已审核/已修订 1月 2023 | 修改的 8月 2023

甲状旁腺位于甲状腺附近。但其确切位置、甚至是腺体总数都存在相当大的变异性。甲状旁腺分泌甲状旁腺激素 (PTH)，PTH 通过其对骨、肾和肠道的作用调节血液和组织内的钙水平。

大多数甲状旁腺肿瘤为良性（非癌性）。甲状旁腺肿瘤会分泌甲状旁腺激素 (PTH)，分泌量远高于甲状旁腺的正常分泌水平。

PTH 水平升高（称为甲状旁腺功能亢进症）可导致血钙水平升高（高钙血症）。起初，高钙血症患者会出现虚弱和疲劳、便秘、食欲不振、注意力不集中、记忆力减退和排尿增多。如果严重，高钙血症会导致意识错乱并最终昏迷。如果这种疾病未被发现及治疗，可危及生命。

（另见甲状旁腺功能概述和图甲状旁腺。）

甲状旁腺腺瘤 甲状旁腺腺瘤是良性肿瘤，会过量分泌 PTH，导致甲状旁腺功能亢进症。除了高钙血症之外，甲状旁腺功能亢进症还会导致 低磷血症（血液中的磷酸盐水平低）

骨内储存的钙和磷酸盐被释放入血（骨重吸收），导致骨质疏松症 甲状旁腺腺瘤通常作为孤立性肿瘤发生，更常见于老年女性。然而，遗传性多发性内分泌肿瘤 (MEN) 综合征患者可能发生多发性甲状旁腺腺瘤。MEN 综合征是罕见的遗传性疾病，若干内分泌腺（直接将激素释放入血的腺体）会形成良性（非癌性）或恶性（癌性）肿瘤。或者，内分泌腺可能只是肿大但不形成肿瘤。 大多数甲状旁腺腺瘤无症状，在由于其他原因验血后显示血钙水平高时才会被发现。如果出现症状，则通常由高钙血症或肾结石引起。 医生会根据高钙血症患者的 PTH 水平升高而诊断甲状旁腺功能亢进症。如果医生发现 PTH 水平升高，需进一步做以下检查： 检测血钙水平

检测磷水平

影像学检查（评估骨密度并确定是否存在肾结石） 医生有时会进行各种影像学检查，例如高分辨率计算机断层扫描 (CT) 并联合或不联合活检、磁共振成像 (MRI)、高分辨率超声检查，或者血管造影术，以在手术前识别腺瘤。 治疗方法通常是手术切除受影响的甲状旁腺。对于钙水平仅轻度升高而没有症状或并发症的患者，医生可能会转而采用定期监测病情（称为主动监测）的策略。 有时，医生会开西那卡塞或依特卡肽等药物来减少 PTH 的分泌。