正电子发射断层扫描 (PET) 是属于放射性核素扫描的一类医学影像学检查。PET 通过在给予放射性物质后检测辐射，创建可以提供有关组织功能的信息的图像，并有助于识别异常组织。
在PET中，人体利用（代谢）的葡萄糖或氧等物质会被放射性核素标记。放射性核素与被标记物质的化合物称为放射活性示踪剂。示踪剂在身体特定组织积聚。一般说来，组织越活跃（比如，使用越多的葡萄糖或氧），该处的示踪剂积聚就越多，也会放出更多的辐射。
PET扫描器包括几个探测器环，记录释放的辐射。从许多不同的角度记录数据。根据这些数据，计算机生成一系列的二位彩像，看起来就像身体的切片（称为断层成像）。数据也可以用于三维成像。
图像利用颜色的深浅不同来显示不同水平的活跃程度。所以，PET可以提供有关组织功能的信息，能鉴别比正常组织更多或更少活性的异常组织。但是，PET显示组织和器官的解剖和结构细节的效果不如计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）。
（另请参见影像学检查概述。）
PET程序
在检查前，要求患者禁用酒精、咖啡、烟草制品或其他影响精神活动的药物（如镇静剂）。
PET检查时，将放射性核素标记物质注入患者静脉。标记物经过30～60分钟后到达评估区域。
患者卧于一张有衬垫的窄检查台上，检查台滑入PET扫描仪，滑动检查台以使检查部位位于PET扫描的大型开放环内。
检查期间要求患者平躺45～60分钟。根据待检身体部位不同，要求患者做一定活动如脑力活动以激发大脑活动。
PET的应用
PET的分类
PET计算机断层成像（PET-CT）
PET 通常与计算机断层扫描 (CT) 结合使用。PET-CT提供精细二维图像，能显示解剖学状态（经CT）和功能状态（经PET）。两种图像可分开显示，或一种图像叠于另一种上部。所以，这种技术既能提供解剖学信息，又能提供功能状态信息，这有助于医生对影响解剖和／或功能方面异常的识别。
该技术尤其适用于体内众多组织紧密结合部位的癌症如颈部和骨盆。它协助精确定位癌症，探测早期复发。
该检查通常费时不到1小时。
图像由Jon A. Jacobson医学博士提供。
PET的缺点
PET放射暴露量相似于CT。在一次单一检查中，同时使用PET和CT，辐射剂量会显著增加。
因为PET中放射性核素发出射线仅很短时间，所以仅在下列条件下进行。
PET相对昂贵，不能广泛使用。