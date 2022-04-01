静脉营养可用于消化道不能充分吸收营养素（如重度吸收不良性疾病）的患者。静脉营养也可用于消化道必须暂时禁食的患者，例如溃疡性结肠炎的某些阶段。
静脉营养可以为患者提供部分营养（部分肠外营养），以作为经口进食的补充。或者静脉营养也可以为患者提供全部的营养（全肠外营养）。
胃肠外营养需要使用较粗的静脉导管。该类导管（称为中央静脉导管）必须插入大静脉，如位于锁骨下的锁骨下静脉。胃肠外营养可在家里或在医院进行。
存在以下情况的患者可能需要全胃肠外营养：
与管饲相比，静脉营养引起的并发症更多，不能保持消化道的结构和功能，而且费用更高。对于消化道功能健全的患者，静脉营养通常不作为营养支持的首选。
静脉营养程序
由于中心静脉导管必须长时间留置在静脉内，因此会有感染风险。为了降低风险，医护人员在插入和留置导管过程中，应严格遵守无菌操作技术。例如，医护人员会进行以下操作：
插入导管之前，清洁插入部位的皮肤
每天更换连接静脉导管和配方食品袋的输液管
每隔一天更换将导管固定在合适位置的敷料
仅将静脉导管用于静脉营养也有助于降低感染的风险。
医生将穿刺针刺穿皮肤插入静脉，然后将导丝插入穿刺针，以放置静脉导管。拔出穿刺针，并沿导丝插入静脉导管，然后再拔出导丝。可用一个小超声仪来引导静脉导管的放置过程，随后可以进行 x 射线检查，以确认静脉导管位置是否正确。静脉导管通常留置在锁骨下的锁骨下静脉内。如果静脉导管仅在住院期间使用，则可将静脉导管留置在颈部静脉内。
经胸静脉的饲管
此图显示了胸部的血管（锁骨下静脉）用于静脉营养。
包括医生、营养师、药剂师和护士的跨学科营养团队（如有）应负责监测患者病情。他们定期测量体重、血细胞数目（全血细胞计数）、电解质和其他矿物质水平、血糖以及尿素（正常情况下经肾脏排泄的一种废物）。他们也会进行血液检查，以评估蛋白质水平和肝功能（肝功能检测），并监测患者的液体摄入量和尿液排出量。每 2 周进行一次全面的营养评估，包括计算体重指数（BMI）和分析体脂百分比。
如果在医院外使用全肠外营养，应教育患者认识到感染的症状，而且家庭护士应定期访视，以检查是否存在问题。
配方食品
在用于静脉营养的标准配方食品中，碳水化合物提供大部分的热量。配方食品也可能含有水分、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质。还包含必需氨基酸（蛋白质的成分）和必需脂肪酸（脂肪的成分）。因为人体不能将其他营养物质合成必需氨基酸和必需脂肪酸，所以这些营养物质是必需的。因此，它们必须从饮食中摄取。
然而，使用不同的配方食品取决于检测结果、其它的病症、患者的年龄和其它因素，例如下述患者：
对于目前未接受透析的肾功能衰竭患者或肝功能衰竭患者：使用含较少蛋白质但含高比例必需氨基酸的配方食品
对于心力衰竭或肾功能衰竭的患者：使用液体含量较少的配方食品
对于呼吸衰竭患者：使用含较少碳水化合物和较多脂肪的配方食品，以提供所需的热量（相较于碳水化合物的代谢过程，脂肪代谢可减少肺部的工作量）
对于新生儿：使用少糖的配方食品
对于肥胖患者：使用含脂肪较少的配方食品
静脉营养的并发症
静脉营养可引起与中心静脉导管或配方食品相关的问题、以及其他问题。出现某些问题的原因尚未明确。
插入静脉导管的过程可能会出现损伤。例如，血管、神经、或肺可能会受伤。
由于需要切开皮肤插入静脉导管，尤其当静脉导管需要长期留置在静脉内时，更容易发生感染。（皮肤通常能防止引起感染的病原体进入体内。） 感染可能播散至血流，血流感染会导致一种严重疾病，称为脓毒症。利用无菌操作技术有助于防止感染。
有时在留置静脉导管的静脉内形成血栓。
在静脉营养过程中，可发生营养失衡和缺乏。血糖（葡萄糖）水平过高（高血糖）或过低（低血糖）比较常见。维生素和矿物质的缺乏极少发生。为了发现这些问题，医生会做血液检查，以检测血糖和矿物质（电解质）的水平。他们会根据需要调整配方食品，并定期重新检查血糖和电解质水平。
患者可能会摄入过多的水分（血容量超负荷）或过少的水分。摄入过多的水分（体液过多）会导致液体在肺部潴留，引起呼吸困难。摄入水分过少会导致脱水。因此，医生应定期监测患者的体重和尿排泄量。检测血液中的尿素可以帮助医生确定是否脱水。尿素不成比例的升高可能提示脱水。为降低水分失衡的风险，医生可能会在开始静脉营养前，试图计算水分需要量。
含有较多脂肪和较少碳水化合物（称为脂肪乳剂）的配方食品偶尔会出现问题。这些问题包括呼吸困难、过敏性反应、恶心、头痛、背痛、出汗、头晕等。血液中的脂肪水平可能暂时升高，在肾或肝功能衰竭的患者中尤其明显。随后，肝脏和/或脾脏可能肿大，患者可能往往更容易出血和出现瘀青，或更频繁地出现感染。患呼吸窘迫综合征或其他肺部疾病的早产儿尤其容易出现这些问题。为了尽量避免或减少这些问题，医生可能会暂时或永久地减缓使用或停用配方食品。
任何年龄的患者均可出现肝脏问题，但最常见于婴儿，特别是早产儿（其肝脏不成熟）。医生进行血液检测，以测量肝酶水平，从而评估肝功能是否良好。减少配方食品中的蛋白质含量可能会有好处。如果肝脏肿大并疼痛，应减少碳水化合物的含量。如果婴幼儿出现肝脏问题，氨可能会在血液中积聚。氨积聚的症状可能包括反应迟钝、癫痫发作和肌肉抽动。给婴幼儿补充一种氨基酸（精氨酸），可以缓解该症状。
如果静脉营养持续 3 个月以上，骨密度可能降低。可能导致骨质疏松或骨软化症（由于维生素 D 缺乏症引起）。如果这些疾病继续发展，会导致关节、腿和背部剧烈疼痛。
由于在静脉营养过程中，胆囊不会排空，可能出现胆囊疾病或胆囊疾病恶化。经过正常处理并经胆囊排出的物质（如胆固醇）可能会积聚，形成胆结石或沉积物。胆结石可能会阻塞胆管，引起炎症（胆囊炎）。增加配方食品中的脂肪含量以及每天停止糖摄入数小时，可以刺激胆囊收缩，从而有助于排空胆囊积聚的内容物。经口进食或通过鼻饲管喂饲也可能有助于排空胆囊内容物。甲硝唑、熊去氧胆酸、苯巴比妥或缩胆囊素等药物可用于刺激胆囊活性。