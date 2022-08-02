已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

小肠移植是指从最近去世的人中取出小肠，然后将小肠（有时与其它器官一起）移植到由于小肠疾病而无法获得足够营养的人中。

（另见移植概述。）

当患者因以下情况不能得到养分时，可以进行小肠移植

小肠移植手术较不常见，因为有其他治疗方法和技术使移植手术变得不那么必要。

在3年后，超过50％的小肠移植物仍然有功能，并且约65％已经移植过小肠的患者仍然存活。

供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。

程序 小肠可以单独或与其它器官（肝、胃和/或胰腺）一起移植。这些手术可能非常复杂。 外科医生将受者小肠的患病部位切除并用供者的一段健康小肠代替。受者的血管和移植物相连，供者的肠道连接到受者的消化道。 移植的小肠的一部分与通过腹壁至皮肤的开口相连，称为回肠造口术。这种开口使医生能够监测移植物的功能状况，并检查是否存在问题。通常情况下，开口可在一段时间后关闭。当存在回肠造口时，体内废物会通过开口并排入一个袋中。

并发症 移植可能导致各种并发症。肠移植物特别易于感染和排异。

排异 即使组织配型密切相合，移植器官与输血不同，如果不采取预防排异的措施，通常会出现排异。排异源于受者免疫系统攻击移植的器官所致，移植的器官被免疫系统识别为异物。排异可以轻微、容易控制，也可以严重、即使治疗仍然恶化。 在小肠移植后一年内约30％至50％的人至少发生一次排斥反应。症状可有恶心、发热、腹部痉挛。 在移植后，医生使用显像管（内窥镜）检查肠的排异迹象。这种检查起初频繁进行，有时一周一次。随后检查每隔数周、随后每隔数月进行。

移植物抗宿主病 因为小肠含有大量淋巴组织，所以新的肠组织可能生成攻击受者细胞的细胞，导致移植物抗宿主病。