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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胰高血糖素瘤

作者：B. Mark Evers, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky
已审核/已修订 5月 2024
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胰高血糖素瘤是一种分泌胰高血糖素胰腺神经内分泌肿瘤，可使血糖（葡萄糖）水平升高并引起特征性皮疹。

  • 胰高血糖素瘤原发于胰腺中产生胰高血糖素的细胞。

  • 其症状与糖尿病引起的症状类似，包括体重减轻和过度排尿。

  • 诊断方法包括血液检查和影像学检查。

  • 治疗方法是手术，有时需化疗。

正常情况下，当血糖水平下降时，胰腺会分泌胰高血糖素（一种激素）。胰高血糖素可刺激肝脏分解贮存的碳水化合物，从而升高血液中的葡萄糖水平。

胰高血糖素瘤是一类胰腺神经内分泌肿瘤。大多数胰高血糖素瘤是癌性（恶性）的。但生长缓慢，许多患者在诊断后可存活 15 年或更久。

发病平均年龄50岁。约80%的高血糖素瘤患者为女性。少数患者出现多发性内分泌肿瘤

胰高血糖素瘤的症状

血液中的胰高血糖素水平高可引起与糖尿病相同的症状，如体重减轻和频繁排尿。

此外，很多胰高血糖素瘤患者的最突出临床表现是慢性棕红色皮疹（称为坏死松解性游走性红斑）和显现平滑光亮的橘红色舌质改变。在深肤色患者中，潮红可导致皮肤发红或变暗。口角也有皲裂。皮疹可引起剥脱，开始出现于腹股沟区，然后移至两侧臀部、双上肢前臂和双下肢。

胰高血糖素瘤的诊断

  • 血液化验

  • 影像学检查

胰高血糖素瘤的诊断依据是血液中的胰高血糖素水平高。

然后，医生会先做腹部计算机断层扫描 (CT)，再做内窥镜超声。如果 CT 扫描未显示肿瘤，则可进行磁共振成像 (MRI) 或正电子发射断层扫描 (PET)。

胰高血糖素瘤的治疗

  • 手术切除

  • 有时使用化疗

  • 奥曲肽兰瑞肽

理想治疗是切除肿瘤，消除所有症状。但是，如果无法切除，或者肿瘤已经扩散，可以进行化疗。化疗可降低胰高血糖素水平并减轻症状。然而，化疗尚未发现可改善生存率。

药物奥曲肽或兰瑞肽也能降低胰高血糖素水平，消除红斑，使患者恢复食欲和增加体重。但奥曲肽兰瑞肽可能会大幅升高血糖水平。

也可以口服、涂敷或以静脉（静脉内）给药的方式补锌治疗皮疹。可用含锌软膏治疗皮肤红斑，有时还需静脉输入氨基酸和脂肪酸治疗皮肤红斑。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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