餐后低血压是指进餐后血压下降过低。

可能会出现头晕、眩晕、跌倒。

医生测量进餐前后血压来诊断餐后高血压。

少量多餐低碳水化合物饮食可能有帮助。

多达三分之一的老年人有餐后低血压发生，但几乎从来没有在年轻人发生。因为餐后低血压更容易发生在有高血压或相关疾病损害了控制自主神经系统的大脑中枢（调节身体内部机能）的患者。举例来说，这类疾病包括帕金森病、多系统萎缩和糖尿病。

肠道消化食物需要大量的血液。餐后当血液流向肠道，需要心率的增加和身体的他部位的血管收缩，以维持血压。然而，在一些老年人，这样的机制代偿可能是不够的。血液正常流向肠道，但是心率不能够充分增加，血管不能够充分收缩以维持血压。其结果就是血压下降。

餐后低血压可引起头晕，轻度头部不适，晕厥和跌到。如果年纪大的人进食后出现这些症状，医生测量其三餐前后血压，明确诊断是否为餐后低血压。