由于中心静脉导管必须长时间留置在静脉内，因此会有感染风险。为了降低风险，医护人员在插入和留置导管过程中，应严格遵守无菌操作技术。例如，医护人员会进行以下操作：

插入导管之前，清洁插入部位的皮肤

每天更换连接静脉导管和配方食品袋的输液管

每隔一天更换将导管固定在合适位置的敷料

仅将静脉导管用于静脉营养也有助于降低感染的风险。

医生将穿刺针刺穿皮肤插入静脉，然后将导丝插入穿刺针，以放置静脉导管。拔出穿刺针，并沿导丝插入静脉导管，然后再拔出导丝。可用一个小超声仪来引导静脉导管的放置过程，随后可以进行 x 射线检查，以确认静脉导管位置是否正确。静脉导管通常留置在锁骨下的锁骨下静脉内。如果静脉导管仅在住院期间使用，则可将静脉导管留置在颈部静脉内。

经胸静脉的饲管

包括医生、营养师、药剂师和护士的跨学科营养团队（如有）应负责监测患者病情。他们定期测量体重、血细胞数目（全血细胞计数）、电解质和其他矿物质水平、血糖以及尿素（正常情况下经肾脏排泄的一种废物）。他们也会进行血液检查，以评估蛋白质水平和肝功能（肝功能检测），并监测患者的液体摄入量和尿液排出量。每 2 周进行一次全面的营养评估，包括计算体重指数（BMI）和分析体脂百分比。

如果在医院外使用全肠外营养，应教育患者认识到感染的症状，而且家庭护士应定期访视，以检查是否存在问题。