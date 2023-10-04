高渗性高血糖状态 (HHS)

高渗性高血糖状态是一种糖尿病并发症，最常见于 2 型糖尿病患者。

高渗性高血糖状态的症状包括极度脱水和意识模糊。

高渗性高血糖状态的诊断依据是血液检查结果显示血、血钠和其他物质的水平非常高。

治疗方法是静脉输注液体和胰岛素。

并发症包括昏迷、癫痫发作和死亡。

（另见糖尿病。）

糖尿病有两种类型，即 1 型和 2 型。出现 1 型糖尿病时，机体几乎不生成胰岛素，胰岛素是一种由胰腺分泌的激素，可帮助糖（葡萄糖）从血液转到细胞。出现 2 型糖尿病时，机体生成胰岛素，但细胞不能对胰岛素作出正常应答。两种类型的糖尿病均表现为血糖（葡萄糖）水平升高。

如果 1 型糖尿病患者不接受胰岛素，或由于生病而需要更多胰岛素，那么脂肪细胞会开始分解，以提供能量。脂肪细胞分解产生的物质被称为酮。酮体为细胞提供能量，但同时也使血液变得更为酸性（酮症酸中毒）。糖尿病酮症酸中毒是一种有时可危及生命的危险疾病。

2 型糖尿病患者会分泌一些胰岛素，因此即使长期得不到治疗，2 型糖尿病通常也不会引起酮症酸中毒。但在高渗性高血糖状态下，血糖水平会变得极高（甚至超过 1000 毫克/分升 [mg/dL] 或 55.5 毫摩尔/升 [mmol/L]）。如此高的血糖水平会使患者大量排尿，最终导致重度脱水。血钠和其他物质水平也会升高，导致患者的血液非常浓。因此，这种疾病被称为高渗性高血糖状态。

高渗性高血糖状态的病因 高渗性高血糖状态有两个主要原因 患者停止服用糖尿病治疗药物

感染或其他疾病导致身体受到应激 皮质类固醇等某些药物会使血糖水平升高，并引起高渗性高血糖状态。患者经常服用的高血压治疗药物（如利尿剂）会加重脱水，并引发高渗性高血糖状态。

高渗性高血糖状态的症状 高渗性高血糖状态的主要症状是精神变化。这种变化可能是轻度意识模糊和定向障碍，也可能是困倦和昏迷。有些患者会出现癫痫发作和/或类似于卒中的暂时性局部瘫痪。高达 20% 的患者会死亡。精神状态改变之前可能出现的其他症状包括尿频和极度口渴。

高渗性高血糖状态的诊断 检测血糖水平 如果最近发生过意识模糊的患者发现血糖水平非常高，则医生会疑诊高渗性高血糖状态。医生会做额外的血液检查，如果检查结果显示血液非常浓并且血流中的酮水平或酸度低，则会确诊该病。