高磷血症（血磷酸盐过高）

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血磷酸盐过高是指血中磷酸盐含量过多。
（另见电解质概述和磷酸盐在人体内的作用概述。）
磷酸盐是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质，但体内大部分磷酸盐不带电。
高磷酸盐血症比较罕见，仅发生在有重度肾功能障碍的人中。在这些人中，肾脏无法排泄足量的磷酸盐。肾病患者可用透析治疗，但对于去除磷酸盐和降低血磷酸盐过高效果不佳。
其他少见的可引起血磷酸盐过高的原因有：
对正常水平的甲状旁腺激素缺少反应（假性甲状旁腺功能低下）
挤压伤
肌肉组织破坏（横纹肌溶解）
重度全身感染（脓毒症）
口服大量磷酸盐或使用含大量磷酸盐的灌肠剂
高磷酸盐血症的症状
高磷酸盐血症的诊断
测定血液中的磷酸盐水平
高磷酸盐血症的诊断基于提示磷酸盐水平高的血液检查结果。
高磷酸盐血症的治疗
低磷酸盐饮食
增加磷酸盐排泄的药物
在有肾功能障碍的患者中，高磷酸盐血症的治疗方法是减少磷酸盐的摄入以及消化道对磷酸盐的吸收。还应当避免食用含磷酸盐过高的食物。
应按照医生的处方随餐服用与磷酸盐结合的药物，如司维拉姆、镧和钙化合物。这些药物使磷酸盐难以吸收，增加磷酸盐的排泄。司维拉姆和镧常用于透析患者，因为钙化合物可使钙磷结晶更容易在组织内形成。