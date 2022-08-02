已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

肾脏移植是将健康的肾脏从在世或刚去世的人中取出，然后再移植到患有终末期肾衰竭的患者中。

（另见移植概述。）

对于各种年龄的不可逆肾衰竭患者，肾移植是透析外另一种挽救生命的措施。肾脏移植是最常见的器官移植手术。

当患者有下列情况，适用肾移植

不可逆转的晚期肾功能衰竭

如果以下情况适用，70岁和80岁的人可能有资格接受移植手术：

他们在其它方面健康，可以独立行事，并有良好的社会支持。

预计他们可生存相当长的时间。

移植可能大大提高他们的功能和生活质量，而不仅仅是将他们从透析中解放出来。

也有1型糖尿病的人可能会成为胰腺-肾同步移植或肾移植后-胰腺移植的候选人。

供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。

如果患者有某些疾病，如重度心脏疾病或癌症，则不进行肾移植（禁忌症）。某些以前无法进行肾脏移植的疾病（绝对禁忌症）现在被视为相对禁忌症（意味着采取特殊预防措施的情况下可以进行移植），因为有药物可以控制它们。例如，当患者糖尿病控制不佳（可导致肾衰竭）或患有某些病毒感染（如晚期丙型肝炎）且可能因服用预防移植后排斥反应所需的药物加重时，应采取特殊预防措施。这些药物会抑制免疫系统，从而使其无法保护身体免受感染。

移植后1年，约95％肾受者存活。移植肾脏仍有功能的百分比为

对于来自活体供者的肾脏：约95％

对于来自死亡供者的肾脏：约90％

此后每年，约3％至5％的活体供者的肾脏和约5％至8％的死亡供者功能停止。移植肾脏有时功能可以维持30年以上。

成功肾移植者通常可进行正常、积极的生活。

供者 一半以上的肾脏来源于健康的死亡供者。这些肾脏约三分之一受损，但是因需求太高而仍使用。其余移植的肾来自活体供者。由于一个健康的肾脏即可满足生存需求，因此活体捐献是可行的。

肾移植手术 使用通过几个小切口插入的细薄器械和小摄像头（腹腔镜手术）将肾脏从供体中取出。偶尔需要一个较大的切口（开放手术）。取出后，将肾脏冷藏并快速运输到医学中心，以移植给血型和组织配型相容、不会产生对于供者组织抗体的患者。 肾脏移植是大手术。接受肾脏的患者通常在移植手术前已接受数月或数年透析。捐献的肾脏通过切口置于盆腔，临近受者的血管和膀胱。通常，无功能的肾脏留在原位。偶尔，由于发生感染且未消退，从而将其取出。 肾移植 隐藏详情 捐献的肾脏通过切口置于盆腔，临近受者的血管和膀胱。通常，无功能的肾脏留在原位。 在移植当天开始抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），包括皮质类固醇。这些药物可以帮助降低供者排斥移植肾的风险。