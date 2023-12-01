全身器官的血液通过静脉回流到心脏。动脉将血液与氧气和营养物质从心脏输送到身体其他部位。大静脉与大动脉并行而走，并且常同名。除此之外，许多无名小静脉组成不规则血管网，并连接大静脉。

许多静脉，尤其是上下肢的静脉都有单向静脉瓣。每个静脉瓣有两个瓣叶，边缘可以合拢关闭。血液朝着心脏方向流动时，会推动瓣叶开放，就像打开两扇单向摆动门一样。如果在重力作用下或者肌肉收缩推动血液回流，或者当血液在静脉中开始倒流时，瓣叶会关闭，如此一来血液便不会倒流。因此，静脉瓣有助于血液回流至心脏，当血液流回心脏的时候，瓣叶开放，而当血液倒流时，瓣叶关闭。

身体有

浅静脉，位于皮下脂肪层

深静脉，位于肌肉层并沿骨骼走行

交通静脉，即连接深浅静脉的短静脉

深静脉主要推动血液回流至心脏。深静脉中的单向瓣膜可阻止血液倒流。深静脉周围的肌肉可挤压静脉，促使血液回流至心脏，如同挤牙膏一样。特别是有力的腓肠肌，每走一步就可有力的挤压深静脉。深静脉使约 90% 或者更多的下肢血液回流心脏。

腿部深层静脉

静脉中的单向瓣膜

浅静脉也有和深静脉同样类型的静脉瓣，但是其没有肌肉围绕。因此浅静脉中的血液不能通过肌肉的挤压而流向心脏。因此，血流速度比在深静脉中的要慢得多。浅静脉中大部分血液会经过许多连接深浅静脉的交通静脉汇入深静脉。交通静脉中的瓣膜只允许浅静脉中的血液流向深静脉中去，相反则不行。