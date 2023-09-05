提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

钙在人体内的作用概述

作者：James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
已审核/已修订 9月 2023
浏览专业版

是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质，但体内大部分钙不带电。（另见电解质概述。）

人体大约 99% 的储存在骨内，但细胞（尤其是肌细胞）和血液也含有在以下情况下是必不可少的：

  • 骨骼和牙齿的形成

  • 肌肉收缩

  • 酶的正常功能

  • 凝血

  • 正常的心律

人体会精确控制细胞和血液中的含量。机体会根据需要将骨释放到血液，以维持血水平稳定。如果摄入不足，则更多的会从骨骼流出，使骨骼变得脆弱。骨质疏松症是骨密度下降，可导致骨折。为了在不使骨骼变脆弱的情况下维持血水平正常，成人每天需要摄入至少 1,000 至 1,300 毫克的维生素 D 也有助于吸收钙。成人应每天摄入 600 单位维生素 D（或老年人摄入 800 单位）。

水平主要由两种激素调节：

  • 甲状旁腺激素

  • 降钙素

甲状旁腺激素由位于颈部甲状腺周围的四个甲状旁腺产生。当血水平下降时，甲状旁腺会产生更多的甲状旁腺激素。当血水平升高时，甲状旁腺产生的激素更少。甲状旁腺激素有以下作用：

  • 刺激骨骼释放入血

  • 促使肾脏减少从尿液排泄

  • 刺激消化道吸收更多的

  • 使肾脏激活维生素 D，后者能让消化道吸收更多的

降钙素由甲状腺内细胞所分泌。它可减缓骨骼破坏，以降低血水平，但作用微弱。

太少被称为低钙血症。血太多被称为高钙血症

了解更多信息

以下是可为您提供有用信息的英文资料。本手册对这些资源中的内容不承担任何责任。

  1. 美国国家卫生研究院膳食补充剂办公室：面向钙消费者的情况说明书：提供钙的一般概述，包括钙在身体中的作用和日常营养需求

  2. 美国国家卫生研究院膳食补充剂办公室：面向维生素 D 消费者的情况说明书：提供维生素 D 的一般概述，包括其在身体中的作用和日常营养需求

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。