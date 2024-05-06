首先，脱水刺激大脑的渴感中枢，导致口渴，促使人们去饮入更多的水。如果水的摄入量跟不上水的丢失量，脱水会变得更加严重。出汗减少，排尿减少。水分从细胞内转移到血流，以维持所需的血量（血容量）和血压（见关于体内的水分）。如果继续脱水，体内组织脱水变干、细胞皱缩、功能失调。

轻度至中度脱水的症状有

口渴

出汗减少

皮肤弹性降低

尿量减少

口干

发生重度脱水时，渴感反而会减弱，血压会下降，引起头重脚轻感或晕厥，尤其是站立时（这种状况被称为直立性低血压）。如果继续脱水，会发生休克并严重损伤肾、肝、脑等内部器官。脑细胞对较严重的脱水特别敏感。因此，意识模糊是严重脱水的最佳指标之一。非常严重的脱水可导致昏迷和死亡。