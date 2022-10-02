胃运送食物到小肠的第一段，即十二指肠。经幽门括约肌进入十二指肠的食物量受小肠消化能力的调节。若食物已充满，则十二指肠会发出信号使胃停止排空。

（也可参见消化系统概述。）

十二指肠接受来自胰腺的胰酶和来自肝脏和胆囊的胆汁。这些消化液通过包含奥狄括约肌的乏特氏壶腹的开口进入十二指肠，它们在促进食物的消化和吸收中起着重要作用。肌肉有节律收缩和松弛（称为蠕动）通过蠕动搅拌食物，使其与肠分泌液混合，也有助于消化和吸收。

小肠定位

十二指肠最开始的10cm左右表面光滑，其余部分则有皱褶、小突起（绒毛）和更小的突起（微绒毛）。这些绒毛和微绒毛显著增加十二指肠黏膜的表面积，更有利于营养物质的吸收。

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十二指肠以下的其余小肠由空肠和回肠组成。这部分小肠可吸收大部分脂肪和其他营养物质。搅拌运动有利于吸收。同样，肠表面的褶皱、绒毛和微绒毛所形成的巨大表面积大大增强了吸收功能。小肠壁血供丰富，他们运载肠道吸收的营养物质经门静脉到达肝脏。小肠壁分泌黏液以润滑肠道内容物，分泌水分以溶解食物。小肠还释放少量酶，消化蛋白、糖和脂肪。

肠内容物的稠度随其在小肠中的运行而逐渐改变。在十二指肠，食物被胰酶和胆汁稀释，降低胃酸度。当肠内容物经过低位小肠时，由于水、黏液、胆汁和胰酶的加入而变得稀薄。最后，小肠吸收了大多数的营养素和液体，仅留下约 1 升液体被排空至大肠。

小肠 3D 模型