已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

胰腺移植是指从近期去世的人中取出健康的胰腺，或罕见情况下从在世人中取出胰腺的一部分，并将其移植到患有严重糖尿病且胰腺不再产生足够胰岛素的人中。

（另见移植概述。）

胰腺移植适用于胰腺不能产生足够胰岛素的糖尿病患者。超过80％患有糖尿病并接受胰腺移植的患者此后具有正常血糖水平并且不再需要胰岛素，但是他们获得这种益处的代价是需要服用免疫抑制剂，伴随感染和其它副作用风险。

因为胰岛素注射是治疗糖尿病安全且相对有效的方法，胰腺移植仅适用于特定的糖尿病人。因此，这种手术通常仅在以下情况下在糖尿病患者中进行：

患者还患有肾功能衰竭。

患者不能将其血糖水平维持在可接受范围内，尤其是他们在血糖水平变得很低时没有感觉。

有时，当血糖水平长时间维持过低时，包括大脑在内的器官会受到永久性损害。

通常来说，糖尿病会导致肾损伤，因此许多需要接受胰腺移植的患者也符合条件接受肾移植。总体上，超过90％接受胰腺移植物的患者同时接受肾移植物。进行肾移植的患者需要打开腹腔以及随后服用免疫抑制剂，因此同时行胰腺移植不会增加什么额外风险。

对于那些正在用胰岛素但血糖水平仍然很高的患者或那些在使用胰岛素后血糖有时降低到危险水平的患者，胰腺移植可能有益。

有时候仅移植某些来自胰腺的细胞（称为胰岛细胞移植）。

超过95％的人在移植后至少1年内存活。

供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。

供者 供者通常是具有以下所有特征的人： 他们最近去世了。

他们年龄在10至55岁之间。

他们没有酒精使用障碍。

他们有糖尿病前期（血糖水平高于正常但还未达到糖尿病诊断标准的状态）或糖尿病。 如果将要移植胰腺和肾脏，它们必须来自同一个供者。 已有手术采用来自活体供者的部分胰腺，但由于该手术给供者带来很高风险，因此很少这样做。

胰腺移植手术 该手术可能涉及 同时移植胰腺和肾脏（胰腺-肾同步移植）

首先移植肾脏，然后移植胰腺（肾移植后-胰腺移植）

只移植胰腺（仅胰腺移植） 胰腺移植是大手术，需要在腹部行长切口及全身麻醉药。受者自身的胰腺无需切除。 手术一般需要3个小时，住院1～3周。 在移植当天开始抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），包括皮质类固醇。这些药物可帮助减少未来排异的风险。