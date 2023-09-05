高磷血症（血磷酸盐过高）

血磷酸盐过高是指血中磷酸盐含量过多。

（另见电解质概述和磷酸盐在人体内的作用概述。）

磷酸盐是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质，但体内大部分磷酸盐不带电。

高磷酸盐血症比较罕见，仅发生在有重度肾功能障碍的人中。在这些人中，肾脏无法排泄足量的磷酸盐。肾病患者可用透析治疗，但对于去除磷酸盐和降低血磷酸盐过高效果不佳。

其他少见的可引起血磷酸盐过高的原因有：

甲状旁腺激素水平低（甲状旁腺功能减退症）

对正常水平的甲状旁腺激素缺少反应（假性甲状旁腺功能低下）

糖尿病酮症酸中毒

挤压伤

肌肉组织破坏（横纹肌溶解）

重度全身感染（脓毒症）

口服大量磷酸盐或使用含大量磷酸盐的灌肠剂

高磷酸盐血症的症状 大多数血磷酸盐过高患者没有症状。但对于重度肾功能障碍患者，钙与磷酸盐一起会导致血钙水平降低（一种称为低钙血症的疾病）。低钙不但会引起肌肉抽筋和痉挛，还会使甲状旁腺激素水平升高，导致骨骼脆弱和其他问题。 钙和磷酸盐还会在身体组织（包括血管壁内）内形成晶体（钙化）。这会引起重度动脉硬化（动脉变硬），从而导致卒中、心脏病发作和血液循环不良。 晶体也可能在皮肤内形成，导致严重瘙痒。

高磷酸盐血症的诊断 测定血液中的磷酸盐水平 高磷酸盐血症的诊断基于提示磷酸盐水平高的血液检查结果。