这些疾病可能是由于

具有某些长期（慢性）疾病和/或严重疾病，如糖尿病或肝硬化

药品

罕见情况下，放射治疗

几乎任何严重疾病病程长时都可以导致免疫缺陷病。例如，糖尿病因为高血糖可以影响白细胞的正常功能而导致免疫缺陷病。人类免疫缺陷病毒（HIV）感染导致获得性免疫缺陷综合征（艾滋病），它是最常见的严重获得性免疫缺陷病。

许多类型的癌症可以导致免疫缺陷病。例如，任何影响骨髓的癌症（如白血病或淋巴瘤）都可以阻止骨髓产生作为免疫系统一部分的正常白血球（B细胞和T细胞）。

营养不良——无论所有营养物质还是仅为其一——可以影响免疫系统。当营养不良导致体重下降不足推荐体重的80％时，通常免疫系统受损。如果低于70％通常导致严重损害。

继发性免疫缺陷病也发生于老年人和住院的患者。

免疫抑制剂为用于抑制免疫系统活动的药物。例如，有些是用于防止植入器官或组织排异（见用于预防移植排斥的药物表格）。它们可以给予自身免疫性疾病患者以抑制身体对其自身组织的攻击。

皮质类固醇是一种免疫抑制剂，用于抑制各种疾病导致的炎症，诸如类风湿性关节炎。然而，免疫抑制剂也抑制机体抵御感染和破坏恶性肿瘤细胞的能力。

化疗和放疗也可以抑制免疫系统，有时导致免疫缺陷病。

表格 可以导致免疫缺陷的疾病 表格