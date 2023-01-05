当甲状旁腺过度活跃导致血液中的甲状旁腺激素 (PTH) 水平升高时，会发生甲状旁腺功能亢进症。PTH 水平升高继而导致血钙水平高（高钙血症）。

症状由血钙水平高引起，包括虚弱和疲劳、便秘、食欲不振、记忆力减退、注意力不集中、意识错乱和排尿增多。

诊断方法是检测血液中的甲状旁腺激素水平和钙水平。

可以手术切除一个或多个过度活跃的腺体。

甲状旁腺位于甲状腺附近。但其确切位置、甚至是腺体总数都存在相当大的变异性。甲状旁腺分泌甲状旁腺激素 (PTH)，PTH 通过其对骨、肾和肠道的作用调节血液和组织内的钙水平。（另见甲状旁腺功能概述。）

甲状旁腺功能亢进症的最常见病因是甲状旁腺腺瘤（一种非癌性肿瘤）。甲状旁腺腺瘤通常孤立存在。但是，甲状旁腺腺瘤可能是某些遗传性疾病的一部分，在这些遗传性疾病中，患者有若干内分泌腺出现肿瘤（多发性内分泌肿瘤综合征）。

甲状旁腺功能亢进症也可能由甲状旁腺增生所致。增生是指器官或组织整体增大。甲状旁腺增生时，每个甲状旁腺都肿大。在显微镜下检查时，腺体细胞看起来正常，因此不被视为一种癌症，但需要药物治疗或手术来减少甲状旁腺组织的数量，并使过度活跃的甲状旁腺恢复为正常。

甲状旁腺

甲状旁腺功能亢进症有三种类型：

原发性甲状旁腺功能亢进，由一个或多个甲状旁腺发生疾病而引起

继发性甲状旁腺功能亢进，由身体其他部位发生可降低血钙水平的疾病引起（使甲状旁腺增加 PTH 分泌，以升高血钙水平）

三发性甲状旁腺功能亢进，由与血钙水平无关的 PTH 过度分泌引起，且病因不是甲状旁腺腺瘤

原发性甲状旁腺功能亢进 原发性甲状旁腺功能亢进，由一个或多个甲状旁腺发生疾病引起 PTH 过多分泌所致。约 85% 的原发性甲状旁腺功能亢进患者有一个甲状旁腺腺瘤（非癌性肿瘤），仅累及一个甲状旁腺。约 15% 的病例由所有甲状旁腺增生或肿大引起。甲状旁腺癌通常仅累及一个甲状旁腺，发生于不到 1% 的病例。 原发性甲状旁腺功能亢进的发病率随年龄增长而增加，绝经后女性的发病率更高。该病也常发生在颈部受到辐射后的 30 年或更长时间。 原发性甲状旁腺功能亢进可导致高钙血症（血钙水平高）、低磷酸盐血症（血液中的磷酸盐水平低）和骨重吸收过多（钙从骨组织转移到血液中）。骨重吸收过多进而导致骨质疏松症。

继发性甲状旁腺功能亢进症 当非甲状旁腺疾病引起的低钙血症（血钙水平低）导致 PTH 长期分泌过多时，就会发生继发性甲状旁腺功能亢进。继发性甲状旁腺功能亢进最常见于晚期慢性肾病患者，会在肾内活性维生素 D 的生成量减少以及其他因素导致低钙血症和 PTH 分泌长期受到刺激时发病。身体为应对慢性肾病而形成的高磷酸盐血症（血液中的磷酸盐过多）也会诱发继发性甲状旁腺功能亢进。

三发性甲状旁腺功能亢进 如果无论血钙水平如何，PTH 都会分泌，则表明发生了三发性甲状旁腺功能亢进。三发性甲状旁腺功能亢进通常发生在长期患有继发性甲状旁腺功能亢进症的患者以及患有慢性肾病数年的患者中。

甲状旁腺功能亢进症的症状 甲状旁腺功能亢进症通常无症状。若出现症状，则由高钙血症（血钙水平高）引起，包括虚弱和疲劳、便秘、食欲不振、注意力不集中、记忆力减退、意识错乱和排尿增多。 并发症 高钙血症经常会使尿钙水平高（高钙尿症），这可导致肾结石。慢性高钙血症也可引起肌肉无力和萎缩。 过量 PTH 会刺激骨细胞（破骨细胞）的活性，随着时间的推移，会导致骨因钙流失而脆弱。

甲状旁腺功能亢进症的诊断 血液化验 甲状旁腺功能亢进症患者经常无症状。医生一般是在某次血液检查（通常由于其他原因而做）显示血钙水平升高（高钙血症）时首次发现甲状旁腺功能亢进症。 一旦确诊为高钙血症，医生通常会检查血液中的 PTH 水平。经常重复检查。如果发现高钙血症患者的 PTH 水平持续升高，则可确诊甲状旁腺功能亢进症。正常情况下，PTH 会调节血钙水平。当血钙水平低时，甲状旁腺会增加 PTH 的分泌，以升高血钙水平。当血钙水平高时，甲状旁腺会减慢 PTH 的分泌。因此，PTH 水平升高或甚至仍在正常范围内的升高与高钙水平同时出现是不正常的。 有时会进行颈部影像学检查（例如，超声检查、磁共振成像或计算机断层扫描），以精确定位异常的甲状旁腺。