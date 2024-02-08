检测血液中的雄激素水平

综合躯体出现的各种变化，医生比较容易识别男性化。可通过检查来测定血液中的雄激素水平，如果雄激素水平偏高，则判断雄激素可能是性器官分泌，还是肾上腺分泌。

如果肾上腺雄激素水平很高，有些医生会借助地塞米松抑制试验来判断病变是腺瘤还是肾上腺增生。如果病变是肾上腺增生，则给予地塞米松防止肾上腺生成雄激素。如果是肾上腺腺瘤或腺癌，地塞米松仅能部分抑制或不能抑制雄激素的生成。

医生可能会安排肾上腺 CT 或 MRI 扫描以观察肾上腺形态变化。