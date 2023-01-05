甲状旁腺功能减退症是指甲状旁腺激素 (PTH) 缺乏，通常由自身免疫性疾病、治疗相关的甲状旁腺损伤或手术切除甲状旁腺所致。
（另见甲状旁腺功能概述。）
甲状旁腺功能减退症的症状由血钙水平低引起，包括手部或口周刺痛以及肌肉痉挛。
作出诊断之前需要验血检测甲状旁腺激素和钙的水平。
患者需补充维生素 D 和钙以治疗甲状旁腺功能减退症。
甲状旁腺位于甲状腺附近。但其确切位置、甚至是腺体总数都存在相当大的变异性。甲状旁腺分泌甲状旁腺激素 (PTH)，PTH 通过其对骨、肾和肠道的作用调节血液和组织内的钙水平。
甲状旁腺功能减退症由甲状旁腺激素 (PTH) 分泌不足所致，存在以下情况时会引起 PTH 分泌不足
若干甲状旁腺在手术切除甲状旁腺（甲状旁腺切除术）或甲状腺（甲状腺切除术）的过程中被切除或损伤
一种遗传性自身免疫性疾病（身体的免疫系统功能异常导致身体攻击自身组织）
一种使甲状旁腺缺失或萎缩的遗传性疾病
甲状旁腺功能减退症患者会出现血钙水平低（低钙血症）和血液中的磷酸盐水平高（高磷酸盐血症）。长期甲状旁腺功能减退症可导致高水平的钙从尿液中排出（高钙尿症）和骨密度降低（骨质减少症）。
甲状旁腺
术后甲状旁腺功能减退症
遗传性甲状旁腺功能减退症
一些人患有一种遗传性疾病，表现为甲状旁腺缺失或发育不良。另一些人由于遗传原因使其免疫系统具有攻击自身甲状旁腺（有时也包括其他腺体）的倾向。
假性甲状旁腺功能减退症
假性甲状旁腺功能减退症是一组少见的遗传性疾病，与真正的甲状旁腺功能减退症相似，区别在于假性甲状旁腺功能减退症是由靶器官对 PTH 效应产生抵抗所致，而不是因为 PTH 缺乏。假性甲状旁腺功能减退症有若干类型，每种类型都有不同的复杂遗传原因。
甲状旁腺功能减退症的症状
甲状旁腺功能减退症的症状由低钙血症引起，包括手部或口周刺痛以及肌肉痉挛。重度病例可出现手足抽搐。手足抽搐是指肌肉周期性发生痛性痉挛。
甲状旁腺功能减退症的诊断
甲状旁腺功能减退症的治疗
钙和维生素 D
对于术后甲状旁腺功能减退症患者，一般只需要口服钙和维生素 D 补充剂。
有时需要经静脉补钙。
如果钙和维生素 D 补充剂对甲状旁腺功能减退症的效果不佳，医生可能会开处方使用重组甲状旁腺激素治疗。重组甲状旁腺激素可降低发生甲状旁腺功能减退症长期并发症（例如高钙尿症和骨矿物质密度降低）的风险，并减少钙和维生素 D 的必需剂量。医生会监测患者血液中的钙和磷酸盐水平，可能需要增加或减少重组甲状旁腺激素的剂量。