静脉血栓形成。这种静脉炎一般提示有严重的潜在疾病如内脏癌症。当游走性静脉炎与内脏癌症同时并存时，称作 Trousseau 综合征。

浅静脉血栓形成的症状 炎症区域迅速出现疼痛和肿胀。静脉上的皮肤在浅肤色上呈红色，在深肤色上可能呈紫色或难以识别。所在区域会感觉发热且有严重压痛。因为静脉中血液凝固，所以静脉在皮下就像一条硬的条索，而不是像正常或曲张静脉那样软。沿着其行走方向可触及整条静脉变硬。

浅静脉血栓形成的诊断 医生评估 医生根据外观识别浅静脉血栓形成。通常不需要做检查。但如果患者的膝盖以上突然发生浅静脉血栓形成并且不在静脉曲张区域，那么医生通常会进行超声检查，以明确深静脉内有无血栓。