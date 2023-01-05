甲状旁腺位于甲状腺附近。但其确切位置、甚至是腺体总数都存在相当大的变异性。甲状旁腺分泌甲状旁腺激素 (PTH)，PTH 通过其对骨、肾和肠道的作用调节血液和组织内的钙水平。
大多数甲状旁腺肿瘤为良性（非癌性）。甲状旁腺肿瘤会分泌甲状旁腺激素 (PTH)，分泌量远高于甲状旁腺的正常分泌水平。
PTH 水平升高（称为甲状旁腺功能亢进症）可导致血钙水平升高（高钙血症）。起初，高钙血症患者会出现虚弱和疲劳、便秘、食欲不振、注意力不集中、记忆力减退和排尿增多。如果严重，高钙血症会导致意识错乱并最终昏迷。如果这种疾病未被发现及治疗，可危及生命。
（另见甲状旁腺功能概述和图甲状旁腺。）
甲状旁腺腺瘤
甲状旁腺腺瘤是良性肿瘤，会过量分泌 PTH，导致甲状旁腺功能亢进症。除了高钙血症之外，甲状旁腺功能亢进症还会导致
甲状旁腺腺瘤通常作为孤立性肿瘤发生，更常见于老年女性。然而，遗传性多发性内分泌肿瘤 (MEN) 综合征患者可能发生多发性甲状旁腺腺瘤。MEN 综合征是罕见的遗传性疾病，若干内分泌腺（直接将激素释放入血的腺体）会形成良性（非癌性）或恶性（癌性）肿瘤。或者，内分泌腺可能只是肿大但不形成肿瘤。
大多数甲状旁腺腺瘤无症状，在由于其他原因验血后显示血钙水平高时才会被发现。如果出现症状，则通常由高钙血症或肾结石引起。
医生会根据高钙血症患者的 PTH 水平升高而诊断甲状旁腺功能亢进症。如果医生发现 PTH 水平升高，需进一步做以下检查：
检测血钙水平
检测磷水平
影像学检查（评估骨密度并确定是否存在肾结石）
医生有时会进行各种影像学检查，例如高分辨率计算机断层扫描 (CT) 并联合或不联合活检、磁共振成像 (MRI)、高分辨率超声检查，或者血管造影术，以在手术前识别腺瘤。
治疗方法通常是手术切除受影响的甲状旁腺。对于钙水平仅轻度升高而没有症状或并发症的患者，医生可能会转而采用定期监测病情（称为主动监测）的策略。
有时，医生会开西那卡塞或依特卡肽等药物来减少 PTH 的分泌。
甲状旁腺癌
甲状旁腺癌很少见。
甲状旁腺癌的危险因素包括
颈部放射治疗
甲状旁腺肿瘤家族史
多发性内分泌肿瘤 (MEN) 综合征
由甲状旁腺癌引起的甲状旁腺功能亢进症和高钙血症比由甲状旁腺腺瘤引起的更严重。
症状由高钙血症引起，包括虚弱和疲劳、便秘、食欲不振、注意力不集中、记忆力减退、意识错乱和排尿增多。
医生在诊断甲状旁腺癌时，会验血检测 PTH 水平是否升高，并通过影像学检查来定位肿瘤。
甲状旁腺癌通常生长缓慢。如果外科医生能够彻底切除整个腺体，则患者实现长期无复发生存的可能性很大。任何复发的癌症通常生长缓慢，并在颈部局部扩散。甲状旁腺癌偶尔会转移（扩散到身体其他部位）。