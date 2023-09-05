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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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高磷血症（血磷酸盐过高）

作者：James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
已审核/已修订 9月 2023
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血磷酸盐过高是指血中磷酸盐含量过多。

（另见电解质概述磷酸盐在人体内的作用概述。）

磷酸盐是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质，但体内大部分磷酸盐不带电。

高磷酸盐血症比较罕见，仅发生在有重度肾功能障碍的人中。在这些人中，肾脏无法排泄足量的磷酸盐。肾病患者可用透析治疗，但对于去除磷酸盐和降低血磷酸盐过高效果不佳。

其他少见的可引起血磷酸盐过高的原因有：

高磷酸盐血症的症状

大多数血磷酸盐过高患者没有症状。但对于重度肾功能障碍患者，与磷酸盐一起会导致血水平降低（一种称为低钙血症的疾病）。低不但会引起肌肉抽筋和痉挛，还会使甲状旁腺激素水平升高，导致骨骼脆弱和其他问题。

和磷酸盐还会在身体组织（包括血管壁内）内形成晶体（钙化）。这会引起重度动脉硬化（动脉变硬），从而导致卒中、心脏病发作和血液循环不良。

晶体也可能在皮肤内形成，导致严重瘙痒。

高磷酸盐血症的诊断

  • 测定血液中的磷酸盐水平

高磷酸盐血症的诊断基于提示磷酸盐水平高的血液检查结果。

高磷酸盐血症的治疗

  • 低磷酸盐饮食

  • 增加磷酸盐排泄的药物

在有肾功能障碍的患者中，高磷酸盐血症的治疗方法是减少磷酸盐的摄入以及消化道对磷酸盐的吸收。还应当避免食用含磷酸盐过高的食物。

应按照医生的处方随餐服用与磷酸盐结合的药物，如司维拉姆、镧和化合物。这些药物使磷酸盐难以吸收，增加磷酸盐的排泄。司维拉姆和镧常用于透析患者，因为化合物可使磷结晶更容易在组织内形成。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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