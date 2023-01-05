白细胞粘附缺陷症状常首发于婴儿期。

在严重感染的婴儿中，感染在软组织中发生，例如牙龈、皮肤和肌肉。这些感染复发和/或变得更糟，受影响的组织可能死亡。感染区域没有脓液形成。感染变得越来越难以控制。

伤口愈合不好。

通常，脐带脱落缓慢，出生后需要3周或更长时间。正常情况下，脐带在出生后一两周内会自行脱落。

大多数患有严重疾病的儿童在5岁前死亡，除非成功进行干细胞移植。

受影响较轻的婴儿很少有严重的感染。他们可以在没有治疗的情况下一直活到成年。

在患有一种白细胞粘附缺陷形式的儿童中，智力和身体发育通常较慢。