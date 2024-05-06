脱水是指体内水分不足。
呕吐、腹泻、出汗过多、烧伤、肾衰竭或使用利尿剂可引起脱水。
当脱水量增加时，人们会感觉口渴、汗液减少、尿量减少。
如果严重缺水时，人们可能出现头晕或精神错乱。
治疗通常是通过饮用或有时通过静脉补液，来补充丢失的水分和溶解在血液中的矿物盐（电解质，例如钠和钾）。
（另见关于体内的水分。）
当人体损失的水分超过摄入水分时，就会发生脱水。呕吐、腹泻、使用增加排尿的药物（利尿剂）、大量出汗（如在热浪中，特别是长时间劳作时）以及水分摄入少都会导致脱水。
脱水在老年人尤为常见，因为他们的渴感中枢不如年轻人敏感。因此，有些老人可能并不意识到他们已处于脱水状态。糖尿病、精氨酸加压素缺乏症和艾迪生病等某些疾病会增加排尿，从而导致脱水。
婴幼儿脱水也比较常见，因为与年龄较大的儿童和成年人相比，婴幼儿在腹泻或呕吐时流失的液量占体液的比例可能更大。
脱水的症状
脱水的诊断
脱水的治疗
脱水的预防
预防脱水比治疗脱水更好。成年人每天至少要喝 6 杯水（包括来自富含水分的食物，如水果和蔬菜），天气炎热、持续劳作时或劳作后饮水量需相应增加。天气炎热时、热天工作或锻炼时、长时间锻炼期间或之后应增加液体摄入，如果可能，患者发生呕吐和/或腹泻时，也应增加液体摄入。
运动、发烧、气候炎热会增加机体的需水量。一些运动饮料配方可以补充剧烈运动过程中流失的电解质。这些饮料可用于防止脱水。人们应该在剧烈运动之前、期间和之后饮用含电解质的液体。心脏或肾脏疾病的患者在运动前应向医生咨询如何安全地补充液体。
应确保家里的老人在单独留在温度较高的房间、车辆或其他地方时能够获得充足的水。