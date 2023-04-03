垂体是一个豌豆大小的腺体，位于脑基底部的骨性结构（蝶鞍）中。蝶鞍保护着垂体，但小得几乎没有留有垂体增大的空间。

垂体调控着其他许多内分泌腺的功能，因此它有时也被称为主腺。而垂体主要由恰好位于大脑中垂体上方部位的下丘脑控制调节。通过感知垂体调控下的腺体（靶腺）产生的激素水平，下丘脑或垂体就能决定靶腺需要刺激的强度。

垂体及其靶器官

垂体有两个不同的部分：

前叶，占垂体重量的 80%

后叶

前后两叶由垂体柄与下丘脑连接，垂体柄由包含血管和神经细胞的投射束（神经纤维或轴突）组成。下丘脑释放的激素通过连接垂体的血管控制垂体前叶。它通过神经冲动调控垂体后叶功能。

并不是所有由垂体激素都是持续产生的。大多数为每一到三小时脉冲式释放一次，其活性和非活性期也在变化。促肾上腺皮质激素 (ACTH)、生长激素和催乳素等有些激素遵从昼夜节律：激素水平在一天内周期性升降，通常峰值出现在刚睡醒时，谷值出现在即将入睡时。其它激素的水平根据其它因素而变化。其他激素的水平随某些因素而变化，如调控生育功能的黄体生成素和卵泡刺激素在女性的月经周期中发生变化。

垂体：主腺 *这些激素在下丘脑生成，但储存在垂体，并从中释放。

前叶激素 垂体前叶产生和释放（分泌）6种主要激素： 促肾上腺皮质激素 (ACTH)，也称为促皮质素，刺激肾上腺生成皮质醇和其他激素

卵泡刺激素 和 黄体生成素 （促性腺激素），刺激睾丸生成精子、卵巢生成卵子、性器官分泌性激素（睾酮和雌激素）

生长激素 ，调控机体生长和发育，通过刺激肌肉形成和减少脂肪组织而对体形有重要影响

泌乳素， 刺激乳腺产生乳汁

促甲状腺激素，刺激甲状腺分泌甲状腺激素 前叶还生成多种其他激素，包括使肤色变黑的激素（β-促黑素细胞激素）、抑制痛觉（脑啡肽和内啡肽）以及协助调控免疫系统（内啡肽）的激素。

后叶激素 垂体后叶只产生两种激素： 加压素

催产素 加压素（也称抗利尿激素）可控制肾脏排水量，因此对维持体内水平衡非常重要。 催产素可在分娩期间以及分娩后不久使子宫收缩，避免过量出血。催产素还会刺激乳腺导管收缩，从而使哺乳期女性的乳汁流向乳头（顺流）。催产素在男性和女性中还有一些其他作用。