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疾病

脱水

作者：James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
已审核/已修订 5月 2024
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小知识

脱水是指体内水分不足。

  • 呕吐、腹泻、出汗过多、烧伤、肾衰竭或使用利尿剂可引起脱水。

  • 当脱水量增加时，人们会感觉口渴、汗液减少、尿量减少。

  • 如果严重缺水时，人们可能出现头晕或精神错乱。

  • 治疗通常是通过饮用或有时通过静脉补液，来补充丢失的水分和溶解在血液中的矿物盐（电解质，例如钠和钾）。

（另见关于体内的水分。）

当人体损失的水分超过摄入水分时，就会发生脱水。呕吐腹泻、使用增加排尿的药物（利尿剂）、大量出汗（如在热浪中，特别是长时间劳作时）以及水分摄入少都会导致脱水。

脱水在老年人尤为常见，因为他们的渴感中枢不如年轻人敏感。因此，有些老人可能并不意识到他们已处于脱水状态。糖尿病精氨酸加压素缺乏症艾迪生病等某些疾病会增加排尿，从而导致脱水。

婴幼儿脱水也比较常见，因为与年龄较大的儿童和成年人相比，婴幼儿在腹泻或呕吐时流失的液量占体液的比例可能更大。

脱水的症状

首先，脱水刺激大脑的渴感中枢，导致口渴，促使人们去饮入更多的水。如果水的摄入量跟不上水的丢失量，脱水会变得更加严重。出汗减少，排尿减少。水分从细胞内转移到血流，以维持所需的血量（血容量）和血压（见关于体内的水分）。如果继续脱水，体内组织脱水变干、细胞皱缩、功能失调。

轻度至中度脱水的症状有

  • 口渴

  • 出汗减少

  • 皮肤弹性降低

  • 尿量减少

  • 口干

发生重度脱水时，渴感反而会减弱，血压会下降，引起头重脚轻感或晕厥，尤其是站立时（这种状况被称为直立性低血压）。如果继续脱水，会发生休克并严重损伤肾、肝、脑等内部器官。脑细胞对较严重的脱水特别敏感。因此，意识模糊是严重脱水的最佳指标之一。非常严重的脱水可导致昏迷和死亡。

老年化专题：水平衡

脱水

老年人特别容易出现脱水。脱水的常见原因包括

  • 痴呆或其他精神疾病会使患者的自理能力下降

  • 导致摄水困难的疾病（通常因为行动不便，如卒中后）

此外，与年轻人相比，老年人的口渴感觉迟钝、不强烈，因此即使在其他方面健康的老年人也可能会饮水不足。

一些老年人也可能因为不想在夜间醒来使用卫生间或因为尿失禁或害怕尿失禁而减少饮水。

老年人的体内脂肪比例较高。因为脂肪组织含水量低于非脂肪组织，所以年纪越大，体内的总含水量越低。

水过多

水过多是指体内含有太多的水。在老年人中，肾脏排泄多余水分的效率较低，因此比年轻人更容易出现水过多。可能会，也可能不会发生肿胀（水肿）。

脱水的诊断

  • 医师的评估

  • 有时做血液检查

通过症状和医生的体格检查，通常可诊断脱水。但是有时医生会对病情较重、用过某些药物或有某些疾病的患者进行血液检查。对于需要在急诊科或重症监护病房接受更多监护或检查的患者，医生有时会使用超声或特殊导管来评估脱水的严重程度。

脱水通常会引起血钠水平升高。原因在于虽然脱水的常见原因（如大量出汗呕吐腹泻）会引起电解质（尤其是钠和钾）流失，但水分流失更多，因此血钠浓度会升高。

脱水的治疗

  • 补充液体和电解质

轻度脱水时，只需饮入足量的水即可。中度至重度脱水和电解质（尤其是钠离子和钾离子）丢失时必须及时补充。

口服补液溶液含有适量的多种电解质，无需处方即可买到。这类溶液对治疗脱水十分奏效，尤其是儿童呕吐或腹泻引起的脱水。运动饮料并未含有足够的电解质，所以不能够替代口服补液溶液。

呕吐的患者可能无法保持足够的液体来纠正脱水。较为严重的脱水应静脉使用含氯化钠（盐）的溶液治疗。医生一开始为给予静脉补液设定的速度较快，随后根据患者机体情况的改善逐渐减慢。

同时也要治疗脱水的病因。例如，当患者恶心和呕吐腹泻时，可以使用药物控制或止住呕吐或腹泻。

脱水的预防

预防脱水比治疗脱水更好。成年人每天至少要喝 6 杯水（包括来自富含水分的食物，如水果和蔬菜），天气炎热、持续劳作时或劳作后饮水量需相应增加。天气炎热时、热天工作或锻炼时、长时间锻炼期间或之后应增加液体摄入，如果可能，患者发生呕吐和/或腹泻时，也应增加液体摄入。

运动、发烧、气候炎热会增加机体的需水量。一些运动饮料配方可以补充剧烈运动过程中流失的电解质。这些饮料可用于防止脱水。人们应该在剧烈运动之前、期间和之后饮用含电解质的液体。心脏或肾脏疾病的患者在运动前应向医生咨询如何安全地补充液体。

应确保家里的老人在单独留在温度较高的房间、车辆或其他地方时能够获得充足的水。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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