正电子发射断层扫描 (PET) 是属于放射性核素扫描的一类医学影像学检查。PET 通过在给予放射性物质后检测辐射，创建可以提供有关组织功能的信息的图像，并有助于识别异常组织。

在PET中，人体利用（代谢）的葡萄糖或氧等物质会被放射性核素标记。放射性核素与被标记物质的化合物称为放射活性示踪剂。示踪剂在身体特定组织积聚。一般说来，组织越活跃（比如，使用越多的葡萄糖或氧），该处的示踪剂积聚就越多，也会放出更多的辐射。

PET扫描器包括几个探测器环，记录释放的辐射。从许多不同的角度记录数据。根据这些数据，计算机生成一系列的二位彩像，看起来就像身体的切片（称为断层成像）。数据也可以用于三维成像。

图像利用颜色的深浅不同来显示不同水平的活跃程度。所以，PET可以提供有关组织功能的信息，能鉴别比正常组织更多或更少活性的异常组织。但是，PET显示组织和器官的解剖和结构细节的效果不如计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）。

（另请参见影像学检查概述。）

PET程序 在检查前，要求患者禁用酒精、咖啡、烟草制品或其他影响精神活动的药物（如镇静剂）。 PET检查时，将放射性核素标记物质注入患者静脉。标记物经过30～60分钟后到达评估区域。 患者卧于一张有衬垫的窄检查台上，检查台滑入PET扫描仪，滑动检查台以使检查部位位于PET扫描的大型开放环内。 检查期间要求患者平躺45～60分钟。根据待检身体部位不同，要求患者做一定活动如脑力活动以激发大脑活动。

PET的应用 PET用于检查心脑血流及活动，也用于检查癌症和其他异常。 心 心脏PET扫描可提示心脏功能状态，进而帮助判断患者是否适合冠状动脉搭桥手术或心脏移植术。 脑 脑部PET扫描提示脑部功能状态，哪一个区域在特定活动中最活跃，如在数学运算时。 PET 偶尔用来帮助医生诊断阿尔茨海默病和帕金森病，也能帮助他们评估癫痫症。 癌症 PET可提示癌症位置、其转移部位及其对治疗的反应。 大约80%的PET扫描是用来帮助医生评估癌症的。这些癌症包括肺癌、结直肠癌、食道癌、头颈部癌、淋巴瘤和黑色素瘤。 PET也能帮助医生确定癌症患者淋巴结肿大是癌症转移还是因为其他异常。

PET的分类 PET计算机断层成像（PET-CT） PET 通常与计算机断层扫描 (CT) 结合使用。PET-CT提供精细二维图像，能显示解剖学状态（经CT）和功能状态（经PET）。两种图像可分开显示，或一种图像叠于另一种上部。所以，这种技术既能提供解剖学信息，又能提供功能状态信息，这有助于医生对影响解剖和／或功能方面异常的识别。 该技术尤其适用于体内众多组织紧密结合部位的癌症如颈部和骨盆。它协助精确定位癌症，探测早期复发。 该检查通常费时不到1小时。 正电子发射断层成像-计算机断层成像（PET-CT） 图片 图像由Jon A. Jacobson医学博士提供。