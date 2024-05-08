血液中的胰高血糖素水平高可引起与糖尿病相同的症状，如体重减轻和频繁排尿。

此外，很多胰高血糖素瘤患者的最突出临床表现是慢性棕红色皮疹（称为坏死松解性游走性红斑）和显现平滑光亮的橘红色舌质改变。在深肤色患者中，潮红可导致皮肤发红或变暗。口角也有皲裂。皮疹可引起剥脱，开始出现于腹股沟区，然后移至两侧臀部、双上肢前臂和双下肢。