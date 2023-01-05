术后甲状旁腺功能减退症是一种常见但通常短暂存在的疾病，发生于甲状腺部分切除后（甲状腺次全切除术）。约有不到 3% 的患者在甲状腺次全切除术后会发生永久性甲状旁腺功能减退症。患者通常在术后约 24 至 48 小时出现低钙血症（血钙水平低），但数月或数年后仍可能发生低钙血症。

完全切除甲状腺（例如为了治疗甲状腺癌）或手术切除过度活跃的甲状旁腺后，PTH 缺乏更常见。即使未切除所有甲状旁腺或将一小块正常腺体再植入肌肉内（甲状旁腺次全切除术），也可能发生重度低钙血症。甲状旁腺次全切除术后发生重度低钙血症的危险因素包括