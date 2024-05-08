胃肠道和胰腺神经内分泌肿瘤概述

神经内分泌肿瘤是源于神经内分泌细胞的肿瘤，神经内分泌细胞的特征与神经细胞和产生激素的细胞相似。神经内分泌肿瘤很罕见，可在任何产生激素的细胞存在的部位发生。大多数神经内分泌肿瘤发生于消化道或胰腺。一些发生于肺部、生殖系统或泌尿系统。

消化道由口腔、咽喉、食道、胃、小肠、大肠（包括阑尾）、直肠和肛门组成。消化道的功能是摄入食物、分解食物、提取营养物质、将其吸收进身体并排出废物。胃酸和肝脏及胰腺的各种消化分泌物有助于这一过程。

胃肠道神经内分泌肿瘤最常发生于小肠、大肠和阑尾。它们通常生长缓慢，可能分泌影响肠道功能的激素，并且可能是非癌性的（良性），也可能是癌性的（恶性）。

胰腺是位于上腹部的一个器官。胰腺产生消化液（包括酶），并将其分泌至消化道。胰腺包含不同类型的细胞。胰岛细胞产生几种激素，包括胰岛素，胰岛素有助于控制血糖。

胰腺神经内分泌肿瘤是源于胰岛细胞的肿瘤。这些肿瘤本身可或不可分泌激素，且可能是癌性的，也可能是非癌性的。

胃肠道和胰腺神经内分泌肿瘤有 2 种类型：

功能性

非功能性

非功能性肿瘤不分泌激素，也不是癌性的。这些肿瘤可通过阻塞胆道或小肠、使胃肠道出血或形成腹部包块而引起症状。

功能性肿瘤会分泌大量特定激素，从而引起各种综合征或其他身体变化。一些功能性肿瘤是癌性的。可能分泌的激素及其肿瘤类型包括

这些激素的过量分泌也可能发生在一种称为多发性内分泌肿瘤的疾病中。